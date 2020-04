Zusätzlicher Arbeitsschutz in der Coronakrise

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die gesetzliche Unfallversicherung hat erste Zahlen zum Unfallgeschehen bei der Arbeit sowie auf dem Weg dorthin und von dort zurück veröffentlicht. Alles in Allem überwiegt das Positive – wenn man einen statistischen Sondereffekt außen vorlässt.

6.4.2020 –

6.4.2020 –

Eine bayerische Initiative will die Ehre der Versicherer in der Corona-Krise retten. Sie haben eine Kulanzempfehlung für Leistungen der Betriebsschließungs-Versicherung veröffentlicht. Den am „runden Tisch" vertretenen Versicherern haben sich weitere angeschlossen.