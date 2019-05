Beschäftigung: Versicherungswirtschaft behält rote Laterne

20.5.2019 – Die Zahl der Erwerbstätigen und der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten ist im ersten Quartal 2019 erneut gestiegen. Nahezu alle Wirtschaftszweige haben an dem Aufschwung teil. Eine der Ausnahmen stellen die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister dar.

Im ersten Quartal 2019 ist die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 481.000 Personen im Periodenschnitt auf 44,9 Millionen gestiegen (plus 1,1 Prozent). Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von vorläufigen Berechnungen am Freitag bekannt.

Im Vergleich zum Vorquartal ist die Erwerbstätigenzahl um 344.000 Individuen gesunken (minus 0,8 Prozent). Ein Rückgang sei in den ersten drei Monaten üblich, teilte Destatis hierzu mit. Die aktuelle Verminderung liege jedoch deutlich unter dem Schnitt der vergangen fünf Jahre von 384.000 Menschen, heben die Statistiker weiter hervor.

Saisonbereinigt – also nach Herausrechnen der üblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen – ist die Zahl der Erwerbstätigen zwischen Januar und März im Vergleich zur Dreimonatsperiode zuvor um 148.000 Personen gestiegen (plus 0,3 Prozent).

Deutlicher Rückgang bei den Selbstständigen

Der Zuwachs geht allein auf die Entwicklung der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten zurück, wie aus den vorgelegten Daten weiter hervorgeht. Deren Zahl stieg in den ersten drei Monaten im Vergleich zur Vorjahresperiode um 551.000 auf annähernd 40,7 Millionen Menschen (plus 1,4 Prozent).

Die Zahl der Selbstständigen (inklusive mithelfender Familienangehöriger) reduzierte sich hingegen im selben Zeitraum um 70.000 Personen auf nur noch 4,17 Millionen (minus 1,7 Prozent).

Beschäftigung sinkt nur in der Finanz- und Versicherungsbranche

Neben den allgemeinen Zahlen zur Erwerbstätigkeit hat Destatis die Beschäftigungsdaten auch auf verschiedene Wirtschaftszweige (nach WZ 2008) heruntergebrochen. Das Ergebnis zeigt, dass insbesondere die Dienstleistungsbereiche zum Anstieg der Gesamterwerbstätigen-Zahl gegenüber dem Vorjahreszeitraum beitrugen.

So erzielte der Bereich „Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ mit fast 190.000 Personen den größten absoluten Beschäftigungszuwachs. Im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) belief sich das Plus auf annähernd 140.000 Erwerbstätige. Im Wirtschaftszweig „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ ging es um über 80.000 Beschäftigte bergauf.

In drei Segmenten gab es zwischen Januar und März 2019 weniger Erwerbstätige als in der Vorjahresperiode. Das größte Minus stand für die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister zu Buche (minus 11.000 auf 1,126 Millionen Individuen). Die Unternehmens-Dienstleister und der Wirtschaftszweig „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ hatten Rückgänge im mittleren bis unteren vierstelligen Bereich zu verzeichnen.

Erwerbstätige nach Wirtschaftszweigen. Für vollständige Ansicht Bild klicken (Bild: Destatis)

Assekuranz im Abwärtstrend

Die Statistiker weisen keine Beschäftigungszahlen nur für die Versicherungsbranche aus. Aber ein Blick auf Daten des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zeigt ebenfalls einen deutlich rückläufigen Trend.

So verminderte sich die Gesamtbeschäftigung in der Versicherungswirtschaft im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent auf 201.900 Personen. Besonders stark sank die Zahl der angestellten Außendienstmitarbeiter, und zwar um 5,6 Prozent auf 32.300 Personen (VersicherungsJournal 25.3.2019).

Zum Hintergrund: In einigen Bundesländern wie auch an einigen der größten Versicherungsstandorte waren zum Teil deutliche Tendenzen zum Stellenanbau zu beobachten (VersicherungsJournal 27.3.2019, 25.3.2019).

Keine Trendumkehr in Sicht

Die Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) aus dem Frühjahr lässt keine Besserung erwarten. Für die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister prognostiziert das Institut für das laufende Jahr einen Beschäftigungsrückgang im unteren fünfstelligen Bereich.

Einen allenfalls leichten Anlass zur Hoffnung bietet die Konjunkturumfrage vom Frühjahr 2019 des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V. (DIHK). Demnach überwiegt in der Versicherungsbranche insgesamt zwar immer noch die Tendenz zum Stellenabbau. So wollen aktuell 19 Prozent der befragten Unternehmen Personal einstellen und 20 Prozent Belegschaft reduzieren (Saldo: unverändert minus eins).

Bei den Lebensversicherern hat sich die Lage allerdings deutlich aufgehellt. Hier war zuletzt nach eigenem Bekunden immerhin rund jeder siebte Anbieter auf Personalsuche. Andererseits wollte nur noch etwa jeder Sechste Stellen abbauen.

Daraus errechnet sich ein Saldo von minus vier. Zum Vergleich: In den letzten neun Auflagen der drei Mal pro Jahr durchgeführten Konjunkturumfrage lag der Wert zwischen minus 17 und minus 24 (VersicherungsJournal 8.2.2019, 19.10.2018).