Corona: Landkreis schickte Arbeitnehmer nach Hause, aber verweigerte den Lohnersatz

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

5.6.2023 –

Aus der Not entstandene Arbeitsmodelle werden jetzt mit neuen Betriebsvereinbarungen in den Alltag übertragen. Die Konzepte erfordern von Arbeitgebern und Beschäftigten ein Umdenken, auch in punkto Privilegien. Verschiedene Wege gehen Allianz, Barmenia, Debeka, Ergo, VKB und Zurich. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...