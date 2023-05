Arbeitgeber-Ranking: Derbe Klatsche für die Assekuranz

22.5.2023 – Aus der Assekuranz gehört nur die Allianz zu den 50 Arbeitgebern, bei denen sich Fachkräfte (Akademiker und Nicht-Akademiker) am ehesten bewerben würden. Zu diesem Ergebnis kommen die aktuellen Auflagen des Absolventen- und des Schülerbarometers des Beratungs- und Marktforschungs-Unternehmens Trendence.

Versicherungs-Unternehmen sucht man in den aktuellen Arbeitgeberrankings der Trendence Institute GmbH aus Sicht von Fachkräften mit Berufsausbildung wie auch mit Hochschulabschluss beinahe vergeblich. In die Top 50 schaffte es in beiden Fällen nämlich nur der Allianz-Konzern.

Für die beiden Untersuchungen wurden insgesamt 68.469 Beschäftigte befragt. Darunter waren 42.817 Nicht-Akademiker (für das sogenannte Fachkräfte-Ranking) und 25.652 Akademiker (für das sogenannte Professionals-Ranking).

Allianz auf Platz 15 bei Akademikern

Im „Trendence-Professionals-Ranking 2023“ erhielt die Allianz 3,2 Prozent der Stimmen, nach 2,8 Prozent im Jahr zuvor. Mehrfachnennungen waren möglich. Dadurch verbesserte sich das Unternehmen vom 19. auf den 15. Platz.

Den Spitzenplatz verteidigte die BWM Group (minus 0,4 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent) vor der erneut zweitplatzierten Audi AG (minus 0,3 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent). Von vier auf drei nach oben ging es für den Google-Konzern (minus 0,2 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent). Gleichauf an vierter Stelle liegen die Unternehmen Airbus und Porsche mit jeweils 5,5 Prozent.

Ansonsten schaffte es aus dem Versicherungsbereich nur noch eine Krankenkasse in die Top 50. So belegt die Techniker Krankenkasse mit 1,1 (2022: 1,2 Prozent) die 46. (43.) Position.

Bundeswehr am beliebtesten bei Nicht-Akademikern

Im „Trendence-Fachkräfte-Ranking 2023“ findet sich die Allianz mit 1,1 (1,2) Prozent an 40. (41.) Stelle wieder. In der Top 50 sind aus dem Versicherungs-Dienstleistungssektor darüber hinaus nur noch die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) (Rang 18 mit 2,5 Prozent), der Medizinische Dienst Bund (Platz 25 mit 2,1 Prozent) sowie die Deutsche Rentenversicherung Bund (mit 1,9 Prozent an 27. Stelle) zu finden.

Den Spitzenplatz verteidigte mit 7,8 (2022: 8,6) Prozent die Bundeswehr. Dahinter folgen in unveränderter Reihenfolge mit jeweils um die sieben Prozent die drei Automobilhersteller Audi, BMW und Porsche.

Welche Versicherer zu den Besten zählen

Welche Arbeitgeber der Assekuranz von den Beschäftigten am meisten geschätzt werden – dazu gibt es diverse Umfragen und Studien. Die Ergebnisse fallen wegen teils stark voneinander abweichenden Bewertungsrastern mitunter deutlich unterschiedlich aus.

Die unter der Marke „Great Place To Work“ auftretende GPTW Deutschland GmbH bewertet regelmäßig „Deutschlands Beste Arbeitgeber“, wobei vor allem auf Qualität und Attraktivität von vielen hundert angemeldeten Unternehmen fokussiert wird. 2023 schafften es mit dem Allianz-Konzern, der Andsafe AG und der Alte Oldenburger Krankenversicherung AG unter die Top 100 (27.3.2023).

In einer Untersuchung der Zeitschrift Stern und der Statista GmbH hatten aus der Assekuranz die Allianz, die ADAC Versicherungen und der R+V-Konzern die Nase vorn (23.1.2023). Im diesjährigen Ranking „Top-Arbeitgeber in Deutschland 2023“ von Focus Business schnitten unter den Versicherern die Zurich Gruppe Deutschland, die LVM Versicherungen und die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland am besten ab (22.2.2023).