Die besten Arbeitgeber

18.3.2019 – Insgesamt sieben Finanz- und Versicherungs-Dienstleister hat das Institut „Great Place To Work“ vergangene Woche als „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019“ ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird seit 2002 veranstaltet.

Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work Deutschland (GPTW GmbH) hat in Kooperation mit dem Handelsblatt jetzt die Sieger des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019“ gekürt.

Bei der 17. Auflage wurden 100 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet „für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigten ausgezeichnet“. Insgesamt stellten sich 680 Unternehmen dem Audit durch GPTW und ließen eine Mitarbeiterbefragung durchführen.

So wurde bewertet

Zur Methodik wird Folgendes mitgeteilt: „Im ersten Schritt befragt das Institut stets die Mitarbeiter der Firmen. Der Katalog umfasst 60 Fragen zu Themen wie Unternehmenskultur, Führung, Vertrauen und Förderung. Hinzu kommen Gespräche mit dem Management – etwa über Weiterbildung, Gesundheitsförderung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Mitarbeiterbefragung wird in der Auswertung doppelt so stark gewichtet wie das Management-Audit.“ Weitere Details zur Teilnahme an dem Wettbewerb können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

Ein Finanzdienstleister und zwei Krankenkassen

Unter die 100 Besten haben es auch einige Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche geschafft.

Dazu gehört neben einigen Banken auch die Volkswagen Financial Services AG. Die Finanzdienstleistungs-Tochter des Autoherstellers liegt bei den Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern an der Spitze und verwies die Techniker Krankenkasse auf den zweiten Platz.

Mit der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse wurde eine weitere Krankenkasse ausgezeichnet. Die Körperschaft gehört zum dritten Mal in Folge zu den Top-Arbeitgebern und landete aktuell in der Kategorie „501 bis 2.000 Mitarbeiter“ an fünfter Stelle.

Ausgezeichnete Firmen aus der privaten Versicherungswirtschaft

Vier Positionen dahinter liegen die Volkswohl Bund Versicherungen. Mit der Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland wurde ein weiterer Vertreter der privaten Versicherungswirtschaft prämiert. Die Gesellschaft mit Sitz in München landete bei den mittelgroßen Unternehmen (251 bis 500 Mitarbeiter) auf dem 32. Platz.

Ebenfalls zu den besten Arbeitgebern zählt – wie bereits zwei Jahre zuvor – die Compass Private Pflegeberatung GmbH. Die Tochtergesellschaft des Verbands der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) belegt Position elf unter den mittelgroßen Betrieben.

Bei den kleinen Unternehmen (50 bis 100 Mitarbeiter) wurde die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G., wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 19.3.2018), ausgezeichnet. Die Gesellschaft aus Heinersreuth landete auf dem 16. Rang in dieser Kategorie.