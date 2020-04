Corona-Stillstand nutzen, um Weiterbildungspflicht zu erfüllen

3.4.2020 – Bei Onlinelernangeboten aller Art ist die Nachfrage deutlich gestiegen – bis zu 300 Prozent. Die DVA hatte bereits vor Corona verschiedenste Lernformen über diverse Medien im Angebot, etwa Blended-Learning-Formate. Die DMA hat die Anzahl ihrer Onlineseminare auf 130 aufgestockt. Going Public hat schon seit Jahren auf E-Learning umgestellt, also auf virtuelle Schulungsräume sowie Web Based Trainings. Hier sind zwei neue Angebote online: „Pandemie und privater Versicherungsschutz“ sowie „Pandemie und gewerblicher Versicherungsschutz“. Bei DVA/DMA sind die Seminare rund um das Thema Homeoffice wie „Remote Tools“ oder „Führen aus der Distanz“ aktuell hilfreich.

WERBUNG

Die Onlinewelt boomt. Das gilt auch für die Weiterbildung in der Versicherungswirtschaft. So hat sich seit Beginn der Coronakrise die Nachfrage nach Onlinekursen aller Art bei den vom VersicherungsJournal befragten drei Schulungsanbietern stark erhöht. Zudem wurde von Präsenz- auf Onlineunterricht umgestellt und das Standardprogramm um beratungsrelevante Themen rund um Corona ergänzt.

Bei der Deutschen Versicherungsakademie GmbH (DVA) stieg die Zahl der Lernprogrammverkäufe seit Anfang des Jahres um 300 Prozent. Auch die Deutsche Makler Akademie GmbH (DMA) und die Going Public! Akademie für Finanzberatung AG verzeichnen eine stark wachsende Nachfrage.

IHK-Sachkunde-Lehrgänge komplett online zu absolvieren

Die DVA hatte bereits vor Corona verschiedenste Lernformen über diverse Medien im Angebot: Blended-Learning-Formate, Onlinelernprogramme, Videos, Gaming, Onlineprüfungen, Onlineskripte oder die Angebote zu „EasyLearning-IDD“.

Seit Kurzem können die bekannten IHK-Sachkunde-Lehrgänge Versicherungsfachmann, Fachmann für Immobiliardarlehens-Vermittlung und Finanzanlagenfachmann komplett online absolviert werden.

Vorhanden sind ebenso Onlineseminare für den Vertrieb mit Themen wie „Vertriebskanal Social Media“, „Digitale Positionierung“ oder „ Onlineberatung“. Ebenfalls geboten werden Trainings zu Onlinekanälen wie Xing, Instagram, Facebook Ads, Adwords und GoogleMyBusiness.

Bereits seit letztem Jahr bietet die DVA gemeinsam mit der DMA jährlich über 118 Onlineseminare an. Referenten vermitteln in Live-Webinaren interaktive Inhalte zu verschiedensten Themen der Versicherungs- und Finanzbranche.

DMA stockt Onlineseminare für Makler auf 130 auf

Angesichts Corona hatte die DMA als Erstes zusätzlich die Expertenlehrgänge Private Vorsorge, Betriebliche Haftpflichtversicherung, Gewerbliche und Industrielle Sachversicherung sowie Immobilienfinanzierung auf Onlineseminare umgestellt. Viele weitere Angebote, auch im Einzelseminarbereich, wurden ebenfalls schon umgestellt und weitere sollen folgen.

Alle umgestellten Veranstaltungen finden live mit Trainern statt und erfüllen die Vorgaben durch die IDD, Weiterbildungspunkte zu bekommen.

Um mehr online-erfahrene Trainer bemühen sich nun Versicherungs-Unternehmen intensiv. Aktuell ist die berufsbegleitende Ausbildung zum „Geprüfter E-Trainer (DVA)“, also die Trainerausbildung für Onlineweiterbildungen, besonders gefragt.

Onlinebibliothek von Going Public wird intensiv genutzt

Frank Rottenbacher (Bild: AfW)

Going Public hat schon seit Jahren auf E-Learning umgestellt, also bei Lehr- und Studiengängen auf virtuelle Schulungsräume mit Live-Dozenten sowie eine Onlinebibliothek (WBThek) mit Web Based Trainings (WBT).

Auch die Erfüllung der WpHG-Vorschriften an die Sachkunde in Banken und Haftungsdächern kann dieser Anbieter nach eigenen Angaben vollständig automatisiert mit E-Learning abdecken.

„Viele Makler und Vermittler erkennen, dass sie jetzt ihre regelmäßige Weiterbildung angehen sollten. Dann haben sie mehr Zeit, wenn die Krise vorüber ist und auch im Jahresendgeschäft. Unsere WBThek wird daher zurzeit sehr stark gebucht und von unseren Teilnehmern sehr intensiv genutzt“, erläutert Going-Public-Vorstand Frank Rottenbacher.

Neue Schulungsangebote rund um Corona

Aus aktuellem Anlass bietet die DMA seit Anfang des Monats ein Webinar an, das Maklern Tipps gibt, wie sie als Unternehmer in der Coronakrise vom Schutzschild der Bundesregierung profitieren und kurzfristige Liquiditätshilfen der KfW-Bank erhalten. Die DVA hatte bereits am 19. März ein Seminar zu „Coronavirus: Versicherungs- und haftungsrechtliche Auswirkungen“ abgehalten.

Außerdem bietet die DVA in ihrem „EasyLearning-IDD“-Katalog, über die DMA, Inhalte zum Umgang mit den Effekten der Corona-Krise für Versicherungsmakler. Aktuell relevant sind Seminare rund um das Thema Homeoffice, wie „Remote Tools“ oder „Führen aus der Distanz“. Letzteres soll Lösungsansätze und den kollegialen Austausch mit Kollegen in der gleichen Situation ermöglichen.

Going Public hat zwei neue WBTs online: „Pandemie und privater Versicherungsschutz“ sowie „Pandemie und gewerblicher Versicherungsschutz“. „Die werden von unseren Teilnehmer/-innen auch stark genutzt und wir erhalten sehr positives Feedback“, so Vorstand Rottenbacher. Zu den jeweils aktuellen Fragestellungen sollen kontinuierlich weitere Inhalte entwickelt und online gestellt werden.