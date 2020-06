Corona-Warn-App: Assekuranz-Chefs outen sich als Nutzer

18.6.2020 – Die offizielle Anwendung wird von den Assekuranzen fast immer sehr positiv bewertet. Die massive Eigennutzung zeigt: Die Versicherer vertrauen der Lösung. Das zeigt eine Umfrage des VersicherungsJournals bei 30 großen Anbietern.

Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App der Bundesregierung verfügbar. Das System soll eine zweite Corona-Welle in Deutschland verhindern helfen, indem es Infektionsketten schnell erkennt und unterbricht.

Die Smartphone-Anwendung warnt den Nutzer, wenn er sich in der Nähe einer Person aufgehalten hat, bei der später eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wird.

Allianz, DEVK und Ergo schalten Diensthandys frei

Die App wird von der überwiegenden Zahl der Assekuranzen sehr positiv eingeschätzt. Dies zeigt eine Umfrage unter 30 großen Versicherern, an der sich 29 Unternehmen beteiligten. Die haben keine Datenschutzbedenken, denn viele empfehlen die Lösung auch ihren Mitarbeitern und sogar den Vertriebspartnern.

„Wie die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut gehen auch wir davon aus, dass die App helfen wird, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen“, heißt es bei der Allianz Deutschland AG.

Daher empfiehlt der größte Versicherer der Bundesrepublik allen Mitarbeitern, Führungskräften und Vorständen die Nutzung dieser Anwendung. Sie sei auch für die Nutzung auf den dienstlichen Smartphones freigegeben und empfohlen. Das gilt auch für die „Corporate Phones“ der Ergo-Gruppe oder die „Diensthandys“ der DEVK Versicherungen.

„Klar“ für die Mitarbeiter empfohlen wird die Lösung zudem von der Alte Leipziger-Hallesche-Gruppe, der Arag SE, der Gothaer-Gruppe, der Helvetia Deutschland, der Itzehoer Versicherung VVaG, dem LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster a.G., der Nürnberger Beteiligungs-AG, der R+V-Gruppe, den Signal Iduna Versicherungen, der Talanx AG und den VGH Versicherungen.

Viele Vorstände nutzen die Corona-Warn-App

Carsten Schildknecht (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

„Durch die Blume“ dürfte aber vielfach das Vorleben des Vorstandes auch dort deutliche Signalwirkung haben, wo über die Software nur „informiert“ wird. So hat Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland, neben einer selbst entwickelten Tracing-App nun auch die Corona-Warn-App der Regierung auf seinem Smartphone installiert.

Auch der gesamte Vorstand der Axa-Gruppe hat das Warn-System bereits installiert, wie eine Sprecherin mitteilt.

Zudem gehen Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzenden der Debeka-Versicherungsgruppe, Gottfried Rüßmann, Vorstandschef der DEVK und Dr. Andreas Jahn, Vorstandsvorsitzender der SV Sparkassenversicherung Holding AG mit gutem Beispiel voran.

Das Programm zu nutzen ist – zumindest unter den Chefs der Assekuranzen – kein bisschen problematisch. So „outet“ Dr. Karsten Eichmann, Vorstandsvorsitzender der Gothaer-Gruppe, seine gesamten Vorstandskollegen als Nutzer des Systems.

Eine der „schnellsten“ Versicherungsgruppen dürfte die Nürnberger sein. „Ich habe mir die App am Erscheinungstag gleich in der Früh auf meinem Handy installiert und weiß, dass meine Vorstandskollegen das auch getan haben“, erklärt der Vorstandsvorsitzender Dr. Armin Zitzmann.

Nur Teilvorstand für die App?

Ulrich Leitermann (Archivbild: Meyer)

Vielleicht nicht in der Frühe, aber auch am gleichen Tag, ist Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände der Signal Iduna tätig geworden.

Etwas schwierig wird es, wenn nur zwei Köpfe eines Vorstandes „geoutet“ werden, wie im Fall der Huk-Coburg-Gruppe der Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann und sein Mitvorstand Dr. Hans Olav Herøy. Was gilt dann im Umkehrschluss für den restlichen Vorstand des fränkischen Versicherers?

