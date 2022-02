Die beliebtesten Arbeitgeber der Versicherungsbranche

22.2.2022 – Zum neunten Mal hat Focus Business die nationalen „Top-Arbeitgeber 2022“ ausgezeichnet. Erstmals führt mit der Zurich ein Versicherer das Gesamtranking an. In der Auflistung für die Assekuranz folgen die Vertriebsgesellschaft der Allianz und die Swiss Life.

Die Redaktion von Focus Business hat jetzt „die Top-Arbeitgeber in Deutschland 2022“ gekürt. Zum neunten Mal seit 2013 zeichnet das Magazin damit Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern aus.

Um aktuell die 1.000 besten Arbeitgeber zu ermitteln, analysierte das Rechercheinstitut Factfield GmbH im Auftrag der Zeitschrift nach eigenen Angaben mehr als 550.000 Bewertungen von rund 38.000 Unternehmen. Die Datenerhebung in Form einer deutschlandweiten Onlinebefragung sowie die Auswertung der Bewertungen im Netz fanden vom 21. März bis zum 2. Mai 2021 statt.

Zur Methodik

Für das Ranking von Focus Business qualifizierten sich Firmen, die folgende Anforderungen in der Befragung und Online erfüllen:

Das Unternehmen hat seinen Standort in Deutschland und beschäftigt mindestens 500 Mitarbeiter.

Der Arbeitgeber bekam mindestens zehn Bewertungen im Netz, davon zehn seit 2020.

Die Firma hat eine Bewertung von mindestens 3,5 Punkten (Skala von eins für „schlecht“ bis fünf für „sehr gut“).

Die Ausgezeichneten werden in der aktuellen Ausgabe des Magazins in einem Gesamtranking aufgeführt sowie in Einzelrankings, aufgeteilt nach 33 Branchen. Versicherer und Finanzdienstleister sind in diesem Jahr in der Liste der Top-50 sowie in den Rubriken „Versicherung“ und „Finanzen“ vertreten.

Top-Arbeitgeber erstmals ein Versicherer

Im Gesamtranking der besten 50 Dienstherren werden acht Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen „Versicherung“ und Finanzdienstleistung aufgelistet. Auf Platz eins steht in diesem Jahr die Zurich Gruppe Deutschland – und damit holt erstmals ein Versicherer Gold.

Carsten Schildknecht (Bild: Jörg Sänger)

„Das Ergebnis deckt sich auch mit der positiven Entwicklung, die wir in den letzten Jahren in eigenen Erhebungen gemessen haben. Das Ergebnis des Focus-Business-Ranking betrachten wir als weiteren Beleg dafür, dass das von uns im Jahr 2018 gestartete kombinierte Strategie- und Kulturprogramm greift“, lässt sich Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandschef der Zurich in Deutschland, zu der Auswertung in einer Mitteilung zitieren.

Der Gewinner aus den beiden Vorjahren, die Tecis Finanzdienstleistungen AG (Versicherung 19.2.2020), sicherte sich diesmal nur Platz sieben. Auf den sechsten Rang kommt die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG.

Weitere vier Versicherer schafften es ins Gesamtranking: die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (Rang 18), die Axa Konzern AG (36), die LVM Versicherungen (38) und die Volkswohl Bund Versicherungen (49). Als einziger Finanzdienstleister platzierte sich die Swiss Life Select Deutschland GmbH auf Rang 27 in der Gesamtauswertung.

Gewinner und Verlierer im Bereich Versicherung

Das Branchenranking der Assekuranz führt, wie auch die Gesamtwertung, die Zurich an. Auf dem Silberrang kommt die Vertriebsgesellschaft der Allianz, gefolgt von der Swiss Life.

Im Vorjahr ging der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. als Klassenbester vom Platz (23.2.2021).

Die Aufstellung für die Versicherungsbranche umfasst in diesem Jahr insgesamt 48 platzierte Unternehmen. Auf den letzten beiden Rängen liegen die Signal Iduna Versicherungen (47) und die Münchener Verein Versicherungen (48).

Im Bereich „Versicherung“ vergleicht die Redaktion 2022, wie auch in vorherigen Auswertungen (22.2.2019), die Onlinebewertungen von Versicherern und Krankenkassen.

Die Top-Arbeitgeber 2022 aus der Versicherungsbranche Platz Arbeitgeber Platzierung im Gesamtranking 1 Zurich 1 2 Allianz Beratungs. und Vertriebs-AG 6 3 Swiss Life 18 4 Pronova BKK 24 5 SBK Siemens-BKK 35 6 Axa 36 7 LVM 38 8 Volkswohl Bund 49 9 R+V Versicherungen 85 10 Arag Versicherungen 88

Top-Arbeitgeber im Mittelstand

2020 unterteilte die Redaktion die ausgezeichneten Unternehmen zusätzlich in die Rubrik „die Top drei nach Branchen“ nach Großunternehmen sowie die Sieger in der Rubrik „mittelgroße Unternehmen“.

Die „Top-Arbeitgeber im Mittelstand“ weist Focus Business seit zwei Jahren separat aus. Unter die Top-100 schaffte es kein Unternehmen der Assekuranz. Die ersten drei Plätze in der Rubrik „Versicherung“ sicherten sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), MRH Trowe und die SHL Versicherungsmakler GmbH (29.11.2021).

Andere Auswertungen, andere Ergebnisse

Welche Firmen für potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen attraktiv sind, ermitteln regelmäßig diverse Untersuchungen, die sich allerdings in der Methodik stark unterscheiden. Daher kommen die Auswertungen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Unter die 25 besten Arbeitgeber mit der Auszeichnung „sehr hohe Attraktivität“ der Zeitung Die Welt und der Servicevalue GmbH schaffte es aus der Versicherungsbranche nur die Allianz (VersicherungsJournal 5.11.2021).

Die 650 besten Arbeitgeber in Deutschland haben am Jahresanfang auch die Zeitschrift Stern und die Marktforscher von Statista ermittelt. Die Mecklenburgischen Versicherungen, Swiss Life und die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) stehen hier in der Gunst der Arbeitnehmer ganz oben (24.1.2022).