Arbeitszeugnis: Kein Anspruch auf Schlussformel

3.9.2021 – Eine Arbeitnehmerin, deren Leistung und Verhalten im Endzeugnis mit „gut“ bewertet wurde, hat keinen Anspruch auf einen Ausdruck des Bedauerns über ihr Ausscheiden. Auch gute Wünsche für die private Zukunft müssen nicht in einer Schlussformel in das Zeugnis aufgenommen werden. Das gilt auch dann, wenn vorausgegangene E-Mails ihrer Vorgesetzten entsprechende Formulierungen enthalten haben. So entschied Landesarbeitsgericht München in einem Urteil vom 15. Juli 2021 (3 Sa 188/21).

Nachdem es zwischen ihr und der Geschäftsleitung zu Differenzen gekommen war, hatte die Klägerin ihr seit fast vier Jahren bestehendes Arbeitsverhältnis zum 31. Dezember 2019 gekündigt.

In einer ihr daraufhin von ihrer Vorgesetzten zugesandten E-Mail hieß es unter anderem: „Es ist schade, dass wir uns so getrennt haben. Ich wünsche Dir dennoch alles erdenklich Gute für die berufliche und private Zukunft und bedanke mich aufrichtig für die Zusammenarbeit über die Jahre. Hab Dich wohl und eine baldige Besserung.“

In einer Mail der Geschäftsleitung vom gleichen Tage hieß es: „Die Freistellung erfolgt ab dem 14. November 2019. Wir danken Ihnen für Ihre bisherige Mitarbeit.“

Fehlende Schlussformel im Arbeitszeugnis

Von all dem war in dem der Klägerin anschließend überlassenen Arbeitszeugnis keine Rede. Ihre Arbeit wurde zwar insgesamt als „gut“ bewertet. Eine positive Schlussformel enthielt das Zeugnis jedoch nicht.

Das wollte die Beschäftigte nicht akzeptieren. Sie reichte gegen ihren Ex-Arbeitgeber Klage ein. Darin verlangte sie, dass dem Arbeitszeugnis folgende Formulierung hinzuzufügen sei: „Frau […] verlässt unser Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.12.2019, was wir sehr bedauern. Wir bedanken uns für die stets gute Zusammenarbeit und wünschen Frau […] beruflich wie privat alles Gute und viel Erfolg.“

Dieser Forderung wollten sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht München, noch das Landesarbeitsgericht der Bayerischen Hauptstadt anschließen. Die Richter beider Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Gängige Höflichkeitsformulierungen

Nach Ansicht der Richter konnte aus den der Klägerin übersandten E-Mails nicht gefolgert werden, dass die dort verwendeten Formulierungen auch an einen unbestimmten Personenkreis weitergegeben werden sollten. Denn bei den Äußerungen habe es sich erkennbar um gängige Höflichkeits-Formulierungen ohne Bezug zur Frage der Aufnahme in eine Schlussformel des Arbeitszeugnisses der Frau gehandelt.

Im Übrigen bestehe nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kein gesetzlicher Anspruch auf Erteilung einer Schlussformel. Ein entsprechender Anspruch ergebe sich auch nicht aus dem Gebot der Zeugniswahrheit. Denn bei der geforderten Formulierung handele es sich nicht um objektiv beweisbaren Tatsachen, sondern um reine persönliche Empfindungen.

Unabhängig davon sei ein Ausdruck des Bedauerns bei einer lediglich guten Bewertung nicht üblich. Das gelte auch für private Zukunftswünsche. Denn die seien als Entscheidungsgrundlage eines potenziellen neuen Arbeitgebers fehl am Platz. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.