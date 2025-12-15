Cardif: Neue Deutschland-Chefin ersetzt ehemaligen Wefox-Manager

17.12.2025

Dr. Anja Wenk (53) wird ab Januar neue CEO und Hauptbevollmächtigte der BNP Paribas Cardif Versicherungen Deutschland. In dieser Funktion wird sie Mitglied des Executive Committee der deutschen Niederlassung des französischen Finanzkonzerns BNP Paribas Cardif SA.

Die ausgebildete Bankkauffrau und promovierte Betriebswirtin startete ihre Karriere vor rund zwei Jahrzehnten als Abteilungsleiterin im Privatkundengeschäft der Hypovereinsbank, Marke der Unicredit Bank AG. 2005 wechselte sie zur damaligen Dresdner-Cetelem Kreditbank, die 2010 in Commerz Finanz umfirmierte und 2018 auf die BNP Paribas S.A. verschmolzen wurde.

Wenk leitete bei dem Finanzdienstleister zwölf Jahre lang das Vertriebsmanagement und entwickelte spartenübergreifende Vertriebsmaßnahmen zur Unterstützung des Partnervertriebs. Im Anschluss verantwortete sie knapp zwei Jahre lang den Unternehmensbereich, in dem das Geschäft mit Ratenkrediten sowie Karten- und Versicherungsprodukten in Deutschland gebündelt war.

In ihrer aktuellen Funktion als Deputy CEO B2B & Finance verantwortet Wenk den Geschäftsbereich Retail Financial Solutions sowie B2B Functions und Finance. Als neue Chefin soll sie „die bereits angestoßene Transformation des Versicherungsgeschäfts weiter vorantreiben, neue Produktfelder entwickeln und die Beziehungen zu Partnern weiter ausbauen“, sagt Nicolas Villet. Er ist Chief Executive Officer EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) bei BNP Paribas Cardif.

Anja Wenk (Bild: BNP Paribas Cardif)

Wenk tritt im neuen Jahr die Nachfolge von Nicolas Pöltl (46) an. Der studierte Diplom-Kaufmann hatte seine Karriere 2004 bei der Boston Consulting Group GmbH gestartet und war 2010 zum Arag-Konzern gewechselt. 2019 ging Pöltl zur Wefox Insurance AG (vorher One Versicherung), bei der er seit 2021 das Deutschlandgeschäft verantwortete (VersicherungsJournal 20.4.2021). Doch bereits wenige Monate später verließ er das Unternehmen wieder (20.1.2022).