Arbeitsrecht: Vor welchem Gericht darf geklagt werden?

22.9.2021 – Bei der Beantwortung der Frage, vor welchem örtlichen Arbeitsgericht eine Klage eingereicht werden muss, kommt es darauf an, wo ein Beschäftigter tatsächlich arbeitet beziehungsweise gearbeitet hat. Das hat das Arbeitsgericht Berlin mit rechtskräftigem Beschluss vom 16. Mai 2021 entschieden (41 Ca 4405/21).

Der Entscheidung lag die Klage eines Mannes zugrunde, der im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung für sieben Monate bei einem Unternehmen in Berlin tätig war. In diesem Zusammenhang fühlte er sich unzureichend entlohnt. Daher machte er, nachdem diese Tätigkeit beendet war, gegenüber dem Leiharbeitsunternehmen Vergütungsansprüche geltend.

Berliner Arbeitsgericht erklärte sich für zuständig

Das Unternehmen hielt die Ansprüche für gegenstandslos. Der Leiharbeitnehmer reichte daraufhin Klage beim Berliner Arbeitsgericht ein.

Dagegen setzte sich die Leiharbeitsfirma mit einer Rüge zur Wehr. Sie behauptete, dass nicht das Berliner, sondern das Erfurter Arbeitsgericht für den Fall zuständig sei. Denn ihr Betriebssitz würde sich in der Thüringischen Landeshauptstadt befinden. Von dort sei die tatsächliche Arbeitsleistung des Klägers gelenkt worden.

Letzteres wurde vom Berliner Arbeitsgericht auch nicht in Frage gestellt. Es erklärte sich dennoch für die Klage des Leiharbeitnehmers zuständig.

Eine Frage des gewöhnlichen Arbeitsorts

Maßgeblich für die örtliche Zuständigkeit eines Arbeitsgerichts sei der tatsächliche, gewöhnliche Arbeitsort eines Beschäftigten. Es komme daher nicht darauf an, ob in einem Arbeitsvertrag möglicherweise wechselnde Einsatzorte vereinbart wurden und von wo aus die Arbeitsleistung gesteuert wurde.

Denn nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers könnten Beschäftigte selbst bei kurzzeitigen Arbeitsverhältnissen den Gerichtsstand ihrer Arbeitsleistung nutzen. Damit solle es einem Beschäftigten ermöglicht werden, an einem Ort zu klagen, „mit welchem er verbunden ist und an dem er mit den relativ geringsten Kosten seine Rechte wahrnehmen kann“, so das Gericht.

Betriebsstätte des Leiharbeitsunternehmens nicht entscheidend

Im Übrigen sei im Fall des Klägers Berlin nicht nur ein vorübergehender oder wechselnder Einsatzort gewesen. Denn er sei dort rund sieben Monate lang tätig gewesen.

Darauf, dass in seinem Vertrag mit dem Leiharbeitsunternehmen als Arbeitsort dessen Betriebsstätte genannt worden sei, komme es daher nicht an. Denn der Kläger habe nicht in Erfurt gearbeitet.