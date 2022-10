Arbeitswelt 2.0: Wie machen Chefs ihre Mitarbeiter heute glücklich?

7.10.2022 – Die Coronakrise hat die Einstellungen von Unternehmen und ihren Belegschaften verändert. Trotz flexibler Optionen kommt die Vision einer Nach-Corona-Arbeitswelt nicht so recht in Schwung. Eine Umfrage von Heute und Morgen zeigt, wo es hakt.

Die schöne neue Arbeitswelt mit verschiedenen Modellen stellt für Arbeitgeber und Beschäftigte eine Herausforderung dar. Mitarbeiter, die viel Zeit im Homeoffice verbringen, zeigen eine geringere Bindung an ihren jeweiligen Dienstherren als Arbeitnehmer, die täglich ins Büro gehen. Entscheidend, wie glücklich die Belegschaft ist, hängt von der Kommunikation und der Kultur des Unternehmens ab.

Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Studie „Präsenz, Homeoffice oder Hybrid? Arbeitssituation und Mitarbeiterbindung in Deutschland“ der Heute und Morgen GmbH.

1.500 berufstätige Bundesbürger, mit mindestens zwei Jahren Betriebszugehörigkeit bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, nahmen an der Befragung teil. Sie sollten ihre Erfahrungen mit verschiedenen Arbeitsmodellen und Einflussfaktoren auf die Mitarbeiterbindung schildern. Die Befragung fand online über ein Verbraucherpanel vom 19. bis 26. August statt.

Vor Corona arbeiteten nur sechs Prozent zuhause

Die Berater untersuchten zudem verschiedene Maßnahmen, die Unternehmen einsetzen, „um eine wachsende räumliche Distanz der Mitarbeitenden funktional, sozial und emotional zu überbrücken“, heißt es in der Mitteilung zur Studie.

Die Autoren haben dabei auch auf die Vor-Coronazeit geblickt: Vor der Pandemie arbeitete die Mehrheit der Mitarbeiter in 80 Prozent der Firmen in Präsenz. Aktuell sind es nur noch 50 Prozent. 62 Prozent der befragten Arbeitnehmer arbeiten heute ausschließlich auf dem Betriebsgelände, 32 Prozent wechseln zwischen heimischen Schreibtisch und Büro.

Nur sechs Prozent der Befragten erledigt den Job in Heimarbeit. Aber: „Die Mehrheit der aktuell hybrid oder ausschließlich im Homeoffice Arbeitenden hat vor der Corona-Pandemie noch ausschließlich in Präsenz gearbeitet“, stellt Heute und Morgen klar.

Studie „Präsenz, Homeoffice oder Hybrid?“ (Bild: Heute und Morgen). Zum Vergrößern Bild klicken.

Insgesamt sei die Nachfrage der Arbeitnehmer nach einer Homeoffice-Regelung größer als der Wille, an den Firmenarbeitsplatz zurückzukehren.

Es geht nur mit der richtigen Kommunikation

Trotzdem hebt die Offerte des Arbeitgebers nicht die Identifikation des Beschäftigten mit dem jeweiligen Unternehmen. „Zwischen den Arbeitsmodellen reine Präsenzarbeit, hybride Arbeit und ausschließlich Homeoffice gibt es keine besonders großen Unterschiede in puncto Mitarbeiterbindung“, heißt es in den Studienunterlagen.

Knackpunkt ist laut der Berater die Kommunikation in Richtung Beschäftigter über die verschiedenen Angebote und die Integration in die Firmenkultur. Gelinge das nicht, nehme die Bindung der Mitarbeiter ab.

Gerade das hybride Arbeitsmodell werde von den Unternehmen als der führende Entwurf für die Zukunft betrachtet. In vielen Firmen würde es aber in der Praxis laut der Auswertung eher stiefmütterlich behandelt. Auch die Anordnung zu Präsenz oder Homeoffice sei kontraproduktiv.

Wir haben im War of Talents Fortschritte erarbeitet. Dr. Michael Niebler, geschäftsführender Vorstand des AGV

Homeoffice-Angebote sind gut fürs Image

Als wichtige Faktoren für die Identifikation der Beschäftigten und Weiterempfehlung des Arbeitgebers spielen die Arbeitsmodelle nicht die größte Rolle. Wichtiger sei, dass die Meinung von Mitarbeitern ernst genommen werde sowie eine gerechte, interne Arbeitsplanung und Verteilung von Aufgaben.

Dennoch ist für etwas mehr als die Hälfte (58 Prozent) ein Arbeitgeber mit der Option zu Homeoffice attraktiver. Das gelte besonders für jüngere Altersgruppen und Arbeitnehmer mit Kindern, heißt es in den Studienunterlagen.

Dank diesen flexiblen Angeboten zur Heimarbeit habe die Branche ihr in der Öffentlichkeit als verstaubt geltendes Image aufgebessert. „Wir haben im War of Talents Fortschritte erarbeitet.“ Das sagte Dr. Michael Niebler, geschäftsführender Vorstand des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) auf einer Tagung (VersicherungsJournal 17.3.2022).

Arbeit ist kein zentraler Punkt mehr

Daher handelt es sich bei der Studie von Heute und Morgen um aufgeworfene Fragestellungen, die konkret auch die Versicherungsbranche betreffen. Denn der Fachkräftemangel hat längst die Assekuranz erreicht (Medienspiegel 9.3.2022).

Hier hat die absolute Mehrheit (90 Prozent) in den ersten 18 Monaten der Corona-Pandemie zu Hause gearbeitet, so die Aussage des AGV (15.1.2021).

Jetzt geht es darum, die Beschäftigten wieder dauerhaft in die Büros zu locken. Kein leichtes Unterfangen. Denn der Wert von Arbeit nimmt ab. Beschäftigte brauchen keine Vollzeitstelle mehr, würden sogar für weniger Einsatz auf Geld verzichten und gerade Jüngere streben eine stärkere Work-Life-Balance an.

Das zeigt die aktuelle „HDI Berufe-Studie 2022“. Die Untersuchung belegt auch, dass Dauer-Homeoffice-Angebote keine Lösung darstellen (28.9.2022). Das heißt, Konzepte für eine nachhaltige Arbeitgeber-Mitarbeiter-Beziehung liegen noch nicht auf dem Tisch.