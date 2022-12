Bundesarbeitsgericht: Wann eine Versetzung ins Ausland zulässig ist

2.12.2022 – Ist in einem Arbeitsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, so darf ein Arbeitgeber aufgrund seines arbeitsvertraglichen Direktionsrechts einen Arbeitnehmer anweisen, an einem Arbeitsort des Unternehmens im Ausland zu arbeiten. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 30. November 2022 entschieden (5 AZR 336/21).

Geklagt hatte ein Pilot, der seit Januar 2018 für ein Luftfahrtunternehmen tätig war. Stationierungsort des Klägers war der Flughafen Nürnberg.

Sein Arbeitsvertrag sah vor, dass er auch an anderen Orten stationiert werden konnte. Von dieser Versetzungsmöglichkeit machte sein Arbeitgeber Gebrauch, als er Ende März seinen Nürnberger Standort aufgab. Es folgte die Versetzung nach Bologna.

Versetzung statt Rausschmiss

Der Mann wisse, dass er nach dem Wortlaut des Arbeitsvertrages an einen anderen Ort versetzt werden konnte. Allerdings begrenze § 106 GewO das Weisungsrecht des Arbeitgebers auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland.

Er umfasse nicht das Recht, Beschäftigte ins Ausland versetzen zu dürfen. Im Übrigen sei eine Versetzung unbillig. Denn dadurch würden ihm erhebliche Nachteile, auch finanzieller Art, entstehen.

Dagegen erklärte das Luftfahrtunternehmen, dass kein freier Arbeitsplatz an einem der inländischen Standorte vorhanden gewesen sei. Als Alternative zu der Versetzung ins Ausland wäre daher allenfalls eine betriebsbedingte Kündigung in Betracht gekommen.

Mit seiner gegen seine Versetzung eingereichten Klage hatte der Pilot weder in den Vorinstanzen noch beim Bundesarbeitsgericht Erfolg.

Legale Maßnahme

Laut der Richter ist weder der Gewerbeordnung noch dem Arbeitsvertrag zu entnehmen, dass eine Versetzung auf einen Arbeitsort außerhalb Deutschlands ausgeschlossen ist. Die Maßnahme habe auch billigem Ermessen entsprochen. Denn durch das Aufgeben des Standorts Nürnberg sei die Möglichkeit entfallen, den Kläger dort weiterhin zu stationieren.

Im Übrigen lasse die Weisung des Unternehmens den Inhalt des Arbeitsvertrages sowie insbesondere auch sein ursprünglich arbeitsvertraglich vereinbartes Entgelt unberührt.

Mit dem Wechsel auch weniger Gehalt

Die Richter räumten ein, dass der Mann seinen Anspruch auf ein höheres tarifliches Entgelt verliere. Das liege aber an dem von den Tarifvertragsparteien vereinbarten Geltungsbereich des Vergütungstarifvertrages. Denn der beschränke sich auf in der Bundesrepublik stationierte Beschäftigte.

Ein Tarifsozialplan sehe zudem vor, dass Piloten, die an einen ausländischen Stationierungsort verlegt würden, zu den dort geltenden Arbeitsbedingungen, weiterbeschäftigt werden müssten. Das betreffe insbesondere die dortigen Tarifgehälter.