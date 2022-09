Deutlicher Ost-West-Gehaltsunterschied auch in der Assekuranz

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Männer verdienen im gleichen Job immer noch mehr als Frauen. Daran hat sich wenig geändert. Der Arbeitgeberverband sieht für die Versicherungswirtschaft aber Besserung. Das liegt an den Chefs wie auch an den Mitarbeiterinnen, die nicht mehr zurückstecken wollen. (Bild: Jörg Koch) mehr ...

Nach zwei Jahren Pandemie scheint eine Rückkehr in den normalen Büroalltag möglich zu sein. Aber so einfach ist es nicht, denn die Mitarbeiter haben die Vorteile der Heimarbeit schätzen gelernt. Die Arbeitgeber agieren daher vorsichtig und wollen die Wunschliste ihrer Angestellten berücksichtigen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Die Pandemie verändert die Arbeitswelt nachhaltig. Die Virusbekämpfung macht Flexibilität und neue Arbeitskonzepte notwendig. Das wie auch die steigende Inflation könnten die Verhandlungsposition der Belegschaften in den aktuellen Tarifverhandlungen stärken. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Nun startet „Die Deutsche Betriebsrente“, das erste Sozialpartnermodell in der betrieblichen Altersvorsoge mit großen Versprechungen und Erwartungen. Es wurde am Donnerstag vorgestellt. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

26.2.2021 –

Der Gehaltsreport 2021 von Stepstone zeigt, was Beschäftigte in der Versicherungsbranche verdienen. Er klärt auch darüber auf, welche Jobs zu den beliebtesten gehören und in welchen Branchen die Löhne höher sind. (Bild: Stepstone) mehr ...