Sehr pragmatisch begründet der Chef der Alte Leipziger-Hallesche seine Entscheidung für die App: „Wenn jetzt die Anzahl der Kontakte zunimmt, kann so eine App helfen, damit man im Infektionsfall niemand vergisst, der vielleicht nicht im Terminkalender stand“, so Christoph Bohn.

Gar philosophisch wird der Vorstandsvorsitzende der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Rainer Brune: „Wenn ich mit der Corona-App jetzt die Möglichkeit habe, einen kleinen Beitrag zu leisten, um eine der aktuell brennendsten Fragestellungen zu lösen, werde ich diese selbstverständlich nutzen.“

Für Büro-Rückkehr ist die Warn-Lösung nicht maßgeblich

Die Rückkehr der Mitarbeiter in die Büros der Versicherer ist aber nicht von der Corona-Warn-App abhängig. Alle Versicherer betonen die Freiwilligkeit der Teilnahme. Sie könnte nur indirekt wirken, indem die Infektionszahlen gering bleiben. Viel wichtiger sei es, die Hygienemaßnahmen mit Abstand und Maskenpflicht weiterhin aufrechtzuerhalten.

Die Befragung zeigt damit auch, dass noch lange viele Innendienstmitarbeiter der Versicherer im Home-Office bleiben. Rechtlich kann kein Versicherer auf die Nutzung der Corona-Warn-Lösung bestehen.

„Der Arbeitgeber darf die Nutzung der App empfehlen. Das ist nicht rechtsverbindlich“, erläutert Dr. Jan Freitag, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft.

Eine Verpflichtung zur Anwendung – etwa aus dem Fürsorgegedanken – weil so ein Frühwarnsystem für die Firma geschaffen wird, dass Mitarbeiter und Dritte schützt – sei nicht möglich. Freitag: „Hierfür gibt es keine Rechtsgrundlage.“

Für den Dienstort ist der Arbeitsvertag entscheidend

Auch der Staat werde die Lösung ja nicht verpflichtend machen, andernfalls würde extrem stark in die Grundrechte der Bürger eingegriffen. So könne kein Versicherer Mitarbeiter, die die Nutzung der App ablehnen, einfach ins Home-Office schicken, um die Sicherheit in der Firma zu erhöhen.

„Arbeitsverträge müssen eingehalten werden“, stellt Freitag klar. In den meisten Arbeitsverträgen sei aber lediglich festgehalten, dass der Arbeitsplatz der Sitz der Firma ist. Allein bei größeren Firmen sei teilweise ein Versetzungsrecht festgeschrieben.

Dann könne der Arbeitnehmer etwa europaweit versetzt werden. Sehr selten sei geregelt, dass der Arbeitnehmer auch auf ein Home-Office verwiesen werden darf.

Ein rechtlicher Bedenkenträger ist der Deutsche Anwaltverein (DAV). Er sieht beispielsweise die Gefahr, dass Arbeitgeber die Corona-Warn-App obligatorisch auf Diensthandys installieren. Daher fordert Dr. Eren Basar, Mitglied im DAV-Ausschuss Gefahrenabwehrrecht eine gesetzliche Regelung, die auch jede mittelbare Diskriminierung ausschließt.

Wenige Skeptiker unter den Führungskräften

Vielleicht reagieren daher einige Versicherer, wie ADAC Versicherung oder Provinzial Rheinland noch abwartend auf die Smartphone-Anwendung, während die Generali Gruppe sogar gar kein Statement gibt.

Diese Unternehmen fürchten wohlmöglich, dass das System noch einige Kinderkrankheiten mitbringen könnte. Die zeigen sich aber wohl erst in einigen Wochen. Denn damit die Risiko-Ermittlung sicher funktioniert müssen viele „Apps“ sich begegnen. Nach Berechnungen der University of Oxford beginnt die Anwendung zu wirken, wenn rund 15 Prozent der Bevölkerung mitmacht.

Dann würden Infektionsketten unterbrochen. Die Versicherungswirtschaft mit ihren vielen überzeugten Vorständen dürfte hier als guter Motivator wirken.

Die Stellungnahmen der Versicherer hat das VersicherungsJournal in einer Übersichtstabelle (Excel-Format, 19 KB) dokumentiert.