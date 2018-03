Die größten Versicherungsstandorte

16.3.2018 – Auch zum Stichtag 30. Juni 2017 wird die Rangliste der Städte mit den meisten Versicherungs-Mitarbeitern von München angeführt, unverändert gefolgt von Köln und Hamburg. Dies zeigen jetzt vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland veröffentlichte Daten.

WERBUNG

Die Gesamtbeschäftigung in der deutschen Versicherungswirtschaft ist im vergangenen Jahr zum achten Mal in Folge zurückgegangen. Nach aktuell vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) veröffentlichten Daten wurde 2017 ein 30-Jahres-Tief von nur noch 204.700 sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten erreicht (VersicherungsJournal 13.3.2018).

Fünf Mal Zuwachs

Diese negative Entwicklung, die zu zahlreichen kritischen Leserzuschriften geführt hat (VersicherungsJournal 14.3.2018), macht auch vor den größten Versicherungsstandorten nicht Halt. Das zeigt die aktuelle Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den AGV zum Stand 30. Juni 2017.

So gab es an jedem fünften der 16 größten Standorte (ab 3.000 Beschäftigte) einen Zuwachs, wovon einer vermutlich gar kein wirklicher ist. Denn in Stuttgart gab es mit 2.530 Personen eine nicht nachvollziehbare Steigerung, während für München gleichzeitig ein immenser, nicht plausibler Rückgang von 2.330 sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten ausgewiesen wird.

Ein Personalabbau in dieser Größenordnung habe definitiv nicht stattgefunden, versicherte der AGV auf Nachfrage des VersicherungsJournals. „Auf Grundlage der Meldung der Versicherungs-Unternehmen an die Sozialversicherung kann es zu Verschiebungen in der Zuordnung der Schlüsselung kommen“, hieß es seitens des Verbands weiter. Deshalb sei ein Vergleich mit dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich.

Ansonsten gab es nur noch in Hannover, Münster und Coburg einen Mitarbeiteranbau im jeweils niedrigen dreistelligen Bereich. Der Zuwachs in Dortmund bewegte sich im mittleren zweistelligen Bereich, während es in Koblenz keine Veränderungen gab.

Neun Mal Personalabbau

An den verbleibenden neun Standorten (ohne München) wurden zwischen 2016 und Mitte 2017 bis auf eine Ausnahme relativ moderate Rückgänge verzeichnet. So wird in der Statistik für Hamburg ein Minus von fast 1.600 Beschäftigten ausgewiesen. Die Hansestadt hatte ein Jahr zuvor noch zu den größten Gewinnern gezählt (VersicherungsJournal 7.8.2017).

Der aktuelle Rückgang dürfte unter anderem auf den noch nicht abgeschlossenen Stellenabbau im Rahmen des „Zukunftsprogramms 2018“ der Signal Iduna Gruppe (VersicherungsJournal 10.2.2017, 8.6.2017) sowie weitere Personalkürzungen (VersicherungsJournal 16.2.2017, 30.6.2017) zurückzuführen sein.

Zu den Verlierer zählen darüber hinaus auch Berlin, Köln, Frankfurt und Düsseldorf, wo zwischen 360 und 130 Stellen abgebaut wurden. In Karlsruhe, Mannheim und Wiesbaden bewegte sich das Minus jeweils im zweistelligen Bereich.

München bleibt „Versicherungshauptstadt“

Mit dem Titel „Versicherungshauptstadt Deutschlands“ kann sich den aktuellen AGV-Zahlen zufolge erneut München schmücken. Zum Stichtag 30. Juni 2017 waren in der bayerischen Metropole fast 31.000 sozialversicherungs-pflichtige Mitarbeiter beschäftigt.

Dahinter folgen unverändert Köln (knapp 25.000 Beschäftigte) und Hamburg (rund 19.500 Versicherungs-Mitarbeiter). An vierter bis sechster Stelle liegen Stuttgart, Hannover, Düsseldorf und Berlin mit jeweils mehr als 10.000 Beschäftigten.