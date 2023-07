„Der Ruf nach einer Vier-Tage-Woche ist respektlos“

3.7.2023 – Die Diskussion zur Vier-Tage-Woche bei gleichem Gehalt wird kontrovers geführt. Jetzt ist auch AGV-Vorstand Michael Niebler in den Ring gestiegen. Er findet das Ansinnen gegenüber Beschäftigten, die nicht gerade auf Rosen gebettet sind, „respektlos“. Und er macht vier Gegenvorschläge.

Der Geist ist aus der Flasche: Die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich erfreut sich in der öffentlichen Diskussion weiter großer Beliebtheit. Auch zahlreiche Umfragen hat das Thema inspiriert.

So beschäftigt sich der aktuelle „Jobwechselkompass“ der Königsteiner Agentur GmbH mit der Frage, welche Bedeutung dieser Vorschlag für Fachkräfte haben könnte. Das Ergebnis auf den Punkt gebracht: Die Mehrheit der im Mai befragten Beschäftigten findet die Idee attraktiv und würde genau aus diesem Grund auch den Arbeitgeber wechseln.

Konkret heißt das: 81 Prozent der Wechselwilligen würde gerne in diesem derzeit viel diskutierten Arbeitszeitmodell arbeiten. Die Beschäftigten, die bei ihrem Arbeitgeber bleiben möchten, sind zu einem Anteil von 68 Prozent daran interessiert. Und 42 Prozent der Befragten, die offen für einen Wechsel sind, suchen gezielt nach Arbeitgebern, die eine Vier-Tage-Woche anbieten.

Die Vier-Tage-Woche steht nicht auf der Agenda des AGV

Michael Niebler (Bild: AGV)

Kurzer Rückblick: Zum diesjährigen Tag der Arbeit machte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann einen neuen Aufschlag in Richtung Vier-Tage-Woche zum gleichen Salär, wie unter anderem die Süddeutsche.de berichtete. Warum? Weil der Gewerkschaftsvertreter die Zeichen der Zeit erkannt hat.

Und diese zeigen, seit Fachkräfte in fast allen Branchen fehlen, einen Wandel vom Arbeitgeber- in Richtung Arbeitnehmermarkt an. Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) vertritt zu diesem Thema eine eindeutige Position:

„Die Vier-Tage-Woche steht in unserer Branche nicht auf der tarifpolitischen Agenda. Die flexiblen Arbeitszeitmodelle der Versicherungs-Unternehmen ermöglichen längst alle denkbaren, auf die individuellen Bedürfnisse der Angestellten zugeschnittenen Modelle.“ (VersicherungsJournal 10.5.2023).

Aber wer den Wohlstand in diesem Lande erhalten will, muss schon an das große Ganze denken. Michael Niebler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des AGV

WERBUNG

Es geht um den Wohlstand für alle

Aber den AGV scheint das Thema weiter zu beschäftigen. Zumindest trifft das auf Dr. Michael Niebler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Arbeitgebervertretung zu. Er widmet der kritischen Betrachtung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich sein komplettes Editorial in der neuen Ausgabe der Mitgliederzeitschrift „Vis a Vis“.

Niebler hat keinen Zweifel daran, dass die Idee „für die Mehrheit der Erwerbstätigen in Deutschland verlockend ist“. „Aber wer den Wohlstand in diesem Lande erhalten will, muss schon an das große Ganze denken“, schreibt der AGV-Vorstand. Die tarifliche Arbeitszeit beträgt aktuell in der Versicherungsbranche 38 Stunden in der Woche.

Wie flexible Arbeitszeitgestaltung laut AGV aussehen kann

Alternative Vorschläge zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung bleibt Niebler in seinen Ausführungen nicht schuldig. Sie umfassen folgende vier Punkte:

„Mehr arbeiten zu Beginn des Erwerbslebens, weniger in der Familienphase.

Mehr Arbeiten nach der Familienphase, weniger vielleicht in Rentennähe.

Vier-Tage-Woche (bei gleichem Arbeitsvolumen wie bisher) dort, wo es Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam so organisieren wollen.

Abschaffung des Acht-Stunden-Tages im deutschen Arbeitszeitgesetz, Übergang zur Wochenbetrachtung im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie.“

Den Ruf nach einer Vier-Tage-Arbeitswoche empfindet Niebler respektlos – und zwar gegenüber Branchen, in denen Personal Mangelware ist. Als Beispiel nennt er Erzieherinnen und Erzieher sowie Bäckerei-Fachverkäuferinnen und Müllwerker.

Die AGV-Mitglieder treibt der Fachkräftemangel bereits um

Was Niebler in seinem Editorial nicht anspricht, ist, dass Fachkräfte auch in der Versicherungsbranche Mangelware sind. Denn die Assekuranz sucht händeringend Fachkräfte. Die Branche kann bei Mitarbeitern und Kandidaten zwar mit guten Argumenten wie hohen Gehältern und Arbeitsplatzsicherheit punkten.

Trotzdem ist der vielzitierte Fachkräftemangel längst in der Versicherungswirtschaft angekommen, wie diverse Aussagen von Unternehmen wie Debeka Versicherungen oder Signal Iduna Versicherungen belegen (17.3.2023).

Der Marktführer in der privaten Krankenversicherung hat zum Beispiel 400 Mitarbeiter im angestellten Außendienst durch Abgang und Ruhestand verloren (8.3.2023). Dass soll sich bei der Debeka 2023 nicht wiederholen. „Ich verspreche eine positivere Entwicklung“, erklärte Vertriebs- und Marketingvorstand Paul Stein. Und dafür wird es neue Angebote an die umworbenen Fachkräfte geben.

Das trifft auf die Koblenzer als auch ihre Wettbewerber zu. Kreativ waren hier bereits die DEVK Versicherungen. Die Kölner bieten neuen Mitarbeitern Bausteine zur Absicherung, die über die üblichen Angebote weit hinausgehen (29.6.2023).