Die beliebtesten Versicherungs-Arbeitgeber

19.2.2020 – Beim in der Zeitschrift Focus Business veröffentlichten Ranking der „Top-Arbeitgeber in Deutschland 2020“ sicherten sich die Axa und die Vertriebsgesellschaft der Allianz Plätze unter den besten zehn Unternehmen. Bei den mittelständischen Firmen führt die Pronova, gefolgt von Arag und Volkswohl Bund.

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Focus Business sind jetzt zum achten Mal „die Top-Arbeitgeber in Deutschland 2020“ aufgeführt.

Zu Beginn des Jahres werden Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiter ausgezeichnet. Ende des Jahres werden „die Top-Arbeitgeber im Mittelstand“ ermittelt (VersicherungsJournal 14.1.2020, 10.1.2019).

Zur Methodik der Arbeitgeber-Bewertungen

Um die 1.000 nationalen Arbeitgeber auszuzeichnen, werteten die Redaktion und die Bewertungsplattform Kununu GmbH nach eigenen Angaben rund vier Millionen Bewertungen von mehr als 900.000 Unternehmen aus.

Die gelisteten Firmen haben zusammen 263.540 Kununu-Bewertungen erhalten, die mit Hilfe eines Scoring-Verfahrens gewichtet wurden. Stichtag der Erhebung war der 18. Juli 2019.

Für das Ranking qualifizierten sich Unternehmen, welche diese Anforderungen erfüllten:

Es hat seinen Standort in Deutschland und beschäftigt mindestens 500 Mitarbeiter.

Die Firma bekam insgesamt 50 Bewertungen auf Kununu, davon fünf seit 2018.

Der Arbeitgeber hatte eine Bewertung von mindestens drei Punkten auf dem Portal (Skala von 1 für „schlecht“ bis 5 für „sehr gut“).

Die 1.000 ausgezeichneten Unternehmen werden in der Ausgabe von Focus-Business zusätzlich in „die Top drei nach Branchen“ unter Großunternehmen sowie die Sieger in der Rubrik „mittelgroße Unternehmen“ aufgeführt. Außerdem nennt das Magazin „die Branchensieger Großunternehmen nach Regionen“ (Bundesländern).

Versicherer und Vertriebsorganisation unter den besten Zehn

Als Top-Zehn-Arbeitgeber zeichnete das Magazin in diesem Jahr diese deutschen Großunternehmen aus:

Zum Vergleich: Im Vorjahr führte SAP die Liste an, gefolgt von Google Germany und der BMW AG (22.2.2019). Von den Versicherungs-Anbietern schaffte es 2019 nur die Techniker Krankenkasse (TK) unter die Top-50. Die Körperschaft belegte Rang 29.

Die Sieger bei großen und mittleren Unternehmen

Die Branchenwertung der deutschen Großunternehmen in der Rubrik „Versicherungen“ führt die Axa an. Auf dem zweiten Platz folgt der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. Den Bronzerang sicherte sich die AOK.

Die Top-3 bei den mittelgroßen Unternehmen in der Rubrik „Versicherung“ waren in diesem Jahr: die Pronova BKK auf dem Goldrang, die Arag Versicherungen holten Silber und die dritte Position ging an die Volkswohl Bund Versicherungen.

Wie Versicherer in den Bundesländern abschnitten

Bei der Betrachtung nach Bundesländern schafften es ebenfalls einige Versicherer unter die Ausgezeichneten. In Bayern steht die Allianz Beratungs- und Vertriebs AG auf Rang drei (nach Flughafen München und Datev).

In Brandenburg führt die AOK. In Hamburg sicherte sich Tecis Finanzdienstleistungen den ersten Platz. Die Swiss Life Select Deutschland GmbH ist in Niedersachsen vorne.

In Nordrhein-Westfalen liegt die Axa auf Rang drei. Rheinland-Pfalz hat zwei Top-Arbeitgeber aus dem Versicherungsbereich: die Pronova BKK (Platz 1) und die Debeka-Gruppe (Platz 3).

Andere Studien zeigen andere Ergebnisse

Bei der Bekanntheit der Arbeitgeber bei den Bewerbern liegt der Allianz-Konzern an der Spitze, gefolgt von der Ergo-Gruppe, den Huk-Coburg Versicherungen und der Axa. Das zeigte eine Untersuchung des Beratungsinstituts Organomics aus dem Vorjahr (11.11.2019).

„Die besten Arbeitgeber für Frauen 2019“ kürte die Redaktion des Magazins „Brigitte“. Unter den Spitzenreitern sind vier Versicherer: der Innendienst der Ergo-Gruppe, die AOK Hessen, die Nürnberger Versicherungen (Generaldirektion) sowie die Hannover Rück SE (1.10.2019).

Laut einer Studie von Deutschlandtest für Focus-Money bieten jungen Akademikern folgende Gesellschaften die besten Perspektiven: die Gothaer Versicherungen, der HDI-Konzern, die Provinzial-Nordwest-Gruppe, die Versicherungskammer Bayern und die Signal Iduna Versicherungen (18.9.2019).