Corona: Homeoffice-Alltag und wo die Reise hingeht

24.11.2020 – Heimarbeit ist mittlerweile gelebte Praxis. Die Auswirkungen auf Produktivität, Führungskräfte und Innendienst sind noch unklar. Die Versicherer gehen unterschiedlich mit dem Thema um, wie Aussagen von Debeka, Ergo, Gothaer und Zurich zeigen.

Homeoffice und kein Ende in Sicht? Sicher ist, Heimarbeit und ihre Auswirkungen auf Unternehmen und Mitarbeiter wurde in zahlreichen Umfragen unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Als bemerkenswert könnte man durchaus eine aktuelle Auswertung der GfK SE bezeichnen, über die die „Zeit“ online unter dem Titel „Viele Männer mit hohem Bildungsabschluss im Homeoffice“ berichtete.

Demnach sind 61 Prozent der deutschen Heimarbeiter männlich, 59 Prozent dieser Kollegen verfügen über eine gute Qualifikation und die Hälfte begrüßt im Büro zuhause Alltagsaufgaben wie Wäschewaschen und preist somit die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Ob Frauen, und wie viele von ihnen, zuhause arbeiten und wie sich die Kolleginnen im Homeoffice bespaßen, berichtet die „Zeit“ in ihrem Bericht über die GfK-Umfrage nicht.

Homeoffice könnte der neue Berufsalltag werden

Eine Studie der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft zeigt dagegen, dass Homeoffice auch hierzulande die neue Normalität werden könnte (31.8.2020).

Medienberichten zufolge will Allianz-Chef Oliver Bäte Heimarbeit zur Dauerlösung im Münchener Konzern machen. Auch von den Versicherungsgruppen Barmenia oder Nürnberger gibt es schon Aussagen, dass neue Beschäftigungsformen künftig breiteren Raum einnehmen werden (Medienspiegel 26.6.2020, 10.8.2020, 13.8.2020).

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) riet im November seinen Mitgliedsunternehmen im „Focus Digitalisierung“ folgende Handlungsfelder voranzutreiben:

Remote-Arbeit bei weiterhin hohem Interaktionsgrad ermöglichen;

Unternehmens-individuellen Mix aus Büropräsenz und mobilem Arbeiten mit stabilen IT-Systemen einzubeziehen und

Digitalisierung als Unterstützung für die Beschäftigten und im Einklang mit den Betriebsvereinbarungen fortzuführen.

Umfrage zur Produktivität

Eine Schlaglicht-Studie zur hybriden Arbeitsorganisation der Auctor Actor Advisor GmbH hat versucht, die Leistung der Mitarbeiter 2020 bei Versicherern abzufragen. Beteiligt an der Umfrage haben sich nach Angaben der Berater 20 Unternehmen, die ein Prämienvolumen von zirka 57 Milliarden Euro und etwa 70.000 Mitarbeitern repräsentieren.

In den meisten Unternehmen ist das Arbeiten außerhalb des Büros im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geregelt. Arbeitszeit und Arbeitsleistung werden auch im Homeoffice erfasst oder gemessen. Der Arbeitgeber stellt zumindest einen Teil der zuhause benötigten Ausstattung.

40 Prozent der teilnehmenden Gesellschaften können nicht beurteilen, wie sich die Produktivität der Arbeit in der Lockdown-Phase entwickelt hat. In 60 Prozent der Gesellschaften verzeichnete man eine Steigerung der Produktivität.

Schlaglicht-Studie zur hybriden Arbeitsorganisation (Bild: Auctor Actor Advisor)

Oberstes Ziel: Reduzierung der Ansteckungsgefahr

Wie ganz Deutschland stand auch die Versicherungsbranche im Corona-Jahr vor einer Herausforderung in (vorerst) drei Stufen: Im März zogen im ersten Lockdown große Teile der Belegschaften ins Heimbüro oder an den Küchentisch (25.3.2020). Im Sommer entspannte sich die Lage, im Herbst erreichte auch Deutschland die zweite Welle mit steigenden Infektionszahlen.

Wie sieht unter diesen Voraussetzungen die Praxis aus und wie bewerten Versicherer zum Jahresende, nach neun Monaten Pandemie, die durchaus erschwerten Arbeitsbedingungen? Das VersicherungsJournal hat bei den Debeka Versicherungen, der Ergo Group AG, den Gothaer Versicherungen und der Zurich Gruppe Deutschland nachgefragt.

Beispiel Debeka: Nach Angaben des Versicherers arbeiten aktuell 80 Prozent der Belegschaft im heimischen Büro. Die Anwesenheit ihrer Teammitglieder im Firmensitz regeln die jeweiligen Führungskräfte. Das wichtigste Ziel der Maßnahme: Es gehe in erster Linie „um die Minimierung der Ansteckungsgefahr“ für die Mitarbeiter.

