Corona-Herbst: So passen Versicherer ihre Büro- und Hygienekonzepte an

10.11.2021 – Geimpfte oder genesene Beschäftigte pochen in den Unternehmen mittlerweile auf eigene 2G-Bereiche. Die Allianz hat als einer der ersten Arbeitgeber der Branche darauf reagiert und einen Pilotversuch gestartet. Andere Versicherer zögern noch. Sicher ist aber, dass die traditionellen Arbeitsmodelle der Assekuranz durch die Pandemie ins Wanken geraten.

Der Winter wird ungemütlich; der zweite Corona-Herbst ist es bereits. Die Ursache ist bekannt: Das Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt rasant zu. Demgegenüber sind 67,2 Prozent der Gesamtbevölkerung doppelt geimpft, wie das offizielle Impfdashboard verrät.

Die Politik versucht eilig, Versäumtes nachzuholen. Nur wer geimpft, täglich getestet oder genesen ist, soll künftig an seinem Arbeitsplatz erscheinen dürfen. Das sehen Pläne der Ampelparteien vor, wie am Dienstag unter anderem der Spiegel berichtete.

In einzelnen Bundesländern wie Bayern gilt die 3G-Regelung für den Arbeitsplatz bereits. Hier ist die sogenannte Krankenhausampel bereits auf Stufe Rot gesprungen. Brandenburg wiederum diskutiert über eine 2G-Regel in öffentlich zugänglichen Räumen.

Allianz: 2G-Bereich in der Betriebskantine

Was aber bedeuten diese Ansagen für den Alltag in den Unternehmen? Einige Dax-Konzerne und auch mittelständische Firmen haben bereits im Vorfeld die Initiative ergriffen und Angebote unterbreitet, dass geimpfte und genesene Mitarbeitende zum Beispiel in den Betriebskantinen unter sich bleiben.

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG spielt ein entsprechendes Szenario gerade durch. Die Krombacher Brauerei GmbH & Co. KG eröffnete bereits ein 2G-Restaurant für die Beschäftigten mit entsprechendem Status, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete.

In der Versicherungsbranche könnte die Allianz SE die Vorreiterrolle einnehmen. „Eines unserer Mitarbeiterrestaurants hat hierzu zu Beginn vergangener Woche eine erste entsprechende Regelung eingeführt, bei der ein ‚2G-Bereich‘ extra ausgewiesen wird. Dort haben nur diejenigen Zugang, die geimpft oder genesen sind und dies auch nachweisen“, erklärt der Konzern auf Nachfrage.

Bedürfnisse der Beschäftigten respektieren

Die Münchener wollen damit auf „die steigende Nachfrage“ an einzelnen Standorten reagieren. Heißt, geimpfte und genesene Mitarbeiter bevorzugen zumindest beim Essen einen Schutzraum, zu dem ungeimpfte Kollegen keinen Zutritt haben. Die Allianz prüft nach eigener Aussage derzeit, wie diese Wünsche im Betriebsalltag umgesetzt werden können.

Als Arbeitgeber will das Unternehmen aber keine Mitarbeiter vor den Kopf stoßen. Bei einer Einführung von 2G-Sektionen sollen Bedürfnisse „der Kolleginnen und Kollegen beachtet werden, die zum Beispiel ihren Impf-/Genesenen-Status nicht offenlegen wollen oder die sich mit der Einhaltung der bisherigen Regelungen und Schutzmaßnahmen beim Mittagessen wohler fühlen“, so ein Unternehmenssprecher.

Für diesen Teil der Beschäftigten werde es auch weiter ausreichend Platz und Möglichkeiten für das Mittagessen geben.

Signal Iduna: 3G-Regelung für Veranstaltungen

Soweit wie die Allianz gehen andere Versicherer derzeit nicht. Für Veranstaltungen mit überwiegend externen Teilnehmern sowie interne Meetings ab zehn Teilnehmern gilt bei den Signal Iduna Versicherungen allerdings 3G. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ist bei solchen Zusammenkünften ein Raumbedarf von mindestens acht Quadratmeter pro Person einzuhalten.

Eine 2G-Regelung in den Büros der Signal Iduna ist nach derzeitigem Stand nicht in Planung, so der Versicherer.

