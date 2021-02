Die beliebtesten Arbeitgeber der Versicherungsbranche

23.2.2021 – Zum neunten Mal zeichnet Focus Business die nationalen „Top-Arbeitgeber 2021“ aus. In der Rubrik „Versicherung“ führen LVM, Pronova, Axa, Zurich und die Vertriebsgesellschaft der Allianz das Ranking an. Unter die 50 Besten des Gesamtrankings schafften es acht Finanzdienstleister.

Die Redaktion von Focus Business kürte jetzt „die Top-Arbeitgeber in Deutschland 2021“. Zum neunten Mal zeichnet das Magazin damit Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern aus.

Um aktuell die 1.000 besten Arbeitgeber zu ermitteln, analysierten die Zeitschrift und die Bewertungsplattform Kununu GmbH nach eigenen Angaben mehr als vier Millionen Bewertungen von rund 950.000 Unternehmen. Stichtag der Erhebung war der 20. Juli 2020.

Zur Methodik

Für das Ranking von Focus Business qualifizierten sich Firmen, die folgende Anforderungen erfüllten:

Das Unternehmen hat seinen Standort in Deutschland und beschäftigt mindestens 500 Mitarbeiter.

Der Arbeitgeber bekam mindestens 50 Bewertungen auf Kununu, davon zehn seit 2019.

Die Firma hat eine Bewertung von mindestens drei Punkten auf dem Portal (Skala von eins für „schlecht“ bis fünf für „sehr gut“).

Die Ausgezeichneten werden in der aktuellen Ausgabe des Magazins in einem Gesamtranking aufgeführt sowie in Einzelrankings, aufgeteilt nach 36 Branchen. Versicherer, Finanzdienstleister und Krankenkassen sind in diesem Jahr in der Liste der Top-50 sowie in den Rubriken „Versicherung“ und „Finanzen“ vertreten.

WERBUNG

Die besten Arbeitgeber 2021 branchenübergreifend

Im Gesamtranking der besten 50 Dienstherren werden acht Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen „Versicherung“ und Finanzdienstleistung aufgelistet. Auf Platz eins der Top-50 steht, wie bereits im Vorjahr (Versicherung 19.2.2020), die Tecis Finanzdienstleistungen AG.

Auf Rang drei der Auswertung über alle Branchen hinweg folgt der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. Die Gesellschaft war im vergangenen Jahr nur in der Kategorie „Versicherung“ vertreten. Platz acht sicherte sich die Swiss Life Select Deutschland GmbH und Rang neun die Pronova BKK.

Die Axa Konzern AG steht auf Platz 19, direkt gefolgt von der Zurich Gruppe Deutschland. Die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG kommt auf Rang 22, im Mittelfeld ist die MLP Finanzberatung SE vertreten (Platz 25). Im Vorjahr waren neben Tecis nur die Axa und die Vertriebsgesellschaft der Allianz unter den besten zehn Arbeitgebern aufgeführt.

Gewinner und Verlierer im Bereich Versicherung

Im Bereich „Versicherung“ vergleicht die Redaktion 2021, wie auch in vorherigen Auswertungen (22.2.2019), die Kununu-Bewertungen von Versicherern und Krankenkassen.

Der LVM führt das Branchenranking an, gefolgt von der Pronova und der Axa. Die Aufstellung für die Versicherungsbranche umfasst insgesamt 55 platzierte Unternehmen. Auf den letzten drei Rängen liegen die VHV-Gruppe, die Novitas BKK und die Verti Versicherungen.

Im Vorjahr führte die Axa das Branchenranking an. Auf dem zweiten Platz folgte der LVM. Den Bronzerang sicherte sich 2020 die AOK.

Allerdings unterscheiden sich die Systematik und die Aufbereitung der Auswertungen 2021 und 2020, diese sind daher nicht wirklich vergleichbar. Im vergangenen Jahr wurden die ausgezeichneten Unternehmen zusätzlich in die Rubrik „die Top drei nach Branchen“ nach Großunternehmen sowie die Sieger in der Rubrik „mittelgroße Unternehmen“ unterteilt.

Die „Top-Arbeitgeber im Mittelstand“ hat Focus Business nun jedoch separat Ende vergangenen Jahres ermittelt. Hier sicherte sich die Digitalmarke der Württembergischen Versicherung AG, die Adam Riese GmbH, in der Rubrik „Versicherung“ den ersten Platz. Auf Platz zwei stand die Versicherungsgruppe die Bayerische, gefolgt von der Sparkassen Direktversicherung AG (23.11.2020).

Wie andere Rankings bewerten

Insgesamt sieht der Arbeitsmarkt für Absolventen und wechselwillige Arbeitnehmer trotz Coronakrise nicht schlecht aus. Die Versicherungsbranche rüstet sich für das neue Geschäftsjahr und führte mit einem Plus von 35 Prozent bei den Stellenausschreibungen im Januar auf Stepstone.de. Gefragt sind derzeit vor allem Mitarbeiter für den Vertrieb (28.1.2021).

Das Bewertungsportal Kununu schlüsselte vergangenen Sommer sein aktuelles Arbeitgeberranking nach dem Faktor Führungskraft auf. Unter den zehn Top-Arbeitgebern in Deutschland belegten Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche die ersten beiden Plätze. Das sind die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG und Tecis (20.8.2020).

Die Jobbörse Stepstone GmbH hat aus eigenen Daten ein Ranking der „besten Arbeitgeber 2020“ erstellt, auch hier werden Versicherer und Krankenkassen in einer Auswertung verglichen. Bundesweit schaffte es bei der Jobbörse nur die Techniker Krankenkasse unter die Top Ten. Regional konnten für die Versicherungsbranche die Hannover Rück, die Axa Versicherungen, die Gothaer Versicherungen, die Ergo Group AG und die Check24 GmbH punkten (17.11.2020).