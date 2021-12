Boostern für einen normalen Büroalltag

13.12.2021 – Nach ihren betriebsinternen Impfaktionen steigen verschiedene Versicherer jetzt wieder mit Booster-Angeboten für die Belegschaften ein. Das sind zum Beispiel Allianz, Talanx, DEVK und Nürnberger.

Beim Impfen gegen das Coronavirus war die Versicherungswirtschaft im Frühjahr und Sommer vorne dabei. Nach einem zähen Start im Juni, auch weil Impfstoffe knapp waren und die Betriebsärzte warten mussten (VersicherungsJournal 12.7.2021), zahlten sich die Vorbereitungen der Versicherungswirtschaft bis Ende August aus.

Grob durchgerechnet, ohne zwischen Erst- und Zweitimpfungen zu unterscheiden, verabreichte die Assekuranz nach Angaben des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) bis August über 30.000 Personen eine Spritze (27.8.2021).

Allianz startete mit Angeboten für Mitarbeitende

Jetzt folgt für die Branche der nächste logische Schritt: Boostern, was das Zeug hält. Der Allianz-Konzern startete mit den Angeboten für Auffrischungs-Impfungen für Beschäftigte im Innen- und Außendienst sowie die hauptberuflichen Vertreter.

„Ab 3. Januar wird der Kreis der berechtigten Personen bei uns nochmals erweitert. Dann können sich auch externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Familienangehörige bei der Allianz impfen lassen“, erklärt ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage.

Die Münchener führen damit ihre dreimonatige Impfaktion im Sommer an den 15 großen, deutschen Standorten in Deutschland fort. „Wir wollen dazu beitragen, die Pandemie möglichst wirkungsvoll einzudämmen“, so die Aussage der Gesellschaft.

Talanx legt am Montag in Hannover

Auch andere Versicherer machen mobil. Für Montag, den 13. Dezember, kündigen die HDI Versicherungen und die Hannover Rück SE ihren Wiedereinstieg an. In Hannover starten die Unternehmen der Talanx AG mit Booster-Impfungen für ihre Belegschaften. Geplant sind tägliche Impfangebote bis zum 23. Dezember sowie für den kompletten Monat Januar, teilten die Gesellschaften in einer Mitteilung mit.

Am zweiten zentralen Standort von HDI in Köln kündigt das Unternehmen Booster-Angebote voraussichtlich für den 10. oder 12. Januar an. Verimpft werden in Hannover und in der Domstadt voraussichtlich die mRNA-Impfstoffe von Moderna für über 30-Jährige und Biontech für die Jüngeren, so die Gruppe.

Nach Unternehmensangaben verabreichte Talanx im Sommer in seinen Impfstraßen, nach einem holprigen Start (23.6.2021), rund 3.000 Erst- und Zweitimpfungen.

DEVK und Nürnberger boostern

Die DEVK-Versicherungen legten als eines der ersten Unternehmen bereits Mitte Mai mit betriebsinternen Impfungen los (12.5.2021). Jetzt begann die Kölner Gesellschaft bereits am 2. Dezember mit 240 Terminen für eine Auffrischung.

Das Ziel: „Noch vor Weihnachten werden gut 960 Beschäftigte im Impfzentrum der DEVK Zentrale ihre Booster-Impfung erhalten“, kündigte der Versicherer in einer Mitteilung an.

Die Nürnberger Versicherungen wollen ihren Mitarbeitenden bis Februar 2022 die Möglichkeit bieten, sich immunisieren zu lassen. Die Resonanz aus den eigenen Reihen überraschte das Unternehmen nach eigener Aussage. „1.330 Mitarbeitende möchten sich impfen lassen. Der weitaus größte Teil sind Booster-, ein geringerer Anteil Erst- beziehungsweise Zweitimpfungen“, heißt es bei den Franken.

Die Nürnberger wird die firmeneigene Infrastruktur, wie bereits im vergangenen Sommer, wieder Partnerunternehmen aus der Region zur Verfügung stellen.

Was macht Dauer-Homeoffice mit den Mitarbeitenden?

Mit ihren Booster-Aktionen will die Versicherungsbranche dem Virus etwas entgegensetzen und ihre Mitarbeitenden schützen. Das liegt auf der Hand. Allerdings wissen die Vorstände auch, dass sie nur mit einer vor Corona geschützten Belegschaft wieder zu einer Art Betriebsalltag wie vor der Pandemie zurückkehren können.

Und der Wunsch nach Normalität wird lauter. Nach 21 Monaten Krise im angeordneten Homeoffice zeigen sich bei den Mitarbeitern deutliche Verschleiß-Erscheinungen. Motivation und Teamzusammenhalt werden schlechter. Der AGV plädiert deswegen mittelfristig für ein Mischmodell aus Heimarbeit und Büropräsenz (1.12.2021), um Arbeitgebern und Beschäftigten Perspektiven aufzuzeigen.

Denn mittlerweile zeigen sich die negativen Aspekte. „Meine Sorge ist, dass wir über das hundertprozentige Homeoffice langfristig eine Belegschaft von Söldnern erziehen. Denen es irgendwann egal ist, für wen sie arbeiten. Die Coronakrise macht alle Unternehmen gleich“, erklärte Norbert Rollinger, Vorstandschef der R+V Versicherungen, im Interview (hinter der Bezahlschranke) mit den Zeitungen der Verlagsgruppe Rhein Main (VRM).