Deutsche Maklerakademie bildet Honorarberater aus

7.8.2018

Die Deutsche Makler Akademie (DMA) gemeinnützige GmbH erweitert ihr Bildungsangebot um ein Kompaktseminar „Erfolgreicher Einstieg in die Honorarberatung“. Es ist entstanden in Kooperation mit der Honorarkonzept GmbH, die als Dienstleister für Honorarberater tätig ist.

WERBUNG

Versicherungsmakler können erstmals am 22. und 23. August in Göttingen in zwei Tagen den Titel „Fachmann/-frau für Honorarberatung (DMA)“ erlangen. Bisher wurde das Seminar von Honorarkonzept ohne diesen Abschluss selbst durchgeführt. Referent ist auch unter der DMA-Regie Honorarkonzept-Geschäftsführer Volker Britt.

Geschult werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und Abwicklungsprozesse der Honorarberatung sowie Möglichkeiten der Honorargestaltung. Außerdem werden Finanzprodukte analysiert und Kostenoptimierungen erklärt. Schließlich wird der Einsatz eines Softwarepakets geschult und es berichtet ein bereits erfolgreicher Honorar-Finanzberater aus der Praxis. Die Seminargebühr beträgt 398 Euro.