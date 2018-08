Wenn Tankgutscheine ein Fall für das Finanzamt werden

15.8.2018 – Tankgutscheine, die ein Arbeitgeber seinen Beschäftigten zur Verfügung stellt, unterliegen auch bei Einhaltung des Steuerfreibetrags dann der Lohnsteuer, wenn sie nicht monatlich, sondern im Bündel ausgegeben werden. Das geht aus einem Urteil des Sächsischen Finanzgerichts vom 9. Januar 2018 hervor (3 K 511/17).

Geklagt hatte ein Arbeitgeber, der seinen Beschäftigten für ihre Leistungen im Vorjahr mehrere Tankgutscheine im Wert von jeweils 44 Euro zur Verfügung gestellt hatte. Die Gutscheine enthielten keinerlei technische Beschränkungen zur Einlösung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie waren von dem Kläger bei einer Mineralölgesellschaft bei sofortiger Zahlung des Kaufpreises erworben worden.

Ein Gutschein pro Monat

Der Wert der einzelnen Gutscheine war deswegen auf 44 Euro beschränkt, weil monatliche Sachbezugszuwendungen eines Arbeitgebers gemäß § 8 EStG in dieser Höhe sozialversicherungs- und steuerfrei sind. Darauf wurden die Beschäftigten in einem Merkblatt auch ausdrücklich hingewiesen.

Die Beschäftigten wurden zusätzlich darüber informiert, dass sie jeweils nur einen Gutschein pro Monat einlösen durften, um kein steuerrechtliches Eigentor zu schießen. Zum Nachweis mussten sie ihrem Arbeitgeber zusätzlich bis spätestens Ende des Monats eine Quittung mit Namen einreichen.

Ärger mit dem Finanzamt

Das klappte bis auf einen Ausnahmefall auch beanstandungslos. Nach einer Steuerprüfung gab es dennoch Ärger mit dem Finanzamt. Das wollte nämlich den Wert der Gutscheine der Lohnsteuerpflicht unterwerfen.

Dies begründete das Amt damit, dass der Arbeitgeber seinen Beschäftigten die Tankgutscheine nicht einzeln, das heißt Monat für Monat, sondern für mehrere Monate im Voraus ausgehändigt hatte. Der Wert der Gutscheine sei daher gemäß § 37b EStG pauschal mit 30 Prozent nachzuversteuern.

Überschreiten der Freigrenze

Zu Recht, urteilten die von dem Arbeitgeber angerufenen Finanzgerichte. Seine Klage hatte sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz keinen Erfolg.

Die Richter glaubten dem Kläger zwar, dass er den Mitarbeitern die Gutscheine ausschließlich aus betriebs-organisatorischen Gründen als Paket und nicht einzeln ausgehändigt hatte. Durch dieses Verfahren sei jedoch die monatliche steuerfreie Sachbezugsgrenze von 44 Euro überschritten worden.

Denn durch das von dem Arbeitgeber gewählte Verfahren habe er keinen Einfluss darauf gehabt, zu welchem Zeitpunkt die Gutscheine eingelöst wurden. „Zugeflossen ist eine Einnahme nämlich dann, wenn der Empfänger die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die in Geld oder Geldeswert bestehenden Güter erlangt hat“, so das Sächsische Finanzgericht in der Begründung seiner Entscheidung.

Eine Art Wertpapier

Die nicht personenbezogenen Tankgutscheine hätten eine Art Wertpapier dargestellt, mit welchen die Beschäftigten ohne Zutun ihres Arbeitgebers nach Belieben hätten verfahren können.

Der Arbeitgeber habe die Beschenkten auch nicht arbeitsrechtlich dazu verpflichten können, tatsächlich nur einen Gutschein pro Monat einzulösen. Dass sich daran bis auf einen Ausnahmefall alle Beschäftigten gehalten hatten, spielt nach Ansicht der Richter steuerrechtlich keine Rolle.