Corona und Homeoffice: Es nervt einfach

1.12.2021 – Nach 21 Monaten Pandemie zeigen sich bei den Mitarbeitern deutliche Verschleiß-Erscheinungen. Motivation und Teamzusammenhalt werden schlechter, so der aktuelle BKK-Report. Der AGV macht die Effizienz der hybriden Arbeitswelt auch an der Führungskultur in den Unternehmen fest. Der Verband plädiert mittelfristig für ein Mischmodell aus Heimarbeit und Büropräsenz.

Der zweite Coronawinter droht: mit vielen Einschränkungen, wenig Spaß und sinkender Motivation. Ein Grund dafür ist die Pandemie-Dauerschleife. Auch 2021, wie bereits im Vorjahr, verlängert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) bis zum 19. März des nächsten Jahres.

Zusätzlich gilt nach dem Infektionsschutzgesetz die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, eine erweiterte Testpflicht in besonderen Einrichtungen sowie die Homeoffice-Pflicht bei Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten. Die Ursachen sind allseits bekannt: Das Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt rasant zu, eine Entspannung ist derzeit nicht in Sicht.

AGV: Produktivität auch im Heimbüro sichern

Andreas Eurich (Archivbild: Ullrich)

Im Oktober und Anfang November passten die Versicherer ihre Büro- und Hygienekonzepte noch an, starteten 2G-Pilotprojekte und stellten neue, hybride Arbeitsmodelle für die Zukunft vor (VersicherungsJournal 10.11.2021). In der neuen Arbeitswelt geht es den Verantwortlichen auch darum, die Bedürfnisse der Beschäftigten zu respektieren.

Und das hat seine Gründe. „Aktuell treibt viele Versicherer um, wie insgesamt effizient in hybriden Teams gearbeitet werden kann“, ließ sich Andreas Eurich, Vorsitzender des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), in der aktuellen Verbandspublikation „Vis a Vis“ (PDF, 5,9 MB) von September und Oktober zitieren.

Denn die Arbeitgeber wollen natürlich, „die Produktivität auch im Homeoffice sichern, die Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung stabil halten sowie neue Mitarbeiter einarbeiten, während die meisten Kollegen im Homeoffice sind“, so Eurich weiter.

Führung entscheidet über Teamleistung

Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass hybride Abteilungen weniger arbeiten als Teams im Büroumfeld. Die Effizienz hybrider Einheiten hänge wesentlich von den handelnden Personen ab. „Hier ist Führung gefragt“, erklärt Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, dazu auf Nachfrage.

„Es gibt gute Gründe für die Unternehmen, [...] ein Mischmodell von präsenter Arbeit und mobiler Arbeit anzustreben. Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV

Sebastian Hopfner (Bild: Jörg Koch)

Die Produktivität des Innendienstes am Heimarbeitsplatz werde durch ein hohes Kommunikationslevel gewährleistet. „Der Wegfall des ‚Flurfunkes‘ bedarf der Kompensation“, so Hopfner weiter. Daher gebe es gute Gründe für die Unternehmen, „grundsätzlich ein Mischmodell von präsenter Arbeit und mobiler Arbeit anzustreben“.

Allerdings benennt der AGV-Mann weitere Probleme für Psyche und Physis, die bereits im Winter 2020 auftauchten (18.12.2020). „Es kommt zu einem Rückgang der Bewegungsfreude und auch die Art der Ernährung kann sich in Einzelfällen nachteilig ändern. Leider haben die Unternehmen hierauf keinen Einfluss.“ Ebenso wenig wie Arbeitgeber auf die psychische Gesundheit einwirken könnten.

Dennoch stellt sich die Frage, wie motiviert Mitarbeiter der Assekuranz nach 21 Monaten Coronakrise noch sind, ihre Produktivitätsvorgaben zu erfüllen? Das ist schwer zu beantworten, aber diverse Studien beschäftigen sich derzeit damit, welchen Einfluss die Pandemie auf die Gemütslage der Beschäftigten hat.

Motivation und Teamarbeit wird schlechter

Der „BKK-Gesundheitsreport 2021“ stellte die Coronakrise, die damit verbundenen Herausforderungen wie Homeoffice und die damit einhergehenden Belastungen in den Fokus des vorliegenden Reports. Nach eigenen Angaben analysiert die Untersuchung die Daten von rund neun Millionen Versicherten.

Die Auswertung zeigt auf, dass Berufs- und Wirtschaftsgruppen, die aufgrund ihres Jobs besonders für mobile Arbeit geeignet sind, im Ein-Jahres-Vergleich die größten Zuwächse an Beschäftigten im Homeoffice verzeichnen. Das betrifft vor allem Mitarbeitende aus Information und Kommunikation, öffentlicher Verwaltung, aus Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen.

Der Anteil der Berufstätigen, die einen negativen Einfluss der Pandemie auf ihre körperliche und psychische Gesundheit wahrnehmen, sei im Vergleich der vergangenen zwölf Monate substantiell angestiegen. Jeder vierte Befragte gab an, dass sich die eigene Arbeitsmotivation (26 Prozent) und der Zusammenhalt in der Belegschaft (24,8 Prozent) durch die Coronakrise verschlechtert habe.

„Während der körperliche und psychische Gesundheitszustand im Juni 2020 nur wenig von der Einschätzung vor der Pandemie abweicht, zeigt sich im Jahr 2021 eine tendenzielle Verschlechterung“, heißt es in den Unterlagen zum Report.

Mehr als ein Drittel der Befragten […] geht davon aus, dass die psychische Gesundheit 2022 einen erheblichen Produktivitätsrückgang verursachen wird. Risk-Outlook 2022

Covid-19: Störfaktor für Produktivität

Eine Umfrage von knapp 1.000 Fachkräften für Mitarbeitergesundheit und -sicherheit in 75 Ländern als auch Experteninterviews der International-SOS-Gruppe zeigt, dass Arbeitgeber die Risiken und negativen Einflüsse durchaus wahrnehmen. Die Ergebnisse haben die Berater unter dem Titel „Risk-Outlook 2022“ zusammengefasst.

Die Befragung belegt, dass die Verantwortlichen in die psychische als auch in die physische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden investieren wollen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (56 Prozent) beabsichtigt sogar, die Ausgaben für beide Bereiche zu erhöhen.

„Mehr als ein Drittel der Befragten (36 Prozent) geht davon aus, dass die psychische Gesundheit 2022 einen erheblichen Produktivitätsrückgang verursachen wird“, heißt es in einer Mitteilung zur Untersuchung.

Die wichtigsten Prognosen von International SOS für das nächste Jahr basieren auf den Ergebnissen der Risk-Outlook-Umfrage, Experteninterviews und den eigenen Daten des Unternehmens: