Die besten Arbeitgeber unter den Finanzvertrieben

26.6.2025 – Das Ranking „Most wanted Employer 2025“ von Kununu und Die Zeit zeichnet auch die besten Arbeitgeber der Finanzbranche aus. Die Branchenwertung kann Formaxx für sich entscheiden. Auch Tecis und Feri belegen eine Top-Platzierung im Gesamtklassement.

Zum vierten Mal haben die Wochenzeitung Die Zeit und die Bewertungsplattform Kununu GmbH gemeinsam die besten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Grundlage für die aktuelle Auswertung waren mehr als 320.000 Arbeitgeberprofile und über 5,4 Millionen Bewertungen, die Beschäftigte auf der Plattform abgegeben haben.

Die Studie präsentiert ein Ranking der 1.200 bestbewerteten Unternehmen in Deutschland aus Arbeitnehmersicht. Hinzu kommt eine Sonderauswertung zu 25 einzelnen Branchen, in denen jeweils die 15 besten Unternehmen gekürt werden.

So wurden die besten Arbeitgeber ermittelt

Um als „Top-Arbeitgeber 2025“ zu gelten, mussten Unternehmen vier Mindestkriterien erfüllen:

Eine durchschnittliche Bewertung von mindestens 3,5 Punkten auf Kununu, sowohl über den gesamten Zeitraum als auch in den letzten zwölf Monaten. Die Skala reicht von eins („sehr schlecht“) bis fünf („sehr gut“).

Eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 70 Prozent.

Mindestens 80 Bewertungen insgesamt, davon mindestens acht aus dem letzten Jahr.

Ein deutsches Kununu-Unternehmensprofil.

Erst wenn diese Mindestkriterien erfüllt waren, wurde ein finaler Ranking-Score berechnet. Dabei wurden bestimmte Bewertungsaspekte unterschiedlich gewichtet:

Während die Weiterempfehlungsrate und der Bewertungsscore der vergangenen zwölf Monate vierfach in die Wertung einflossen, wurde die Anzahl der Bewertungen im letzten Jahr mit dem doppelten Gewicht eingerechnet. Der maximal zu erreichende Score lag bei fünf Punkten.

Zwei Branchen mit engem Bezug zum Versicherungsgewerbe

Zwei der ausgewerteten Branchen lassen sich dem privaten Versicherungsgewerbe im engeren Sinne zuordnen: „Beste Arbeitgeber Versicherung“ und „Beste Arbeitgeber Finanz“. Zur ersten Kategorie zählen in der Untersuchung neben privaten und öffentlichen Versicherern auch Versicherungsmakler. Darunter sind viele, die zugleich als Finanzanlagenvermittler tätig sind.

In diesem Bereich setzten sich zwei Makler mit Schwerpunkt auf Industrie- und Gewerbekunden an die Spitze des Rankings. Branchenbester wurde die Büchnerbarella Holding GmbH & Co. KG mit einem Score von 4,69 von fünf möglichen Punkten – gefolgt von der Artus-Gruppe (VersicherungsJournal, 24.6.2025).

In der Kategorie „Finanz“ finden sich überwiegend Allfinanzvertriebe, aber auch Unternehmen wie die Auskunftei Schufa Holding AG oder das Fintech-Start-up Scalable Capital GmbH, ein Online-Broker, über den unter anderem in ETFs investiert werden kann.

Wie Kununu dem VersicherungsJournal mitteilte, entscheiden die Unternehmen, wo die Arbeitgeber selbst ihren Schwerpunkt sehen und welcher Branche sie sich auf der Bewertungsplattform zuordnen. Überschneidungen sind hier folglich möglich.

Finanzdienstleister schneiden tendenziell besser ab

Beim Vergleich beider Kategorien zeigt sich, dass sich die besten Finanzdienstleister im Gesamtranking vor den besten Unternehmen der Versicherungsbranche platzieren konnten.

Gleich drei Unternehmen aus dem Bereich „Finanz“ schafften es unter die 50 besten Unternehmen Deutschlands: die Formaxx AG auf Rang 22, die Tecis Finanzdienstleistungen AG auf Rang 32 sowie die Feri AG auf dem 41. Platz.

Demgegenüber konnte sich die Büchnerbarella-Gruppe, Branchensieger im Bereich Versicherung, nur auf Rang 132 platzieren. Alle Unternehmen, die unter „Versicherung“ gelistet werden, verpassten damit die Top 100 der besten deutschen Arbeitgeber.

Formaxx kann in mehreren Bereichen punkten

Formaxx erreichte einen Score von 4,83 Punkten, wobei sich die sehr gute Bewertung aus mehreren Teilbereichen speist. Laut Kununu sind 86 Prozent der Beschäftigten mit ihrem Gehalt zufrieden – das ist ein deutlich überdurchschnittlicher Wert.

Gelobt wurden bei den Hannoveranern zudem die Bereiche Vielfalt, Unternehmenskultur und grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit im Unternehmen. Derzeit zählt der Finanzdienstleister nach eigenen Angaben mehr als 200 Mitarbeiter. Die Weiterempfehlungsbereitschaft liegt bei 94 Prozent. Das bedeutet Rang eins als bester Arbeitgeber Finanz.

Auch Tecis zeigt sehr gute Bewertungen in den Bereichen Unternehmenskultur, Vielfalt und Karrierechancen. 95 Prozent derjenigen, die in den letzten Jahren ihre Stimme abgegeben haben, würden das Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen. Das ergab einen Score von 4,80 und den zweiten Platz in der Branchenwertung.

Auch Feri und DVAG mit hoher Weiterempfehlungsbereitschaft

Bei Feri ist die Weiterempfehlungsbereitschaft mit 97 Prozent sogar noch höher. Allerdings ist die Zufriedenheit mit Gehalt und Karrierechancen etwas niedriger als bei den beiden Erstgenannten: Erreicht wurden aber immer noch ein überdurchschnittlicher Teilscore von 4,1. Das Bad Homburger Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben circa 280 Personen. Der Gesamtscore liegt bei 4,78.

Auf Rang vier der besten Finanzdienstleister platzierte sich die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG mit einem Score von 4,66. Die Weiterempfehlungsbereitschaft liegt aktuell bei 91 Prozent. Hervorgehoben wurden unter anderem flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Regelungen.

Aus den Bewertungen bei Kununu geht hervor, dass nicht nur Beschäftigte ihre Stimme zur DVAG abgegeben haben, sondern auch die vom Unternehmen als Vermögensberater bezeichneten selbstständigen Handelsvertreter gemäß § 84 HGB.

Höheres Durchschnittsgehalt in der Versicherungsbranche

Die Einzelwertungen geben auch das Durchschnittsgehalt nach Branche an. Hier hat die Kategorie „Versicherung“ gegenüber „Finanz“ die Nase vorn. Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt wird bei den Versicherern und Versicherungsdienstleistern mit 59.332 Euro angegeben, bei den Finanzdienstleistern mit 52.452 Euro. Das ist ein Unterschied von immerhin 13,1 Prozent.

Das Gesamtranking der 1.200 besten Testkandidaten beim Wettbewerb „Most wanted Employer 2025“ kann unter diesem Link heruntergeladen werden (PDF, 3,04 MB). Die Einzelwertungen der Branchen finden sich auf der Webseite von Kununu.