Wenn ein Freiberufler sich auf Lieferverkehr beruft

7.9.2018 – Wer als Selbstständiger oder Freiberufler mit seinem Fahrzeug in eine Fußgängerzone einfährt, um aus einer dort gelegenen Postfiliale sein Postfach zu leeren, begeht auch dann eine Ordnungswidrigkeit, wenn dort zu bestimmten Zeiten Lieferverkehr erlaubt ist. Das hat das Oberlandesgericht Köln mit Beschluss vom 2. Mai 2018 entschieden (1 RBs 113/18).

Der Entscheidung lag eine Rechtsbeschwerde eines Rechtsanwalts zugrunde, der dabei erwischt worden war, als er mit seinem Personenkraftwagen eine Fußgängerzone befuhr. Nach erfolglosem Einspruch gegen einen daraufhin gegen ihn verhängten Bußgeldbescheid, wurde er vom Amtsgericht Leverkusen zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 30 Euro verurteilt.

Erlaubter Lieferverkehr

In seiner hiergegen beim Kölner Oberlandesgericht eingelegten Rechtsbeschwerde trug der Anwalt vor, dass er die Fußgängerzone zu Recht befahren habe. Denn dort sei zu jener Uhrzeit nachweislich Lieferverkehr erlaubt gewesen. Das habe sich aus einem entsprechenden Schild ergeben. Begebe sich ein Selbstständiger oder Freiberufler zu seinem Postfach, so sei das als Lieferverkehr anzusehen.

Dieser Argumentation wollten sich die Richter des Kölner Oberlandesgerichts nicht anschließen. Sie wiesen die Beschwerde gegen die Entscheidung der Vorinstanz als unbegründet zurück.

Allerweltsgeschäft

Nach Ansicht der Richter durfte der Rechtsanwalt die Fußgängerzone nicht befahren. Denn die Erledigung postalischer Geschäfte eines Selbstständigen oder Freiberuflers falle nicht unter den Begriff „Lieferverkehr“. Im allgemeinen Sprachgebrauch würde darunter vielmehr in erster Linie der Transport von Waren und Gegenständen von Kunden verstanden.

Zweck der Ausnahmeregelung für Lieferverkehr sei es nicht, Gewerbetreibende bei Allerweltsgeschäften zu privilegieren, die auch bei anderen Geschäftstätigen oder Privatleuten anfallen und die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit stehen. Zu derartigen Allerweltsgeschäften würde auch das Aufsuchen eines Postamts gehören.

Ausnahmen nur in engen Grenzen zulässig

Es mache Sinn, Fahrzeuge aus Fußgängerzonen so weit wie möglich fernzuhalten. Denn das würde dem Schutz der Passanten dienen. Diese sollten die Gelegenheit haben, „unbehindert und unbelästigt von Kraftfahrzeugen in Muße – ohne dass sie dabei erschreckt, gefährdet oder überrascht werden – Einkäufe zu tätigen und sich die Auslagen der Geschäfte anzusehen“, so das Gericht.

Ausnahmen seien daher nur in engen Grenzen zulässig und zwar nur dann, wenn sie zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs nötig seien. Das Aufsuchen eines Postamts mit einem Kfz, um dort sein Postfach zu leeren, gehöre nicht dazu.