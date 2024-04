Das wünschen sich die Beschäftigten der Assekuranz im Job

26.4.2024

Welche Erwartungen haben Beschäftigte an Arbeitgeber und Tätigkeiten? Dieser Frage ist der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V. (AGV) in seinem aktuellen Umfrage-Format „AGV – kurz nachgefragt“ nachgegangen. Die Ergebnisse werden im Magazin „Vis-à-vis 2/2024“ (PDF; 3,6 MB) vorgestellt.

An der Erhebung nahmen 579 Personen aus der Versicherungswirtschaft teil, darunter Personalleiter, Personalreferenten, Recruiter, Controller und Sachbearbeiter. Das Ergebnis: Wertschätzung, flexible Arbeitszeiten und ein gutes Betriebsklima genießen bei nahezu allen Befragten einen hohen Stellenwert.

So sind 92 Prozent sowohl Wertschätzung als auch flexible Arbeitszeiten äußerst wichtig (jeweils 59 Prozent) oder sehr wichtig (jeweils 33 Prozent). 94 Prozent sind ein gutes Betriebsklima äußerst wichtig (57 Prozent) oder sehr wichtig (37 Prozent).

Möglichkeiten, mobil zu arbeiten schätzen insgesamt 79 Prozent und sinnstiftende Aufgaben insgesamt 86 Prozent. Eine hohe Arbeitsplatzsicherheit favorisieren zusammen 80 Prozent und Weiterbildungsmöglichkeiten zusammen 64 Prozent. Für insgesamt 45 Prozent sind Aufstiegsmöglichkeiten von Bedeutung.

Erwartungen der Beschäftigten an Arbeitgeber und Tätigkeit 2/2024; n=579 (Bild: AGV)

Dabei ist sowohl den „Baby-Boomer“ als auch der „Generation Z“ ein gutes Betriebsklima am wichtigsten. Bei der „Generation X“ steht Wertschätzung an erster Stelle, bei der „Generation Y“ sind es flexible Arbeitszeiten.