Cyberrisiko: Brisante Mitarbeiterdaten landen im Darknet

14.8.2020

Um in Firmennetzwerke einzudringen, nutzen Kriminelle Daten aus dem Darknet. Das zeigt eine Auswertung des Analysetools „Cysmo“, welche die Hamburger PPI AG im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) durchgeführt hat.

Von 1.019 kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fanden sich demnach Daten von 543 Firmen (53 Prozent) im Darknet. Darunter waren rund 6.500 E-Mail-Adressen von Mitarbeitern der ausgewerteten Unternehmen mit den dazugehörigen Passwörtern, so der GDV in einer Mitteilung. Das Problem: Die Beschäftigten melden sich mit ihrer dienstlichen Mailadresse in Onlineshops oder den sozialen Medien an.

Als besonders heikel bezeichnet der Versichererverband, dass manche Angestellten ihre berufliche Kontaktadresse auch für die Anmeldung bei Dating-Portalen oder Pornoseiten nutzen. „Mit solchen Informationen könnten Kriminelle sogar versuchen, den Mitarbeiter zu erpressen“, lässt sich dazu GDV-Cyberexperte Peter Graß zitieren.

Trotz dieser Gefahren ist die private Nutzung der beruflichen Kontaktdaten nur in wenigen Firmen verboten. Laut einer Forsa-Umfrage unter 300 Entscheidern von KMUs im Auftrag des GDV haben weniger als ein Drittel (29 Prozent) der Firmen die private Nutzung verboten, die meisten verzichten auf eine explizite Regelung.