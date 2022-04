Beim Mindestlohn keine Sachleistungen anrechnen

25.4.2022

Sachbezüge sind bei der Berechnung des gesetzlichen Mindestlohns grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Das hat das Bayerische Landessozialgericht mit Beschluss vom 28. Februar 2022 entschieden (L 7 BA 1/22 B Er).

Dem Beschluss lag der Fall eines Restaurantbetreibers zugrunde, der bei der Berechnung des Mindestlohns seiner Beschäftigten auch Sachbezüge wie etwa eine freie Unterkunft und Verpflegung berücksichtigt hatte. Zu Unrecht, befanden sowohl das Münchener Sozialgericht als auch das in Berufung mit dem Fall befasste Bayerische Landessozialgericht. Nach Ansicht der Richter darf ein Arbeitgeber Sachbezüge bei der Berechnung des Mindestlohns nicht berücksichtigen.

Denn § 1 Absatz 1 MiloG bestimme, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns habe. Den Formulierungen der Vorschrift „gezahlt“ und „je Zeitstunde“ sei zu entnehmen, dass dieser Anspruch auf die Zahlung einer Geldleistung gerichtet sei. Das habe in einem anderen Fall auch das Bundesarbeitsgericht entschieden. Danach müsse eine Entgeltleistung in Form von Geld berechnet werden. Sachleistungen müssten hingegen unberücksichtigt bleiben.