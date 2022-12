Bildungsumfrage: Versicherungsbranche ist besonders „lernbegeistert“

7.12.2022 – Im vergangenen Jahr haben 92 Prozent der Beschäftigten im Innendienst von Versicherungs-Unternehmen mindestens eine Weiterbildungsmaßnahme besucht. Gleichzeitig kletterte der zeitliche Umfang auf durchschnittlich 3,1 Weiterbildungstage. Dies zeigt die aktuelle Bildungsumfrage von BWV und AGV.

Ein „besonders reges Weiterbildungsverhalten“ haben das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. und der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) im zweiten Jahr der Corona-Pandemie festgestellt.

So hat die aktuelle Bildungsumfrage der beiden Akteure ergeben, dass im vergangenen Jahr 92 Prozent der Innendienstmitarbeiter an mindestens einer Maßnahme teilgenommen haben. Gleichzeitig lag die durchschnittliche Anzahl der Weiterbildungstage bei 3,1 Tagen. Beide Werte kletterten auf das höchste Niveau seit Beginn der Erhebung im Jahr 2008.

Damit setzt sich ein Trend fort. Bereits vor zwei Jahren war der zeitliche Umfang im Vergleich zum Vorjahr von 2,1 auf 2,7 Arbeitstage gestiegen (VersicherungsJournal 18.12.2020). Im Jahr 2018 hatte sich die Zahl der Weiterbildungstage pro Innendienstler von 1,9 auf 2,1 Tage erhöht (25.10.2019).

(Bild: AGV/BWV)

Teilnehmerliste umfasst 37 Akteure

Die diesjährige Befragung erfolgte im Zeitraum April bis Juni. Teilgenommen haben 37 Versicherungs-Unternehmen beziehungsweise -gruppen. Diese sind auf der eigens eingerichteten Umfrage-Homepage aufgeführt.

Der Repräsentationsgrad der Studie liegt nach eigenen Angaben bei 69 Prozent, bezogen auf Beschäftigte im Innendienst.

Breit gefächertes Themenspektrum

Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Weiterbildung einen Beitrag leisten kann, die vielschichtigen Nachhaltigkeitsziele der Versicherer zu erreichen. Bei immerhin 31 Prozent der befragten Gesellschaften hat das Thema Nachhaltigkeit eine sehr hohe und bei 64 Prozent eine hohe Bedeutung im eigenen Unternehmen. Nur fünf Prozent sagen, die Rolle sei gering.

Die Umfrage zeigt, dass das Thema in der betrieblichen Weiterbildung angekommen ist, so die Studienautoren. Maßnahmen in diesem Bereich bieten 39 Prozent an und 33 Prozent planen Angebote.

Insbesondere im Kompetenzfeld „Kapital anlegen“ sind bereits bei 65 Prozent der Umfrageteilnehmer Maßnahmen vorhanden. Dahinter folgen die Wissensgebiete „Risiken bewerten“ (58 Prozent), „eigenes Handeln in der täglichen Arbeit reflektieren“, „Produkte des Unternehmens gestalten“ (jeweils 50 Prozent) und „Schaden-Präventionsmaßnahmen entwickeln“ (38 Prozent).

Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit werden zudem Weiterbildungsmaßnahmen auf den Gebieten „Kunden beraten“ (35 Prozent), „Mitarbeitende führen“ (31 Prozent), „Schäden bearbeiten“ (28 Prozent) sowie „Auftrags- und Bestandsprozesse bewerten und anpassen“ (27 Prozent) aktuell offeriert. In diesen vier Bereichen planen zudem bis zu 50 Prozent der Unternehmen Maßnahmen.

Große Lernbereitschaft

„Unsere Branche zeigt sich lernbegeistert: Die hohe Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen interpretieren wir als deutliches Zeichen, dass die Mitarbeitenden ihren Beitrag zur Transformation leisten möchten“, bewertet Dr. Katharina Höhn, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des BWV, die Ergebnisse.

Diese gelte es auszubauen – „für die digitale Transformation als auch in Anbetracht der wohl wichtigsten Herausforderung in den nächsten Jahren in allen Funktionen: dem nachhaltigen Wirtschaften“, so Höhn.

Die „Bildungsumfragen der Versicherungswirtschaft“, darunter auch die aktuelle Studie, sind auf einer vom BWV eingerichteten Internetseite veröffentlicht. Beide Verbände legen hier auch die aktuellen Zahlen zur Ausbildungssituation vor.