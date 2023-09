AGV sieht schlummerndes Potenzial bei Mitarbeitern in Teilzeit

13.9.2023 – Die Zahl der Arbeitnehmer geht in den nächsten Jahren zurück. Arbeitgeber werden Lücken in den Belegschaften schließen müssen. Der AGV weist jetzt auf die Arbeitszeiterweiterung bei Teilzeitkräften hin. 41 Prozent wären bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen.

Banken und Versicherern geht das Personal aus: Aufgrund des demografischen Wandels verlieren die Finanzdienstleister bis zum Jahr 2030 voraussichtlich mehr als 30 Prozent ihrer Beschäftigten (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.9.2023).

„In vielen Bereichen, zum Beispiel in der IT und im Aktuariat, aber auch bei Versicherungskaufleuten wird es immer schwerer, ausreichend Fachkräfte zu rekrutieren“, schreibt der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) in der neuen Ausgabe seiner Mitgliederzeitschrift „vis a vis“.

AGV: Potenzial bei Teilzeitkräften

Einen Lösungsansatz für den Personalmangel in der Assekuranz sieht der Verband in der Arbeitszeiterweiterung bei Teilzeitkräften. So arbeiten in der Versicherungswirtschaft 27 Prozent der Angestellten in Teilzeit, davon sind 84 Prozent Frauen. Das ergab eine repräsentative Beschäftigtenbefragung im Auftrag des AGV, die der Verband jedes Jahr durchführt.

41 Prozent der Teilzeitkräfte könnten sich grundsätzlich eine Arbeitszeiterhöhung vorstellen. Gut die Hälfte der Beschäftigten in Teilzeit sind nicht bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, heißt es in der Auswertung.

Dafür gibt es auch persönliche Gründe: Sechs Prozent der Befragten berichten, die externe Kinderbetreuung sei nicht bezahlbar. Zwei Prozent äußern dies über die externe Betreuung von Pflegebedürftigen.

Teilzeitarbeit ist weibliche Domäne

Vergangenes Jahr gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) insgesamt knapp 34,35 Millionen abhängig Beschäftigte. Davon gingen 31 Prozent, also rund 10,70 Millionen Personen, einer Teilzeitbeschäftigung oder einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob) nach.

Während die Zahl aller abhängig Beschäftigten von 2002 bis 2022 um 15 Prozent gestiegen ist, hat sich die Zahl der Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten sogar um fast 36 Prozent erhöht.

Die Destatis-Daten belegen auch, dass die Teilzeitarbeit eine weibliche Domäne ist. Von allen Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten waren letztes Jahr 83 Prozent Frauen und nur 17 Prozent Männer (6.5.2023).