Die Versicherungskammer Bayern (VKB) arbeitet im Konzern mit verschiedenen, getrennten Gruppen von Mitarbeitern: „Eine Team-A-/ Team-B-/ Team-C-Regelung in den einzelnen Organisationseinheiten beschränkt die Begegnungen auf ein Mindestmaß. Dies ist Teil eines umfassenden Büro- und Hygienekonzepts, das weiterhin gilt und die Leitplanken für einen sicheren Umgang setzt.“

Wir dürfen als Unternehmen den Impfstatus der Mitarbeiter nicht abfragen. R+V Versicherungen

Arbeitgeber dürfen Impfstatus nicht abfragen

Diese Strategie, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, wenden auch andere Versicherer seit dem Sommer an (VersicherungsJournal 24.6.2021). Die R+V Versicherungen verfolgen zur Einführung von 2G-Bereichen für die Beschäftigten „die Pilotphasen anderer Unternehmen mit Interesse“, so die Gesellschaft auf Nachfrage.

„Wir dürfen als Unternehmen den Impfstatus der Mitarbeiter nicht abfragen. Da gibt es rein rechtlich einen Unterschied zum Beispiel zur Gastronomie, die ihre Gäste befragen muss“, betont das Wiesbadener Unternehmen.

In unserer Branche werden die Homeoffice-Möglichkeiten gegenüber der Vor-Corona-Zeit deutlich ausgebaut. Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV

Schöne neue Arbeitswelten

Kleinere und mittlere Betriebe wollen die Heimarbeit ihrer Angestellten nach der Pandemie zurückfahren, wie eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) ergab. In der Versicherungswirtschaft zeigt sich dagegen ein gegenteiliger Trend (12.10.2021).

„In unserer Branche werden die Homeoffice-Möglichkeiten gegenüber der Vor-Corona-Zeit deutlich ausgebaut“, sagt Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), auf Nachfrage.

Ein Beispiel dafür ist das R+V-Konzept einer „hybriden Arbeitswelt“. Die Mitarbeiter können seit dem 1. Oktober aus unterschiedlichen Anwesenheitsmodellen wählen und so ein bis vier Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten.

Im nächsten Jahr sollen die Wahlmöglichkeiten erweitert werden. Dann können die Beschäftigten je nach Aufgabenfeld bis zu vier Tage im Homeoffice bleiben. Auch finanziell schafft der Arbeitgeber Anreize: Zum einen wird die benötigte Technik gestellt (wie Monitore, Dockingstation). Zum anderen gibt es Zuschüsse für Möbel, etwa für einen ergonomischen Bürostuhl.

An den Hauptverwaltungs-Standorten wird nicht mehr jeder Mitarbeitende einen festen Arbeitsplatz haben. Signal Iduna Versicherungen

Konzepte der VKB und Signal Iduna erst ab 2022

Die VKB wird ab 2022 ein „Smart-Working-Angebot“ einführen. Eine verbindliche Obergrenze für den Homeoffice-Anteil nach der Pandemie soll es nicht geben. „Wir planen mit einer 60/40-Quote: 60 Prozent im Büro, 40 Prozent mobil“, so der Versicherer.

Die Signal Iduna will am neuen Standort in Hamburg (29.1.2020) „die Transformation zu agilen Arbeitsmethoden“, das Konzept ermöglicht dem Unternehmen „eine effizientere Nutzung der Flächen“. Heißt, künftig werde an den „Hauptverwaltungs-Standorten nicht mehr jeder Mitarbeitende einen festen Arbeitsplatz haben. Arbeitsplätze sind dann innerhalb der Teamzone frei wählbar“.

Bei so viel Innovation kann man sich auch mal an die Zeit vor Corona erinnern. Da war Heimarbeit für Mitarbeiter noch ein knappes Gut, das nur wohldosiert zur Anwendung kam. Mittlerweile haben es aber viele Beschäftigte satt, ihr berufliches Dasein abgeschottet zu Hause zu fristen. Zu diesem Ergebnis kam die HDI-Berufe-Studie 2021 (3.9.2021).

Homeoffice-Anteil bei den Versicherern

Der Anteil der Mitarbeiter, die in den eigenen vier Wänden arbeiten, ist aufgrund der Pandemie nach wie vor hoch. Derzeit arbeiten im bundesweiten Durchschnitt rund 25 Prozent der Allianz-Beschäftigten in den Betriebstätten vor Ort, 75 Prozent mobil von zu Hause aus, wobei es regionale Unterschiede gebe, wie der Konzern betont.

Von den knapp 6.900 Mitarbeitenden der VKB waren zu Hochzeiten während der Lockdowns bis zu 85 Prozent täglich oder mehrmals wöchentlich im Homeoffice. Aktuell sind es immer noch etwa 75 bis 80 Prozent.

Aktuell liegt die Homeoffice-Quote bei der Signal Iduna zwischen rund 60 und 70 Prozent. In dieser Quote enthalten sind unternehmensweit über 700 Mitarbeiter mit „außerbetrieblichen Arbeitsplätzen“, die pandemieunabhängig regelmäßig von zu Hause aus arbeiten.