Wenn es im Getriebe knirscht: Versteckte Probleme entdecken

30.9.2025 – Geschäftlicher Erfolg setzt unter anderem voraus, dass Arbeitsprozesse kontinuierlich den sich wandelnden Anforderungen angepasst werden. Dazu müssen Probleme, zum Beispiel bei den Abläufen im Vermittlerbüro, zunächst erkannt werden.

Das Toyota-Produktionssystem ist in der Industrie legendär und hat viele Nachahmer gefunden. Um hohe Effizienz und hohe Qualität zu liefern, hat der japanische Autobauer Prozesse standardisiert, konsequent Fehler eliminiert und das eigenverantwortliche Handeln der Mitarbeiter gefördert.

Ein wichtiger Baustein ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Kleine und auch größere Veränderungen haben Produkt und Service verbessert.

Das können auch Versicherungsvermittler umsetzen. Dazu müssen Probleme zunächst erkannt werden. Doch wie macht man das so einfach? Mit einem wachen und unvoreingenommenen Blick ins Büro.

Dem Durcheinander folgen

Wo es nicht sauber und ordentlich ist, stecken in der Regel Probleme. Ein Beispiel: Aktuell lassen Altkleider-Container grüßen. Eine Tüte davor – und innerhalb von wenigen Stunden sammeln sich weitere.

Dieses Beispiel vor Augen, lohnt sich oft auch der Blick in den Büro-Kühlschrank oder die Abstellkammer. Sammeln sich auf einem Schreibtisch Akten oder in Postfächern E-Mails, stecken hinter dem Bearbeitungsstau schlechte Prozesse. Und hinter den schlechten Prozessen unzufriedene Kunden und Mitarbeiter.

Der Hektik folgen

Wenn Mitarbeiter hektisch, fahrig oder unkonzentriert sind, steckt dahinter ein Problem. Denn wer seinen Job beherrscht, arbeitet ruhig, kontinuierlich und zielgerichtet.

Aufmerksame Chefs achten deshalb auf Mitarbeiter, die im Schnellschritt durch die Gänge eilen oder Überstunden machen. Er sollte seine Mitarbeiter fragen, ob und welches Problem dahintersteckt.

Der Abweichung folgen

Verfehlte Abschlussziele oder zunehmende Kundenreklamationen: Alles, was für Ärger und Unruhe im Betrieb sorgt, ist ein Hinweis auf ein ungelöstes Problem. Wenn das Arbeitsergebnis nicht zufriedenstellend ist, ist ein Prozess nicht optimal.

Gemeinsam mit den betreffenden Mitarbeitern sollten Inhaber die Ergebnisse aller vorangehenden Prozessschritte durchgehen bis an den Punkt, an dem die Abweichung sichtbar wird. So kann man das Problem eingrenzen.

Von außen auf die Arbeit blicken

Die Arbeit ist alltäglich und selbstverständlich. Schon aus den alten Gewohnheiten heraus ist der Blick auf Verbesserungen oft versperrt.

Deshalb sind neue Angestellte und deren Fragen eine kostenlose Unternehmensberatung. Deshalb sollten Chefs ihre „Neuen“ auffordern, zu fragen und sich Gedanken über Verbesserungen zu machen. Gemeinsam kann man dann prüfen, was davon sinnvoll umzusetzen ist.

Durch die Kundenbrille schauen

Beschwerden von Kunden sind für ein Versicherungsbüro unglaublich wertvoll. Die Mitarbeiter sollten sich nicht nur darauf beschränken, die entsprechenden Kunden emotional abzuholen und den Fall zu lösen. Es ist wichtig, sich inhaltlich mit dem Problem zu beschäftigen und es grundsätzlich zu lösen.

Oft hilft es auch, sich an Situationen zu erinnern, in denen man selbst mit einem Produkt oder einer Dienstleistung unzufrieden war, und ob und wie das im eigenen Unternehmen ähnlich passieren kann.