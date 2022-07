Berufsbildung: Proximus 5 setzt neue Standards

14.7.2022 – Für das im Jahr 2006 gegründete fiktive Versicherungs-Unternehmen Proximus hat das BWV das Bedingungswerk aktualisiert. Ab sofort ist die Fassung Proximus 5 als E-Book im Onlineshop des BWV erhältlich. Die gedruckte Version soll voraussichtlich ab August folgen. Ab Ausbildungsbeginn Sommer 2022 ist Proximus 5 für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen relevant, für Fachleute und Fachwirte ab Sommer nächsten Jahres. Reiseversicherungen wurden als neue Sparte aufgenommen und Produkte aktualisiert.

Im Jahr 2006 ging die Proximus Versicherung AG an den Start. Auf dem fiktiven Unternehmen mit seinen Versicherungs-Bedingungen basiert die überbetriebliche Aus- und Weiterbildung der Branche. Die Koordination übernimmt seitdem das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft Rhein-Main (BWV) e.V. als bildungspolitischer Interessenvertreter aller deutschen Versicherungs-Unternehmen.

Proximus 5 jetzt als E-Book erschienen

Grundlage der offiziellen Prüfungen und der Begleitliteratur ist das Bedingungswerk der Proximus Versicherungsgruppe. Ab sofort ist die aktualisierte Fassung Proximus 5 als E-Book im Onlineshop des BWV erhältlich. Wegen Rohstoffmangel und Lieferverzögerungen folgt die gedruckte Version voraussichtlich ab August. Vorbestellungen sind jetzt schon möglich.

Ab sofort stellt das BWV auch eine Übersicht der wesentlichen Änderungen in Form einer Synopse auf seiner Webseite bereit. Ziel der Überarbeitung war es, die Vorschriften des „Musterunternehmens“ mit den tatsächlichen rechtlichen Gegebenheiten und zu beobachtenden Marktentwicklungen in Einklang zu bringen.

So wurden die in den letzten vier Jahren vorgenommenen Änderungen in den Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) berücksichtigt. Auch aus der zwischenzeitlich erfolgten Neuordnung der Ausbildung zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen ergab sich Aktualisierungsbedarf.

Relevant ab Sommer 2022

Das über 400 Seiten starke Proximus-Bedingungswerk setzt einen einheitlichen Standard für die überbetriebliche Aus- und Weiterbildung sowie für die Vorbereitung und Durchführung von bundeseinheitlichen Prüfungen. Prüfungsfragen basieren darauf. Dies wird auch an den veröffentlichten Lösungshinweisen bei den Fachwirten deutlich.

Es ist in gedruckter Form ein zugelassenes Hilfsmittel in den Prüfungen „Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen“ sowie „Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen“. Einige Autoren der entsprechenden Begleitliteratur dürften jetzt schon dabei sein, die Bedingungsänderungen in ihre Fachbeiträge einzuarbeiten.

Ab Ausbildungsbeginn Sommer 2022 (neue Ausbildungsverordnung) ist nun Proximus 5 für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen relevant. Die Fachleute für Versicherungs-Vermittlung ziehen ab Juli 2023 nach. Für angehende Fachwirte für Versicherungen und Finanzen werden erstmals für die Herbstprüfung des nächsten Jahres Aufgaben auf der neuen Grundlage erstellt.

Der neue Kosmos der Proximus

Durch die Neuordnung der Ausbildung gibt es Reiseversicherungen als neue Sparte, bestehend aus Bedingungen und Tarifen zu Reiseabbruch-, Reisegepäck- und Reiserücktritts-Versicherung. Innerhalb einiger Sparten wurden Umstrukturierungen vorgenommen, um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Für jede der zehn Sparten wird es wieder grün markierte Bedingungs- und blau markierte Tarifseiten geben.

In der Sparte Leben gab es beispielsweise Änderungen im Bereich biometrische Risiken. Aufgenommen wurden die Grundfähigkeits-Versicherung und die fondsgebundene Rentenversicherung Hybrid. Im Bereich Unfall gilt ein erweiterter Unfallbegriff: Neben erhöhter Kraftanstrengung gelten auch Oberschenkelhalsbruch, Zeckenstiche, Impfschäden, Tauchen und anderes als Unfall.

Bezugsquelle Proximus 5

Proximus kann ab sofort als E-Book (Epub) zum Preis von zehn Euro inklusive Mehrwertsteuer beim BWV Onlineshop erworben werden. Die Printversion ist dort zum Preis von 15 Euro inklusive Mehrwertsteuer plus Versandkosten voraussichtlich ab August zu beziehen. Vorbestellungen sind möglich.

Herausgeber ist das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft, Auflage 2022, ISBN 978-3-00-071701-7.