Die besten Arbeitgeber 2024 laut einer Stern-Umfrage

25.1.2024 – In einer Umfrage für die Zeitschrift Stern haben Beschäftigte die Arbeitgeberqualität mehrerer hundert Unternehmen bewertet. Auf Platz eins im Ranking über alle Branchen hinweg landete der Sportartikelhersteller Adidas. Eine Position in der Top 50 ergatterten ADAC und LVM. Im Branchenranking liegen sie vor Huk-Coburg, R+V und Allianz.

Die Redaktion der Zeitschrift Stern und die Marktforscher der Statista GmbH haben in diesem Jahr wieder die 650 besten Arbeitgeber in Deutschland gesucht. Berücksichtigt wurden in der hierfür durchgeführten Umfrage 24 Wirtschaftszweige. Die Ergebnisse sind auf der Website des Magazins einzusehen. Die Auswertung fand 2024 zum fünften Mal statt.

An der Befragung haben laut Angaben mehr als 33.000 Beschäftigte mittels Online-Access-Panels teilgenommen. Sie sollten die eigene Firma sowie weitere Unternehmen der Branche bewerten. Die Marktforscher konnten dabei eine Million Urteile einsammeln. Die Befragung fand zwischen dem 16. Mai und 24. Juni 2023 statt.

Zur Methodik und Bewertung

Die Arbeitnehmer konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern bewerten. Vorgegeben waren 2.600 größere Firmen. Beurteilt wurde die Arbeitgebermarke, mit der die Anbieter auf dem Personalmarkt auftreten.

In der Veröffentlichung wird ein Gesamtranking der 50 Top-Arbeitgeber vorgestellt. Zusätzlich gibt es die Auswertungen für die Wirtschaftsbereiche, darunter Versicherer (privat und gesetzlich) sowie Banken und Finanzdienstleister.

Um berücksichtigt zu werden, mussten die Unternehmen mindestens 100 Urteile einsammeln. Für 1.300 Arbeitgeber kam ein Ergebnis zustande. Die Ergebnisse rechneten die Marktforscher in einen Score (Gesamtpunktzahl) zwischen null und 100 um. Die höchste Punktzahl landete in der aktuellen Auflage bei 86, die niedrigste bei 31. In der Mitte erreichten die platzierten Firmen einen Score von 65,2.

Entscheidend für die Platzierung der Unternehmen war die Bereitschaft der Befragten, den eigenen Arbeitgeber weiterzuempfehlen, wie es beim Stern heißt. Insgesamt umfasst der Fragebogen 50 Themen, darunter auch die Möglichkeit von Homeoffice.

Die besten Arbeitgeber insgesamt

In der branchenübergreifenden Gesamtauswertung der 50 deutschen Top-Arbeitgeber unter den schließlich 650 Platzierten stehen 2024 folgende Konzerne auf den ersten fünf Rängen:

Damit sprang der Sportartikelhersteller Adidas im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 23.1.2023) von Position fünf auf Platz eins und verdrängte Porsche auf den zweiten Platz. BMW fiel dadurch von Rang zwei auf drei. Aus der Top Five herausgefallen sind die BASF SE und die Audi AG. DM (von sieben auf vier) und Google (von sechs auf fünf) sind Aufsteiger.

Nur zwei Versicherer in der Top 50

Aus der privaten Versicherungswirtschaft schafften es aktuell nur die ADAC Versicherungen und die LVM Versicherungen in das Ranking der besten 50. Erstere erreichten Rang 30 (Score: 77,67, Vorjahr: 74,83), die Münsteraner landeten auf Position 43 (76,52, 73,22).

Die Techniker Krankenkasse erzielte Platz 36 (Score: 76,97, Vorjahr: Platz 31). Herausgefallen aus der Top-Liste ist das Vergleichsportal Check24 GmbH (Vorjahr: 28).

Drei weitere Versicherer gelangten im Gesamtranking noch in die Top 100. Dies sind die Huk-Coburg-Gruppe (Platz 82) und R+V Versicherungen (85) sowie der Marktführer Allianz Versicherungen (99). Alle weiteren Platzierten bewegen sich mit durchschnittlichen Bewertungen im Mittelfeld beziehungsweise im unteren Mittelfeld.

Die besten Arbeitgeber der Versicherungsbranche

Von den Versicherern aus der Privatwirtschaft mit Hauptsitz in Deutschland schafften es 24 (Vorjahr: 21) Anbieter ins Ranking. Branchensieger sind die ADAC Versicherungen auf Platz eins. Sie verdrängten den Vorjahresbesten Allianz, der mit einer Gesamtpunktzahl von 73,64 (Vorjahr: 75,03) zurück auf Position fünf fiel.

Auf den Silberrang verbesserte sich der LVM (Vorjahresscore: 73,22). Einen großen Sprung von Position zehn auf den Bronzerang machte die Huk-Coburg mit einem Score von 74,30 (70,09). Auf Platz vier in der aktuellen Rankingauflage (Vorjahr: drei) sank die R+V.

Neu eingestiegen in das Branchenranking der besten Arbeitgeber sind die Barmenia Versicherungen (neun), die Arag Versicherungen (zehn) und die Signal Iduna Versicherungen (21). Aus den Top 15 herausgefallen sind die SV Sparkassen-Versicherungen (Vorjahr: Platz fünf, aktuell 22), die Zurich Gruppe Deutschland (neun, 23) und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (14, 16).

Mitarbeiter bewerten Versicherer je nach Studie unterschiedlich

Wie attraktiv die Versicherer als Arbeitgeber sind, wird regelmäßig von verschiedenen Marktforschern und Medien untersucht. Die Umfragen unterscheiden sich in ihrer Methodik stark. Daher sind die Ergebnisse nicht immer vergleichbar und die Rankings fallen unterschiedlich aus.

Zuletzt hatte etwa die Kununu GmbH ihre Hitliste unter dem Titel „Top Companys 2024 – Die besten Arbeitgeber in Deutschland“ vorgestellt. Hier lautet die Rangfolge Allianz vor den Axa Versicherungen vor R+V. An vierter Stelle landete die Zurich, an fünfter die DEVK (8.12.2023).

In der Untersuchung „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2024“ der Zeitschrift Focus-Business ging die Huk-Coburg-Assistance GmbH als Sieger vom Platz. Auf dem zweiten Rang folgt die Hoesch & Partner GmbH, auf dem dritten die Vericon GmbH (28.11.2023).

Die Servicevalue GmbH hat gemeinsam mit der Zeitung Die Welt ermittelt, wie das Image von Arbeitgebern wahrgenommen wird. Hier rangiert die Allianz bei den Dienstleistern an der Spitze. Dahinter ordnen sich die Generali Versicherungen ein (2.11.2023).