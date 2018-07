Wenn die falsche Fluggesellschaft verklagt wird

6.7.2018 – Lässt eine Fluggesellschaft einen bei ihr gebuchten Flug durch einen anderen Anbieter durchführen, so ist nicht dieser, sondern sie im Fall einer deutlichen Verspätung zu Ausgleichszahlungen an die Passagiere verpflichtet. Das hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 4. Juli 2018 entschieden (C-532/17).

WERBUNG

Der Kläger hatte bei einer in Langenhagen ansässigen deutschen Fluggesellschaft einen Flug von Hamburg nach dem auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán gelegenen Cancún gebucht.

In der Buchungsbestätigung wurde er darauf hingewiesen, dass dieser Flug im Auftrag der hiesigen Fluggesellschaft von einem britischen Unternehmen durchgeführt wird. Dessen Flugzeug kam deutlich verspätet in Mexiko an. Der Kläger forderte daher von der britischen Gesellschaft eine Ausgleichszahlung im Sinne von Artikel 7 der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung.

Nicht zuständig?

Die britische Fluggesellschaft hielt sich jedoch für nicht zuständig und wies die Forderung als unbegründet zurück. Das rechtfertigte sie damit, dass nicht sie, sondern allenfalls das deutsche Luftfahrtunternehmen wegen der Verspätung in Anspruch genommen werden kann. Denn dieses sei für die Durchführung des Fluges verantwortlich gewesen.

Das in der Vorinstanz mit dem Fall befasste Landgericht Hamburg war sich nicht im Klaren darüber, wie der Begriff „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung auszulegen ist. Es legte den Fall daher dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor.

Der schloss sich der Auffassung der britischen Fluggesellschaft an. Die Richter bestätigten, dass der Kläger das falsche Unternehmen verklagt hat.

Hinweis auf andere Fluggesellschaft ist nicht von Belang

Nach Ansicht des EuGH hat bei einem deutlich verspäteten Flug jene Gesellschaft Ausgleichszahlungen zu leisten, welche die Entscheidung trifft, einen bestimmten Flug einschließlich der Festlegung der Flugroute durchzuführen, und ein entsprechendes Angebot erstellt. Nur diese Gesellschaft könne als „ausführendes Luftfahrtunternehmen“ im Sinne des Europäischen Rechts angesehen werden.

„Eine solche Entscheidung zu treffen, bedeutet nämlich, dass diese Fluggesellschaft die Verantwortung für die Durchführung des Fluges, einschließlich insbesondere seiner etwaigen Annullierung oder einer etwaigen großen Verspätung bei seiner Ankunft, übernimmt“, so das Gericht.

Es sei daher unerheblich, dass in dem entschiedenen Fall bereits in der den Fluggästen ausgestellten Buchungsbestätigung darauf hingewiesen wurde, dass der Flug von einer anderen Fluggesellschaft durchgeführt wird.