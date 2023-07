Arbeitszeugnis: Arbeitgeber lässt Ex-Angestellte Wut spüren

13.7.2023 (€) – Ein Arbeitgeber darf nicht einfach von einem Arbeitnehmer nicht beanstandete Teile eines Zeugnis grundlos ändern. Das gelte auch für eine am Ende des Schriftstücks erteilte Dankes-, Bedauerns- und Wunschformel. So urteilte das Landesarbeitsgericht Niedersachsen am 12. Juli 2022 (10 Sa 1217/21).

