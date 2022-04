14.4.2022 – Sieben Auszeichnungen hat das Institut „Great Place To Work“ an Unternehmen der Assekuranz verteilt. Den Sprung unter die Top-100 schafften die Allianz, Hiscox, der Volkswohl Bund und die Vema. Bei den Krankenkassen machten die Techniker, die SBK und die Barmer das Rennen.

Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work Deutschland (GPTW GmbH) hat in Kooperation mit dem Handelsblatt jetzt die Sieger des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022“ gekürt.

Bei der mittlerweile 20. Auflage wurden 100 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet „für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigten ausgezeichnet“. Insgesamt stellten sich 804 Unternehmen dem Audit durch GPTW und ließen eine Mitarbeiterbefragung durchführen. Im Vorjahr waren es noch 684 Firmen.

Angaben zur Bewertung

In jedem teilnehmenden Unternehmen werden eine standardisierte Befragung der Beschäftigten und eine Maßnahmen-Evaluation durchgeführt. Im ersten Schritt befragt das Institut nach eigenen Angaben die Mitarbeiter der Firma. Diese Erhebung macht drei Viertel des Wettbewerbsergebnisses aus.

Die Berater erkundigen sich nach dem Wertemodell des Unternehmens, nach dem Teamgeist, der Arbeitsatmosphäre und der Vergütung. In den zweiten Teil der Wertung fließen Gespräche des Instituts mit dem Management ein. Hier geht es um Angebote zur Weiterbildung, zur Gesundheitsförderung oder zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Ergebnisse dieser Interviews werden mit einem Viertel gewichtet. Weitere Details zur Teilnahme an dem Wettbewerb können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

Neu im Ranking: die Allianz, Volkswohl Bund und Vema

Unter die 100 Besten haben es auch einige Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs-Branche geschafft. Die diesjährige Auswertung hält einige Überraschungen bereit. Im Ranking der Top-100 ist erstmals wieder die Allianz Deutschland AG vertreten.

Wie bereits im Vorjahr (VersicherungsJournal 10.5.2021), schaffte auch die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland den Sprung unter die besten Arbeitgeber. Vertreten im Ranking der besten Arbeitgeber sind auch die Volkswohl Bund Versicherungen und die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G.

Zwei Unternehmen sind aus der Hitliste herausgefallen: die Ottonova Krankenversicherung AG sowie die Deutschen Rückversicherung AG (18.3.2019, 28.2.2020).

Bei den Großunternehmen belegt die Allianz den dritten Platz

Drei Krankenkassen konnten sich ebenfalls im Ranking platzieren: Die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse gehört zum sechsten Mal in Folge zu den Top-Arbeitgebern. Ausgezeichnet wurden auch die Techniker Krankenkasse und Barmer.

Unter den Großunternehmen mit über 5.000 Mitarbeiter steht die Techniker auf dem ersten Platz (13.950 Beschäftigte). Die Siemens Healthineers AG (16.152), die Medizinsparte des Dax-Konzerns, liegt auf dem zweiten Rang. Bronze erhielt in diesem Jahr die Allianz (17.848).

Die Liste der 100 ausgezeichneten Unternehmen ist auf dieser Internetseite zu finden.

Andere Studie, andere Ergebnisse

Welche Firmen für potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen attraktiv sind, ermitteln regelmäßig diverse Untersuchungen, die sich allerdings in der Methodik stark unterscheiden. Daher kommen die Auswertungen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Zum neunten Mal hat Focus Business am Jahresanfang die nationalen „Top-Arbeitgeber 2022“ ausgezeichnet. Erstmals führt mit der Zurich Gruppe Deutschland ein Versicherer das Gesamtranking an. In der Auflistung für die Assekuranz folgen die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (22.2.2022).

Die 650 besten Arbeitgeber in Deutschland haben am Jahresanfang auch die Zeitschrift Stern und die Marktforscher von Statista ermittelt. Die Mecklenburgischen Versicherungen, Swiss Life und die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) stehen hier in der Gunst der Arbeitnehmer ganz oben (24.1.2022).