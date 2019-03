Wenn ein Parkverstoß eine Frage des Beweises ist

28.3.2019 – Die Betreiber von Privatparkplätzen haben gegen den Halter eines widerrechtlich abgestellten Fahrzeugs nur dann einen Anspruch auf Zahlung einer Geldbuße, wenn sie beweisen können, dass dieser zum Zeitpunkt des Verstoßes auch Fahrer oder Beifahrer seines Autos war. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Arnsberg vom 16. Januar 2019 hervor (3 S 110/18).

Der Kläger war von dem Besitzer mehrerer privater Parkplätze, zu denen unter anderem auch Parkflächen im Bereich einer Klinik gehören, mit deren Bewirtschaftung und Überwachung beauftragt worden.

Parkordnung

Die Parkflächen wurden grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Es galt jedoch eine Höchstparkdauer von einer Stunde. Damit dies kontrolliert werden konnte, mussten die Parkenden eine Parkscheibe in ihrem Auto hinterlassen.

Auf die entsprechende Parkordnung wurde mit gut sichtbaren Schildern hingewiesen. Für den Fall eines Zuwiderhandelns wurde den Falschparkern ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro angedroht.

Ein weiterer Parkplatz war ausschließlich für das Personal der Klinik, das über entsprechende Parkausweise verfügte, reserviert. Wer hier widerrechtlich parkte, sollte mindestens 30 Euro bezahlen.

Höchstparkdauer überschritten

Eine Mitarbeiterin des Klägers hinterließ am Fahrzeug der beklagten Fahrzeughalterin in zwei Fällen eine Zahlungsaufforderung in Höhe von jeweils 15 Euro, weil die zulässige Höchstparkdauer laut Parkscheibe jeweils überschritten worden war. In einem weiteren Fall erfolgte eine Zahlungsaufforderung über 30 Euro, weil das Fahrzeug widerrechtlich auf dem Mitarbeiterparkplatz abgestellt worden war.

Die Fahrzeughalterin bestritt, ihr Fahrzeug widerrechtlich abgestellt zu haben. Sie sei an den fraglichen Tagen weder Fahrerin noch Beifahrerin gewesen. Sie weigerte sich daher, den Zahlungsaufforderungen nachzukommen.

Fehlender Beweis

Nachdem er erfolglos gemahnt sowie ein Inkassounternehmen beauftragt hatte, zog der mit der Überwachung der Parkplätze beauftragte Kläger vor Gericht. Dort erlitt er sowohl vor dem Amts- als auch vor dem Landgericht eine Niederlage.

Die Richter zeigten sich zwar davon überzeugt, dass die Verstöße tatsächlich mit dem Personenkraftwagen, der auf die Beklagte zugelassen ist, begangen wurden. Der Kläger habe jedoch nicht beweisen können, dass diese für die Verstöße verantwortlich war. Denn es greife weder eine Beweislastumkehr, noch ein Anscheinbeweis zulasten der Beklagten ein. Dem deutschen Recht sei im Übrigen eine allgemeine zivilrechtliche Halterhaftung fremd.

Ausreichende Erkennungsmöglichkeiten

Es sei daher Sache des Klägers zu beweisen, dass tatsächlich die Beklagte zu den fraglichen Zeitpunkten ihr Auto widerrechtlich abgestellt hat oder zumindest Beifahrerin gewesen ist. Diesen Beweis sei der Kläger schuldig geblieben.

Dabei hätten ihm nach Ansicht der Richter ausreichende Erkennungsmöglichkeiten zur Verfügung gestanden, um festzustellen, wer ein Fahrzeug auf den Parkplätzen abstellt. „Denn er muss ohnehin durch Personal und/oder technische Maßnahmen (zum Beispiel Videoüberwachung) feststellen, welche Fahrzeuge mit welchem Kennzeichen für welchen Zeitraum auf dem Parkplatz abgestellt werden“, so das Gericht.

Die Fahrer widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge hätten so spätestens bei ihrer Rückkehr ermittelt werden können. Das wäre nach Meinung der Richter auch nicht mit einem unverhältnismäßigen Aufwand oder Kosten verbunden gewesen.

Revision zugelassen

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Gericht eine Revision gegen seine Entscheidung zugelassen. Denn zu der Fallgestaltung existiere bislang noch keine ober- beziehungsweise höchstrichterliche Entscheidung.

Bekannt sei vielmehr nur eine Vielzahl unterschiedlicher amtsgerichtlicher Urteile zu dem Thema. Das sei bedauerlich. Denn das Geschäft von privaten Parkplatzbetreibern nehme weiter zu.