Die besten mittelständischen Arbeitgeber der Versicherungsbranche laut Focus Business

3.12.2025 – Die Sparkassen Direktversicherung wird von Focus Business zum besten mittelständischen Arbeitgeber der Versicherungsbranche 2026 gekürt, gefolgt vom Makler Hoesch & Partner und dem Schadensdienstleister Controlexpert. Kein Unternehmen des Gewerbes schafft es hingegen in die Top 100 der besten Arbeitgeber Deutschlands – im Gegensatz zu einigen Finanzdienstleistern.

Zum neunten Mal hat die unter der Marke Focus Business auftretende Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, die „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ mit Sitz in Deutschland ermittelt. Das entsprechende Wertungssiegel wird bereits für das Jahr 2026 vergeben.

Diese Daten wurden für die „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ erhoben

Die Studie beansprucht für sich, „alle Unternehmen in Deutschland mit mindestens elf Beschäftigten“ bis zu einer Größe von 500 Beschäftigten zu erfassen. Die Hauptphase fand vom 3. März bis zum 1. Juni 2025 statt.

Nach einer Vorauswahl wurden rund 200.000 Unternehmen per Mail angeschrieben und gebeten, den Link zu einem Online-Fragebogen unter ihren Mitarbeitern zu verteilen. Die Datenerhebung und Auswertung übernahm die Factfield GmbH, die ebenfalls zum Burda-Konzern gehört. Auf welcher Grundlage diese Vorauswahl erfolgte, teilt Focus Business nicht mit. Zusätzlich wurde die Umfrage online beworben.

Die Mitarbeiter konnten dann ihren Arbeitgeber mit Blick auf die Arbeitsbedingungen, die Unternehmenskultur, das Gehalt und die Karrierechancen bewerten. Zudem wurde abgefragt, welche Benefits im Unternehmen angeboten werden. Ergänzt wurden die Informationen durch bereits vorhandene Online-Bewertungen.

WERBUNG

So wurden die Wertungssieger ermittelt

In die Wertung floss auch die Zahl der abgegebenen Stimmen ein, so dass Unternehmen, in denen die Mitarbeiter rege teilnahmen, einen Wertungsvorteil haben. Um starke Verzerrungen zu vermeiden, wurden die Unternehmen in drei Größenklassen eingeteilt:

elf bis 50 Mitarbeiter,

51 bis 200 Mitarbeiter,

201 bis 500 Mitarbeiter.

Damit ein Unternehmen in die Wertung kam, mussten mindestens zehn Bewertungen aus allen einbezogenen Datenquellen vorliegen – also aus den Mitarbeiterfragebögen und ergänzend ausgewerteten Onlinebewertungen.

Neben der Anzahl der eingegangenen Mitarbeiterstimmen wurde auch der Durchschnitt der Bewertungen aus den Fragebögen ermittelt. Maximal war ein Schnitt von fünf Punkten erreichbar. Um berücksichtigt zu werden, musste mindestens ein Wertungsschnitt von 3,5 Punkten erreicht werden.

Für beide Kriterien wurden jeweils die niedrigsten und höchsten Werte der Gruppe ermittelt, Ausreißer statistisch bereinigt und die Unternehmen auf einer Skala von 100 bis 200 Punkten eingeordnet – je nach Nähe zu den jeweiligen Spitzen- beziehungsweise Minimalwerten.

Finanz-Weiterbildungsdienstleister gewinnt Gesamtwertung

Die 4.000 Unternehmen mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhielten die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber Mittelstand“. Die Gewinner wurden dabei in insgesamt 40 Branchen ermittelt.

In der Gesamtwertung setzt sich die PJM Investment Akademie GmbH mit einem Score von 199 von 200 Punkten als bester Arbeitgeber des deutschen Mittelstands durch. Das Weiterbildungsinstitut qualifiziert Privatpersonen sowie Fach- und Führungskräfte im Bereich Finanzen und Investitionen.

Auf dem zweiten Platz folgt die BS Mönke GmbH mit 198,5 Punkten, ein Personaldienstleister mit Schwerpunkt auf Fach- und Führungskräften. Die OTL – Online Trainer GmbH, ein Ausbildungsanbieter für Fitnesstrainer und Ernährungsberater, landet mit 198,2 Punkten auf dem dritten Rang.

Von den Unternehmen aus der Versicherungsbranche schafft es kein einziges in die Top 100 der besten Arbeitgeber Deutschlands. Mehrere Anbieter, die zur Finanzbranche zählen, sind jedoch vertreten:

Die besten Arbeitgeber der Versicherungsbranche

In der Rubrik „Versicherung“ qualifizierten sich insgesamt 50 Unternehmen für die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber“. Das ist ein Unternehmen weniger als im letzten Jahr (VersicherungsJournal 2.12.2024).

Den Branchensieg kann die Sparkassen Direktversicherung AG mit 175,5 Punkten erringen, die im Vorjahr noch auf dem dritten Platz lag. Sie verdrängt den Vorjahressieger Hoesch & Partner GmbH (173,9 Punkte) auf den zweiten Rang.

Der dritte Platz geht an die Controlexpert GmbH mit 172,5 Punkten. Im Vorjahr war der Kfz-Schadenmanagementdienstleister noch nicht unter den Top 20 der Branche. Die Vericon GmbH belegt wie in der letztjährigen Wertung den vierten Rang.

Auch auf dem fünften Platz gibt es keine Änderungen: Mit 170,4 Punkten sichert sich diesen die Alecto GmbH, die durch ihre Marke Friendsurance bekannt ist. Die inhabergeführte SHL Versicherungsmakler GmbH macht zwei Plätze gut und rückt vom achten auf den sechsten Rang vor.

Die weiteren Ergebnisse und Rankings nach Branchen können auf dieser Webseite eingesehen werden.