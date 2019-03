Wenn der Gebrauchtwagenhändler nicht Vertragspartner ist

21.3.2019 – Ein Gebrauchtwagenhändler kann sich nicht auf einen Gewährleistungs-Ausschluss berufen, wenn er nicht deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er ein Fahrzeug im Kundenauftrag verkauft. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts Oldenburg vom 8. November 2018 hervor (1 U 28/18).

Der Kläger hatte im Internet eine Anzeige eines Osnabrücker Autohauses gefunden. Dort wurde zu einem Preis von rund 15.000 Euro ein Auto angeboten, für das er sich interessierte.

Nach der Besichtigung des Fahrzeugs wurde man sich handelseinig. Dabei wurde vereinbart, dass der Autohändler bis zur Auslieferung des Autos einen Schaden an der Auspuffanlage reparieren lassen wird.

Eine Woche später kam es zur Vertragsunterzeichnung. In dem Vertrag wurde eine Privatperson als Verkäufer genannt. Mit deren Namen unterschrieb der Gebrauchtwagenhändler den Kaufvertrag. Es wurde außerdem ein Gewährleistungs-Ausschluss vereinbart.

Motorschaden

Kurze Zeit später machte sich ein Motorschaden an dem Fahrzeug bemerkbar. Den ließ der Kläger zunächst auf eigene Kosten reparieren. Doch als der Mangel wenig später abermals auftrat, verlangte der Kläger von dem Gebrauchtwagenhändler nicht nur, die ersten Reparaturkosten von 2.700 Euro zu erstatten, sondern auch eine erneute Reparatur auf dessen Kosten durchzuführen.

Der Händler berief sich auf den vereinbarten Gewährleistungs-Ausschluss. Er sei außerdem nur Vermittler, nicht aber Vertragspartner gewesen. Der Kläger könne von ihm folglich weder eine Nachbesserung, noch eine Erstattung der ersten Reparaturkosten erwarten.

Sieg in zweiter Instanz

Damit hatte der Händler zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Osnabrücker Landgericht schloss sich seiner Argumentation an und wies die Klage als unbegründet zurück.

Der Kläger legte daraufhin Berufung beim Oberlandesgericht Oldenburg ein. Das hielt das Urteil der Vorinstanz für falsch und gab dem sich geprellt fühlenden Fahrzeugkäufer recht.

Eine Frage des Eindrucks

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass Privatleute, anders als Fahrzeughändler, beim Verkauf eines Gebrauchtwagens einen Gewährleistungs-Ausschluss vereinbaren können.

Der Gebrauchtwagenhändler könne sich in dem entschiedenen Fall jedoch nicht darauf berufen, nicht Vertragspartner des Klägers zu sein. Denn er habe weder in seiner Internetanzeige, noch bei den Kaufverhandlungen hinreichend deutlich gemacht, nicht im eigenen Namen zu handeln.

Sein Firmenname sei in dem Inserat an prominenter Stelle genannt worden. Erst im Kleingedruckten habe sich ein Hinweis darauf befunden, dass das Fahrzeug im Kundenauftrag angeboten wurde. Er habe außerdem deutlich gemacht, dass er für die Mängel an dem Auspuff des Autos einstehen wird, und den Kaufvertrag mit dem Namenszug des eigentlichen Verkäufers unterzeichnet.

Zum Schadenersatz verpflichtet

Der Kläger habe daher zu Recht davon ausgehen dürfen, dass der Händler Vertragspartner sei. Als solcher habe er aber keinen rechtlich wirksamen Gewährleistungs-Ausschluss vereinbaren können. Nach Ansicht der Richter ist der Händler daher verpflichtet, dem Kläger Schadenersatz und eine Nachbesserung zu leisten.

Die Entscheidung ist rechtskräftig. Denn der Gebrauchtwagenhändler hat die Ansprüche des Klägers nach dem Hinweisbeschluss des Gerichts noch im Termin anerkannt.