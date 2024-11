Das sind laut Handelsblatt Versicherer mit besonders fairer Karriereförderung

18.11.2024

Im Auftrag des Handelsblatts hat die SWI – Sozialwissenschaftliches Institut Schad GmbH & Co. KG die besten Unternehmen für eine faire Karriereförderung, Remote Work und Familienfreundlichkeit ermittelt. Knapp 2.000 Unternehmen beteiligten sich, wurden befragt und mit Punkten bewertet. Die 129 Gewinner werden im Bericht „Diese Unternehmen sind Vorreiter in Sachen Vielfalt“ vorgestellt.

Pluspunkte ergaben etwa der Anteil weiblicher Führungskräfte, Strategien für faire Bezahlung und der Einsatz gegen Diskriminierung. Ebenso Arbeitsmöglichkeiten von einem beliebigen Ort aus sowie flexible Arbeitszeitmodelle. Außerdem zählten familienkompatible Arbeitszeiten und die Unterstützung bei der Suche nach einer Kinderbetreuung oder bei der Seniorenpflege.

Unter den Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten schafften die Allianz Versicherungen die höchste Punktzahl. In deren Belegschaft sind den Angaben zufolge mehr als 170 Nationalitäten vertreten, 52 Prozent sind Frauen. Mit „Allianz Pride“ wurde ein Mitarbeiternetzwerk für Menschen mit vielfältigen Geschlechtsidentitäten oder sexuellen Orientierungen geschaffen, wird berichtet.

In der Bestenliste vertreten ist auch die WWK Lebensversicherung a.G. Das Unternehmen glänzt laut der Auswertung mit fairer Karriereförderung und Familienfreundlichkeit. Die Servicevalue GmbH hat kürzlich die allgemein attraktivsten Arbeitgeber der Assekuranz ermittelt, einmal per Umfrage (VersicherungsJournal 1.11.2024) und einmal per Webmonitoringverfahren (29.7.2024).