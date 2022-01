Die besten Arbeitgeber 2022

24.1.2022 – Am ehesten würden Mitarbeitende und Branchenbeschäftigte den Süßwarenhersteller Ferrero als Arbeitgeber weiterempfehlen. In der Versicherungsbranche stehen die Mecklenburgische, Swiss Life und Munich Re in der Gunst der Arbeitnehmer ganz oben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung im Auftrag der Zeitschrift Stern.

Die 650 besten Arbeitgeber in Deutschland haben die Zeitschrift Stern und die Marktforscher von Statista ermittelt. Die Ergebnisse hat das Magazin in seiner aktuellen Ausgabe vom 20. Januar veröffentlicht. Die Auswertung fand 2022 zum dritten Mal statt.

Über 50.000 Beschäftigte nahmen mittels Online-Access-Panels an der Befragung über das Internet teil. Die Teilnehmer bewerteten die eigene Firma und weitere Unternehmen der Branche. Insgesamt konnten die Marktforscher so nach Angaben des Sterns 1,1 Millionen Urteile einsammeln. Die Befragung fand zwischen dem 24. Juni und dem 9. August 2021 statt.

Angaben zur Bewertung

Die Arbeitnehmer konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitenden bewerten. Entscheidend für die Platzierung war die Bereitschaft, den eigenen Arbeitgeber weiterzuempfehlen, wie der Stern in seinem Bericht schreibt.

Die 2.600 größten Arbeitgeber können laut Auswertung 24 Branchen zugeordnet werden. In der vorliegenden Ausgabe stellt das Magazin ein Gesamtranking der 50 Top-Arbeitgeber vor plus Auswertungen für die 24 Wirtschaftsbereiche, darunter Versicherer (privat und gesetzlich) sowie Banken und Finanzdienstleister.

Um sich zu platzieren, mussten die Unternehmen mindestens 100 Urteile einsammeln. Dabei zählten die Bewertungen der eigenen Beschäftigten und der Branchenzugehörigen jeweils zu Hälfte. Die Ergebnisse rechneten die Marktforscher dann in einen Score (Gesamtpunktzahl) zwischen null und 100 um. In das Ranking schafften es 650 Firmen.

Die 50 Besten

In der Gesamtauswertung der 50 Top-Arbeitgeber steht der Süßwarenhersteller Ferrero Deutschland GmbH mit 4.500 Mitarbeitern und einer Gesamtpunktzahl von 82,14 auf dem ersten Platz. Den Silberrang erarbeitete sich die Adidas AG mit 7.703 Beschäftigten und einer Bewertung von 82,08. Bronze holte sich die Lindt & Sprüngli AG mit 2.605 Arbeitnehmern und einem Score von 82,04.

Aus der privaten Versicherungswirtschaft schafften es nur die Mecklenburgische Versicherungen in das Ranking der besten 50. Die norddeutsche Gesellschaft landete auf dem 19. Platz (899 Mitarbeiter, Score 79,07).

Auf dem 50. Rang – von immerhin 650 Arbeitgebern – platzierte sich die Techniker Krankenkasse. Die Körperschaft beschäftigt aktuell 13.947 Mitarbeiter und erreichte eine Bewertung von 76,89.

Die besten Arbeitgeber der Versicherungsbranche

Von den Versicherern aus der Privatwirtschaft konnten sich in der Branchenauswertung 24 Unternehmen, mit Hauptsitz in Deutschland, Einlass ins Ranking verschaffen. Nach der Mecklenburgischen auf Platz eins folgt die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland mit 769 Mitarbeitern und einem Score von 76,68. Im Gesamtranking liegt der Versicherer auf Rang 57.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) sicherte sich Bronze. Der Rückversicherer beschäftigt 18.636 Menschen, erhielt eine Wertung von 76,57 und holte in der Gesamtauswertung Platz 58.

Im veröffentlichten Branchenranking der Assekuranz liegen die Arag Versicherungen auf Platz 22 (2.087 Beschäftigte; Score: 67,89; Gesamtranking: 536) und die Generali Deutschland AG auf Rang 23 (9.613; 67,39; 581).

Die Nürnberger Versicherungen belegen Position 24 (4.643; 66,60; 647).

Andere Studien, andere Ergebnisse

Welche Firmen für potenzielle Kandidaten oder Beschäftigte aus verschiedenen Gründen attraktiv sind, ermitteln regelmäßig diverse Untersuchungen, die sich allerdings in der Methodik stark unterscheiden. Daher kommen die Auswertungen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Unter die 25 besten Arbeitgeber mit der Auszeichnung „sehr hohe Attraktivität“ der Zeitung Die Welt und der Servicevalue GmbH schaffte es aus der Versicherungsbranche nur die Allianz (VersicherungsJournal 5.11.2021).

Focus Business hat erneut ein Ranking der „Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2022“ erstellt. Unter die Top-100 schaffte es kein Unternehmen der Assekuranz. Die ersten drei Plätze in der Rubrik „Versicherung“ sicherten sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), MRH Trowe und die SHL Versicherungsmakler GmbH (29.11.2021).