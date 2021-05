Die besten Arbeitgeber Deutschlands

10.5.2021 – Drei Versicherer und drei Krankenkassen hat das Institut „Great Place To Work“ jetzt als „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021“ ausgezeichnet. Prämiert wurden auch weitere Finanzdienstleister. Der Wettbewerb wird seit 2002 veranstaltet.

Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work Deutschland (GPTW GmbH) hat in Kooperation mit dem Handelsblatt jetzt die Sieger des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2021“ gekürt.

Bei der mittlerweile 19. Auflage wurden 100 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet „für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigten ausgezeichnet“. Insgesamt stellten sich 684 Unternehmen dem Audit durch GPTW und ließen eine Mitarbeiterbefragung durchführen.

Methodik: So wurde bewertet

Zur Methodik wird mitgeteilt, dass das Institut in einem ersten Schritt stets die Mitarbeiter der Firmen befragt. Der Katalog umfasst an die 65 Einzelpunkte zu Themen wie Unternehmenskultur, Führung, Förderung oder Zusammenarbeit.

Zudem fließen den Angaben zufolge Gespräche des Instituts mit dem Management in die Wertung ein. Hier stünden beispielsweise die Angebote zur Weiterbildung, zur Gesundheitsförderung oder zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Fokus. Für die Auswertung wird die Mitarbeiterbefragung dreifach gewichtet, das Management-Audit einfach.

Weitere Details zur Teilnahme an dem Wettbewerb können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

Drei Versicherungs-Unternehmen in der Top 100

Unter die 100 Besten haben es auch einige Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs-Branche und Assekuranz geschafft. Dazu gehört neben Banken, Kredit- und Leasinganbietern auch die Compass Private Pflegeberatung GmbH, eine Tochtergesellschaft des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband), sowie drei Versicherungs-Unternehmen.

Hierzu zählen neben der Ottonova Krankenversicherung AG und der Deutschen Rückversicherung AG erneut (18.3.2019, 28.2.2020) die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland. Keiner dieser Anbieter schaffte es in die Top Drei seiner Größenklasse (Deutsche Rück: 251 bis 500, Hiscox und Ottonova: 101 bis 250 Mitarbeitende).

Drei Krankenkassen zählen zu den Preisträgern

Zu den Preisträgern zählt auch die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse. Die Körperschaft gehört zum fünften Mal in Folge zu den Top-Arbeitgebern und landete aktuell wie im Vorjahr in der Kategorie „2.001 bis 5.000 Mitarbeiter“ an dritter Stelle.

Ausgezeichnet wurde auch die Techniker Krankenkasse. Die Körperschaft fiel vom ersten auf den zweiten Platz in der Größenklasse der Unternehmen mit über 5.000 Beschäftigten zurück. Unverändert Position drei in dieser Kategorie sicherte sich mit der Barmer eine weitere Krankenkasse.

Den Spitzenplatz belegt hier mit der Volkswagen Financial Services AG die Finanzdienstleistungs-Tochter des Autoherstellers. Die Liste der 100 ausgezeichneten Unternehmen ist auf dieser Internetseite zu finden.

Andere Studien, andere Spitzenreiter

In verschiedenen anderen Untersuchungen wurden ebenfalls die besten Arbeitgeber ermittelt – auch aus der Versicherungsbranche. Unter anderem wegen unterschiedlicher methodischer Vorgehensweisen setzten sich jeweils andere Unternehmen gegen die Wettbewerber durch.

So hat kürzlich etwa die F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH in Zusammenarbeit mit der IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH die „Traum-Arbeitgeber“ gekürt (5.5.2021).

Im Frühjahr hat die Zeitschrift Focus Business zum neunten Mal „die Top-Arbeitgeber in Deutschland“ aufgelistet (23.3.2021), im vergangenen Herbst die „Toparbeitgeber im Mittelstand“ (23.11.2020).

Kurz zuvor hatte die Jobbörse Stepstone GmbH ein Ranking der „besten Arbeitgeber 2020“ basierend auf eigenen Daten veröffentlicht (17.11.2020). Im vergangenen Sommer hat das Bewertungsportal Kununu sein Arbeitgeberranking – aufgeschlüsselt nach dem Faktor Führungskraft – vorgelegt (20.8.2020).