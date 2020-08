Beschäftigung: Corona hinterlässt tiefe Spuren

19.8.2020 – Die Zahl der Erwerbstätigen ist im zweiten Quartal 2020 laut Destatis deutlich gesunken. Die meisten Wirtschaftszweige hatten an dem Corona-bedingten Abschwung teil. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten schrumpfte auch das Dienstleistungssegment. Auch die Finanz- und Versicherungs-Dienstleister bauten weiter Stellen ab. Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen verminderte sich allerdings das Schrumpfungstempo.

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland ist zwischen April und Juni zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorquartal (VersicherungsJournal 20.2.2020) ging es saisonbereinigt um 618.000 Personen auf 44,7 Millionen abwärts (minus 1,4 Prozent).

Diese Daten hat das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis von vorläufigen Berechnungen veröffentlicht.

Das Minus fiel laut der Behörde nicht nur „so stark wie noch nie seit der deutschen Vereinigung“ aus. Vielmehr steige die Erwerbstätigkeit üblicherweise im zweiten Quartal eines Jahres aufgrund der üblichen Frühjahrsbelebung deutlich an. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre betrug das Plus demnach 0,9 Prozent beziehungsweise 409.000 Personen.

Corona sorgt für kräftigen Abschwung

„Im Zuge der Corona-Pandemie seit der zweiten Märzhälfte ist in diesem Jahr jedoch statt eines Anstiegs ein außergewöhnlich großer Rückgang zu verzeichnen“, konstatiert das Amt.

Die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch beim Vergleich mit der Dreimonatsperiode zwischen September und Dezember 2019, dem Quartal vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. Saisonbereinigt stand hier ein Minus von 1,4 Prozent beziehungsweise 634.000 Menschen zu Buche.

„Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffenen Maßnahmen führen zu einer erhöhten Unsicherheit bei der Schätzung der Erwerbstätigenzahlen“, erläutern die Statistiker.

„Die massiv gestiegene Kurzarbeit wirkte sich dabei nicht auf die Erwerbstätigenzahlen aus, da Kurzarbeitende unabhängig vom Ausmaß der Kurzarbeit nach den Konzepten der Erwerbstätigenrechnung zu den Erwerbstätigen zählen und nicht als Erwerbslose.“

Weiterer Rückgang bei den Selbstständigen

Die Reduzierung geht zum Großteil auf die Entwicklung bei den abhängig Beschäftigten zurück, wie aus den vorgelegten Daten weiter hervorgeht. Hier war zwischen April und Juni im Vergleich zur Vorjahresperiode eine Verminderung um 434.000 auf 40,6 Millionen Menschen zu beobachten (minus 1,1 Prozent).

Die Zahl der Selbstständigen (inklusive mithelfender Familienangehöriger) reduzierte sich im selben Zeitraum um 140.000 auf nur noch knapp über vier Millionen (minus 3,4 Prozent).

Nur wenige Wirtschaftszweige im Aufwärtstrend

Neben den allgemeinen Zahlen zur Erwerbstätigkeit hat Destatis die Daten auch auf verschiedene Wirtschaftszweige (nach WZ 2008) heruntergebrochen. Hier zeigt sich, dass anders als in den zurückliegenden Quartalen Branchen mit Beschäftigungszuwachs nicht mehr die Regel, sondern eher die Ausnahme darstellen.

So ging es etwa im Bereich „Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“ um über 140.000 (auf rund 11,4 Millionen) Personen aufwärts. Ebenfalls um 1,3 Prozent wuchs das Segment „Information und Kommunikation“ (plus 18.000 auf knapp 1,1 Millionen Beschäftigte). Positiv entwickelte sich ansonsten nur noch das Baugewerbe (plus 11.000 auf 2,55 Millionen Personen).

Erwerbstätige in Deutschland (Bild: Destatis). Zum Vergrößern Bild klicken.

Sinkende Beschäftigung in der Finanz- und Versicherungsbranche

In den meisten von Destatis aufgeführten Tätigkeitsfeldern wurden zwischen April und Juni 2020 weniger Erwerbstätige gezählt als in der Vorjahresperiode. Die größten absoluten Beschäftigungsverluste verzeichnete im Berichtszeitraum der Bereich „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ mit minus 272.000 auf unter zehn Millionen Personen (-2,7 Prozent).

Erstmals seit fast 17 Jahren schrumpfte auch der Dienstleistungsbereich. Bei den Unternehmens-Dienstleistern gab es einen Rückgang um 156.000 auf nur noch knapp über sechs Millionen Menschen (minus 2,5 Prozent).

Um 2,8 Prozent reduzierte sich die Zahl der Erwerbstätigen im Segment „Sonstige Dienstleistungen“. Bei den Finanz- und Versicherungs-Dienstleistern setzte sich der bereits bestehende Abwärtstrend weiter fort. Aktuell verminderte sich die Zahl um 10.000 auf Personen (minus 0,9 Prozent). Der Rückgang hat sich – trotzt Corona – sogar abgeschwächt.

Assekuranz hat 2019 den Stellenabbau gestoppt

Die Statistiker weisen keine Beschäftigungszahlen nur für die Versicherungsbranche aus. Aber ein Blick auf Daten des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zeigt kurzfristig betrachtet ebenfalls eine Aufwärtsbewegung.

So hat die Assekuranz 2019 den Stellenabbau der Vorjahre gestoppt und sogar Personal angebaut (plus 100 auf 202.000 Versicherungs-Mitarbeiter). Zwischen 2002 und 2019 ist die Beschäftigtenzahl allerdings fast durchgängig – insgesamt um rund 46.000 – zurückgegangen (10.3.2020). Dies entspricht einer Verminderung um fast ein Fünftel.