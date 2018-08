Wie das Homeoffice als Steuersparmodell anerkannt wird

21.8.2018 – Vermietet ein Beschäftigter eine in seinem Haus befindliche Einliegerwohnung als Homeoffice an seinen Arbeitgeber, so kann er dafür Werbungskosten nur geltend machen, wenn er nachweist, dass er mit der Vermietung beabsichtigt, Überschüsse zu erzielen. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 17. April 2018 entschieden (IX R 9/17).

Der Kläger ist Eigentümer eines Hauses, dessen Obergeschoss er zusammen mit seiner Ehefrau bewohnt.

Streit um Werbungskosten

Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine Einliegerwohnung mit einem Büro, einem Besprechungsraum, einer Küche und einem Badezimmer mit Toilette. Diese Wohnung vermietete der Kläger an seinen Arbeitgeber. Der zahlte ihm dafür 476 Euro pro Monat.

Er selbst nutzte die Räumlichkeiten als Homeoffice. Der Mietvertrag war zeitlich an den Arbeitsvertrag des Klägers gebunden. Er hatte den Weisungen seines Arbeitgebers zu folgen und seine Tätigkeit in den Büroräumen auszuüben.

Als der Kläger dem Finanzamt gegenüber Werbungskosten für die Räume geltend machte, die vorwiegend durch eine Renovierung entstanden waren, verweigerte ihm das Finanzamt die Gefolgschaft. Der Fall landete daher vor Gericht.

Objektbezogene Prognose

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Finanzgericht gab der Klage auf Anerkennung der Kosten als Werbungskosten teilweise statt. Der Bundesfinanzhof hob das Urteil auf und wies die Sache zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz zurück.

Nach Überzeugung der Richter handelt es sich aufgrund der mietvertraglichen Vereinbarung zwischen dem Kläger und seinem Arbeitgeber bei der Vermietung der Räume nicht um die Vermietung von Wohnraum, sondern um eine zweckentfremdete Vermietung zu gewerblichen Zwecken. Zu berücksichtigen war insbesondere die Kopplung des Mietverhältnisses an das Bestehen des Arbeitsverhältnisses sowie die ausschließliche Nutzung der Räume als Büro.

In derartigen Fällen können dem Finanzamt gegenüber nach Auffassung des Bundesfinanzhofs zwar Werbungskosten geltend gemacht werden. Das aber nur dann, wenn eine objektbezogene Prognose eine Absicht des Arbeitnehmers belegt, dass er mit der Vermietung der Räume an seinen Arbeitgeber Überschüsse erzielen will. Ob das in der vorliegenden Sache der Fall ist, hat nun die Vorinstanz zu klären.