Arbeitsvertrag ohne Schriftform

20.12.2018 – Ein Arbeitsvertrag kann auch, ohne dass er schriftlich geschlossen wurde, zustande kommen, indem der Arbeitnehmer die Tätigkeit auf- und der Arbeitgeber die Arbeitsleistung annimmt. Dem steht auch ein tarifliches Schriftformgebot nicht entgegen. So hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein in einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 7. August 2018 entschieden (1 Sa 23/18).

WERBUNG

Der Kläger war zunächst an einem der Standorte seines Arbeitgebers beschäftigt. Als eine Schließung des Standortes absehbar war, wurde ihm eine Weiterbeschäftigung in einer nahe seinem Wohnort gelegenen Filiale angeboten.

Unter diesen Bedingungen wurden ihm diverse Willkommens-Informationen übersandt. In diesen erklärte sein künftiger Vorgesetzter unter anderem, dass der Kläger am 1. Juni 2016 in der Filiale anfangen kann. Der Mann bestätigte daraufhin in einer den Informationen beigefügten Einverständnis-Erklärung schriftlich, dass er mit der Tätigkeit und der Bezahlung einverstanden ist.

Kurze Freude

Der Kläger nahm am ersten Juni seine Arbeit auf und wurde vertragsgemäß vergütet. Die Freude an dem neuen Arbeitsplatz währte allerdings nur kurz. Denn im September 2016 wurde ihm und einigen seiner ebenfalls an den Standort gewechselten Kollegen bedeutet, dass bei der Übernahme ein Fehler geschehen ist.

Der bisherige Arbeitgeber habe die Beschäftigten lediglich im Wege einer Arbeitnehmer-Überlassung verliehen. Es sei folglich kein neues Arbeitsverhältnis zustande gekommen, zumal der Fachvorgesetzte des Klägers nicht bevollmächtigt gewesen sei, Arbeitsverträge abzuschließen.

Mit seiner hiergegen gerichteten Klage hatte der Beschäftigte sowohl vor dem Arbeitsgericht Kiel (3 Ca 381e/17), als auch vor dem Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein Erfolg. Die Richter beider Instanzen hielten die Klage für begründet.

WERBUNG

Widerspruchslose Eingliederung

Nach Überzeugung der Richter hat der Kläger angesichts der Vorgehensweise keine Anhaltspunkte dafür gehabt, dass lediglich eine Arbeitnehmer-Überlassung beabsichtigt gewesen war. Der Arbeitsvertrag für die Tätigkeit in der Unternehmensfiliale sei daher durch die Arbeitsaufnahme sowie die widerspruchslose Eingliederung durch den Arbeitgeber in den Betrieb zustande gekommen. Einer Schriftform habe es dazu nicht bedurft.

Das gilt nach Ansicht der Richter auch, obwohl die Regeln des für den Kläger geltenden Tarifvertrages zwingend die Schriftform bei Abschluss eines Arbeitsvertrages vorsehen. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.