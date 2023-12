Die besten Arbeitgeber aus Sicht der Mitarbeiter

8.12.2023 – Die aktuelle Hitliste der Bewertungsplattform läuft unter „Top Companys 2024“. Die drei meistbewerteten Arbeitgeber der Versicherungsbranche sind die Allianz, die Axa sowie die R+V. Am besten bewerteten die Mitarbeiter aber die Zurich.

Im Dezember definieren viele Menschen ihre Ziele für das neue Jahr. Der Wechsel des Arbeitgebers ist dabei nicht selten eine wichtige persönliche Vorgabe. Hilfreich und gut findet der eine oder andere bei seiner Suche diverse Rankings von Unternehmen aus der in Frage kommenden Branche. Die Bewertungen und Kommentare können zudem eine gewisse Orientierung bieten.

Kununu: die besten Arbeitgeber 2024

Aktuell stellt die Kununu GmbH ihre Hitliste unter dem Titel „Top Companys 2024 – Die besten Arbeitgeber in Deutschland“ vor. Für die Qualifikation als „Top Company“ müssen innerhalb der vergangenen zwölf Monate folgende Voraussetzungen erfüllt gewesen sein:

Mindestens sieben Bewertungen von Mitarbeitern seit Bestehen des Arbeitgeberprofils. Bewertungen von Bewerbern gehen nicht in die Auswertung ein.

Einen Score von mindestens 3,8 Sternen (von maximal fünf Sternen), sowohl insgesamt als auch bei den Bewertungen durch die Mitarbeiter.

In den vergangenen zwölf Monaten muss der Bewertungsscore der Beschäftigten bei mindestens 3,8 Sternen liegen.

Mindestens zwei neue Bewertungen aus dem Mitarbeiterkreis des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten. Eine aktualisierte Bewertung zählt hier auch als neue Bewertung.

Weitere Angaben zum Siegel „Top Company 2024“ macht Kununu auf seiner Webseite.

Allianz unter den drei Arbeitgebern mit den meisten Bewertungen

Das Ranking der Bewertungsplattform kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Dazu gehören „Branche“, „Größe“ und Benefits. In der Gesamtaufstellung, sortiert nach der Anzahl der Bewertungen, liegt die Personaldienstleistungsfirma Amadeus Fire AG auf dem ersten Platz (mit 7.193 Bewertungen, einem Kununu-Score von 4,5 und einer Weiterempfehlungsquote von 92 Prozent).

An zweiter Position liegt die Robert Bosch GmbH mit 6.530 Bewertungen, einem Kununu-Score von 4,0 und einer Weiterempfehlungsquote von 83 Prozent. Die dritte Position sicherten sich die Allianz Versicherungen mit 6.201 Bewertungen, einem Score von 4,2 und einer Weiterempfehlungsquote von 82 Prozent.

Welche Versicherer ein gutes Image als Arbeitgeber haben

In der Rubrik „Versicherung“ listet Kununu 165 Unternehmen auf. Neben Gesellschaften aus der Privatwirtschaft sind hier auch zahlreiche Krankenkassen vertreten. Auf dem ersten Platz, gemessen an der Anzahl an Bewertungen, steht die Allianz, gefolgt von der deutschen Axa und an dritter Position den R+V Versicherungen.

Der Kununu-Score bewegt sich bei den zehn besten Arbeitgebern der Versicherungsbranche zwischen 4,3 und 3,9. Die Bereitschaft zur Weiterempfehlung kann man insgesamt als hoch bezeichnen.

Die Zurich Gruppe Deutschland sammelte die vierthöchste Zahl an Bewertungen ein. Der Anbieter sticht aber mit dem besten Score und einer Weiterempfehlungsquote von 93 Prozent hervor.

Die zehn besten Arbeitgeber aus dem Bereich „Versicherung“ Unternehmen Bewertungen Kununu-Score Weiterempfehlung in Prozent Allianz 6.201 4,2 82 Axa 2.285 4,2 88 R+V 2.255 4,0 74 Zurich 1.638 4,3 93 DEVK 1.437 3,9 79 Arag 1.067 4,0 80 Barmer 941 3,9 84 Die Techniker 926 4,1 89 Versicherungskammer Bayern 925 4,1 76 KKH Kaufmännische Krankenkasse 896 4,0 84

Assekuranz punktet bei Mitarbeitern mit hoher Zufriedenheit …

Es mag sein, dass die Versicherungswirtschaft bei Menschen, die sich außerhalb dieser Branche bewegen, ein angestaubtes Image hat. Anders sieht es dagegen bei den Belegschaften aus. Die Mitarbeiter der Finanz- und Versicherungsbranche sind mit ihrem Job am glücklichsten, zu diesem Schluss kam kürzlich der „Glücksatlas 2023“ der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) (VersicherungsJournal 10.11.2023).

Eine weitere Auswertung von Kununu zeigt, dass im Vergleich von 39 Branchen die Angestellten der Assekuranz in punkto Zufriedenheit auf dem vierten Platz liegen (4.12.2023).

… und überdurchschnittlichem Jahresgehalt

Neben Faktoren wie Flexibilität, Stichwort Homeoffice, beeinflusst auch das Gehalt die Zufriedenheit der Belegschaft.

In einer Auswertung liegen die Beschäftigten der Versicherungswirtschaft mit einem Bruttojahresgehalt von 59.629 Euro knapp vor den Bankern mit 59.053 Euro (31.1.2023). Umgekehrt betrachtet heißt das für die Arbeitgeber, dass im Kampf um qualifizierte Bewerber das Thema Bezahlung fast ausgereizt ist, nicht aber der Pool an Talenten.

„Die Versicherungsbranche zahlt vergleichsweise hohe Gehälter. Wir beobachten aber jetzt keine Ausschläge nach oben, die direkt auf den Fachkräftemangel zurückzuführen sind. Eine Möglichkeit, neue Talente zu gewinnen, wäre es, gezielt Frauen anzusprechen“, so Mirko Rippolz, Leiter Versicherungen beim Personaldienstleister Hays, im Interview mit dem Branchendienst Das Investment.