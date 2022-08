Corona: Neue Arbeitsschutzverordnung tritt im Oktober in Kraft

1.9.2022 – Die kalte Jahreszeit kommt und damit wahrscheinlich eine erneute Ausbreitung des Covid-19-Virus. Das Bundes-Arbeitsministerium reagiert in diesem Jahr frühzeitig mit einer Neufassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung, legt aber nicht die Pflicht auf, Mitarbeitende erneut an den heimischen Küchentisch zu schicken.

Es ist wieder soweit: Mit Beginn von Herbst und Winter befürchten Bundesregierung und Experten einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen. Das betrifft auch die Corona-Ansteckungen am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum.

Hubertus Heil (Archivbild: Brüss)

Das Bundeskabinett hat bereits einen neuen Rechtsrahmen für Corona-Schutzmaßnahmen ab Oktober beschlossen und Informationen dazu auf seiner Webseite veröffentlicht.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zog am Mittwoch nach und legte die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung für den Herbst und Winter 2022/23 auf den Tisch.

Unternehmen können flexibel reagieren

Laut verschiedenen Medienberichten musste Hubertus Heil in seiner Neufassung wohl auf die angedachte Homeofficepflicht für den kommenden Winter verzichten.

„Die neue Verordnung ermöglicht es den Betrieben, die Maßnahmen flexibel an das Infektionsgeschehen anzupassen. So werden Ansteckungen im Betrieb verhindert und Arbeits- und Produktionsausfälle vermieden“, lässt sich der Bundesarbeitsminister in einer Mitteilung seines Ministeriums zitieren.

Schutzmaßnahmen

Für den Arbeitsplatz setzt Heil vorerst auf folgende Maßnahmen:

Hygienekonzepte müssen weiter umgesetzt werden, angepasst an die konkrete Situation.

Abstand halten, Hygiene beachten und regelmäßig lüften.

Die Maskenpflicht gilt überall dort, wo andere Maßnahmen nicht möglich sind oder nicht ausreichen.

Betriebsbedingte Kontakte sollen eingeschränkt werden, insbesondere sollen Räume nicht von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden.

Arbeitgeber sollen prüfen, ob sie Homeoffice anbieten und Testangebote unterbreiten.

Der Arbeitgeber muss weiter über die Risiken einer Covid-19-Erkrankung aufklären und über die Möglichkeiten einer Impfung informieren und diese auch während der Arbeitszeit ermöglichen.

Frühzeitige Vorbereitung

Die Neufassung der Arbeitsschutzverordnung tritt am 1. Oktober in Kraft und gilt bis einschließlich 7. April 2023. In diesem Jahr reagiert der Bundesarbeitsminister früher auf die anstehenden Herausforderungen durch die Verbreitung des Coronavirus.

Im Vorjahr hatte Heil die Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) erst im Dezember verlängert und auch eine Homeofficepflicht für Unternehmen eingeführt (VersicherungsJournal 1.12.2021). Erst am 19. März 2022 hatte das Ministerium die Verpflichtung zur Heimarbeit wieder aufgehoben (17.3.2022).