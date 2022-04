Deutsche Unternehmen haben bei der Vergütungsstruktur großen Nachholbedarf

26.4.2022 – Die Coronakrise hat die Arbeitswelt verändert. Beschäftigte erwarten hier Anpassungen von ihrem Arbeitgeber. Das betrifft den Arbeitsort als auch die Bezahlung. Deutsche Unternehmen tun sich mit den Veränderungen noch schwer, wie eine Umfrage von WTW zeigt. Die Versicherungsbranche versucht dagegen, sich zu positionieren.

Die Situation am Arbeitsmarkt spitzt sich zu, nicht für die Kandidaten, sondern für die Arbeitgeber. Probleme, neue Mitarbeiter zu gewinnen, erwarten im laufenden Jahr sieben von zehn deutschen Unternehmen (76 Prozent). Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Willis Towers Watson (WTW).

Auch die Bindung der Beschäftigten an das Unternehmen hält eine knappe Mehrheit für schwierig. 51 Prozent der Firmen erwarten hier im laufenden Geschäftsjahr Probleme. 2020 waren es gerade mal 20 Prozent, die im Halten von Mitarbeitern Herausforderungen sahen. Für die Finanzdienstleister sieht die aktuelle Situation kaum besser aus.

Pandemie hat Arbeitswelt deutlich verändert

Die Studie von WTW basiert auf der Umfrage „Reimagining Work and Rewards 2021/2022“ (Arbeit und Belohnung neu denken) aus dem vierten Quartal. Weltweit haben 1.650 Firmen mit 11,9 Millionen Beschäftigten daran teilnahmen. Darunter waren auch 50 international aktive Großunternehmen aus Deutschland und Österreich mit rund 413.000 Arbeitnehmern.

Das Ergebnis: Hierzulande tun sich die Arbeitgeber noch schwer, auf den sogenannten Wettbewerb um Talente auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren. Die Pandemie habe die Erwartungen von Mitarbeitern an den Arbeitsplatz verändert, „Flexible Arbeitsmodelle sind kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Sie werden von den Angestellten erwartet“, so WTW in einer Mitteilung.

Allerdings würden Unternehmen in Deutschland diese Maßnahmen eher als zukünftiges Ereignis sehen, während Wettbewerber in den europäischen Nachbarländern da schon weiter seien, so die Berater.

Mobile Arbeitsplätze gewinnen an Bedeutung

Ein entscheidender Faktor, der die Arbeitsweise gerade im Finanzdienstleistungs-Sektor nach zwei Jahren Corona verändern würde, sei die Wahl des Arbeitsortes (Büro, Homeoffice, hybrid), heißt es in der Mitteilung von WTW zur Umfrage.

Wie eine Umfrage des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zeigt, schätzen die Versicherungs-Mitarbeiter mobile Formen der neuen Arbeitswelt (VersicherungsJournal 17.3.2022).

2022 sind der AGV-Umfrage zufolge 89 Prozent der Beschäftigten mit ihrem Arbeitsverhältnis zufrieden. 90 Prozent schätzen die langfristige Sicherheit des Arbeitsplatzes. 2017 waren dies nur 76 Prozent (14.3.2022).

Für das Homeoffice sprechen nach Aussage der Beschäftigten ein geringerer Stressfaktor und eine höhere Produktivität, so die AGV-Umfrage. Schlecht kommen der Informationsfluss und der informelle Austausch weg. Bei der eigenen Arbeitsbelastung sind die Befragten unentschieden.

Zu wenig ausdifferenzierte Angebote bei Entlohnung

Laut WTW haben deutsche Unternehmen vor allem im Bereich der ganzheitlichen Vergütungsstruktur großen Nachholbedarf. Nur zehn Prozent der befragten Firmen gaben an, dass sie im Vergleich zum Wettbewerb ausdifferenzierte Angebote besitzen. Zudem sind nur acht Prozent der Meinung, dass die Vergütungsstrategien an die neuen Anforderungen der Arbeitswelt angepasst wurden.

Eine faire Bezahlung rückt laut den Beratern mehr in den Fokus. Am Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern hat sich trotz gleicher Position und Qualifikation beispielsweise nicht viel geändert. Das belegt eine jährliche Auswertung des Statistischen Bundesamts (Destatis).

In der Versicherungswirtschaft sieht es etwas besser aus. Das Problem der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen werde mittlerweile stärker hinterfragt, so der AGV (8.3.2022).

Beschäftigte in „Finanzen, Versicherung, Banking“ verdienen laut „Gehaltsreport 2022“ der Stepstone Deutschland GmbH und der Gehalt.de GmbH mit einem akademischen Abschluss 61.152 Euro. Bei den „Berufsgruppen mit einer nicht-akademischen Ausbildung“ liegt der Finanzsektor inklusive Versicherung an der Spitze: Beschäftigte verdienen hier mit 43.175 Euro am besten (1.4.2022).