Wir haben unsere Mitarbeiter und Vertriebspartner gebeten, Dienstreisen durch virtuelle Meetings oder Telefonkonferenzen zu ersetzen. Ergo

Tagesaktuelle Anpassung

Ähnlich geht die Gothaer vor: Sofern die Tätigkeit es zulässt, soll der Innendienst in den eigenen vier Wänden arbeiten. „Gemeinsam mit den Mitbestimmungsgremien werden wir die entsprechenden Voraussetzungen – zum Beispiel die Erweiterung des Arbeitszeitrahmens – bis Juni 2021 verlängern“, teilte der Versicherer auf Nachfrage mit.

Das aktuelle Infektionsgeschehen werde täglich durch eine Taskforce beurteilt. Der Krisenstab der Gesellschaft trifft sich derzeit zweimal pro Woche und entscheidet über das weitere Vorgehen des Unternehmens.

Die Ergo setzt unter anderem auf die Reduzierung von Kontaktpunkten: „Wir haben unsere Mitarbeiter und Vertriebspartner gebeten, Dienstreisen durch virtuelle Meetings oder Telefonkonferenzen zu ersetzen“. Zudem stellt der Versicherer seinen Mitarbeitern Masken zur Verfügung und hat die Tragepflicht des Mund- und Nasenschutzes auf dem Firmengelände eingeführt.

Auch die Zurich handhabt die Situation flexibel. Sie hatte die Homeoffice-Regelung für 95 Prozent der 4.600 Mitarbeiter im ersten Lockdown als einer der ersten bis Mai verlängert (27.4.2020).

„Die Erfahrungen aus dem Frühjahr helfen uns nun in der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Arbeitsformen (Arbeiten im Büro oder Working@home) klappt reibungslos und – je nachdem wie es die Situation erfordert – von einem Tag zu anderen“, so der Versicherer.

Man habe sich aber, anders als im Frühjahr, gegen einen flächendeckenden Lockdown entschieden.

Wir beobachten, dass die Produktivität im unter Working@home-Bedingungen vergleichbar mit der im Bürogebäude ist. Zurich

Produktivität und Gesundheit im Focus

Ein wichtiges Thema für die Gesellschaften dürfte die Leistung in der anhaltenden Ausnahmesituation sein. „Wir beobachten, dass die Produktivität im unter Working@home-Bedingungen vergleichbar mit der im Bürogebäude ist“, erklärt dazu die Zurich. Zudem sei die Mitarbeiter-Zufriedenheit im ersten Halbjahr um 50 Prozentpunkte bei einer Beteiligungsquote von 84 Prozent gestiegen.

Nach eigener Aussage konnte die Ergo 2020 ihr Vertriebsergebnis auf Vorjahresniveau halten. Der Versicherer führt das auf Investitionen in sein unternehmenseigenes Strategieprogramm zurück, das dem Vertrieb unter anderem die Nutzung diverser digitaler Services im Austausch mit dem Kunden ermöglicht habe.

Auch die Debeka spricht von einer „vergleichbaren bis hin zu einer besseren Produktivität“ ihrer Mitarbeiter. Der Versicherer stattet seine Führungskräfte zudem mit Tools zum „Führen auf Distanz“ aus. Kommt es zu gesundheitlichen Einschränkungen der Mitarbeiter, könnten sie „entsprechende externe Beratungshotlines“ nutzen.

„Grundsätzlich achten wir in dieser belastenden Situation aber auch vermehrt auf die mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Wir wissen, dass die Corona-Pandemie, je länger diese andauert, physisch und psychisch belastend sein kann. Daher steht für Mitarbeitende, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, Unterstützung durch unseren Carepoint bereit“, so die Zurich.

Offene Fragen zu Kosten der Heimarbeit

Wie es mit einer Beteiligung der Arbeitgeber an den Kosten der Mitarbeiter zur Finanzierung ihrer Heimarbeit aussieht, wird dem Vernehmern nach noch intern mit den Arbeitnehmervertretungen bei verschiedenen Gesellschaften diskutiert. Ergebnis offen.

Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) wies im Frühjahr bereits auf das Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“ hin, das in der Tarifvereinbarung zum mobilen Arbeiten vom 27. Mai 2019 von beiden Seiten festgelegt worden sei (13.6.2019).

Diese Vereinbarung „habe selbstverständlich auch in der aktuellen Ausnahmesituation in der Praxis Beachtung gefunden“, so der AGV auf Nachfrage. Sie stellte aber in der Coronakrise keine Hürde dar, „da sich die Interessen der Unternehmen und der Arbeitnehmer letztlich gedeckt haben“, erklärte der Verband Ende April (30.4.2020).

Zum Entwurf eines Jahressteuergesetzes-JStG 2020 hat der Bundesrat vorgeschlagen, Kosten für das Homeoffice steuerlich anzuerkennen. Diese seien nach den geltenden Regelungen im Einkommensteuergesetz (Abziehbarkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer) im Regelfall nicht oder nur begrenzt abziehbar.

Wann die Ländervertretung zu diesem Punkt in diesem Jahr abschließend berät, ist noch offen.