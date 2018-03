Wenn das Finanzamt schludert

16.3.2018 – Werden die Einkünfte eines Beschäftigten aufgrund eines Fehlers des Finanzamtes zu niedrig erfasst, ist das Amt nicht dazu berechtigt, den auf dieser Basis erstellten Steuerbescheid zulLasten des Steuerpflichtigen zu korrigieren. Das gilt zumindest für alle Bescheide, die nicht das Jahr 2017 und jünger betreffen, so der Bundesfinanzhof in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 16. Januar 2018 (VI R 41/16).

Geklagt hatte eine Steuerpflichtige, die im Jahr 2011 nacheinander bei zwei Arbeitgebern beschäftigt gewesen war. In ihrer Steuererklärung gab sie ihre Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit für beide Arbeitsstellen korrekt an.

Wegen eines Fehlers berücksichtigte das Finanzamt bei der Erstellung des Steuerbescheides jedoch nur den Arbeitslohn aus einem der Arbeitsverhältnisse. Das war darauf zurückzuführen, dass das Amt nur den von einem der Arbeitgeber elektronisch übermittelten Lohn erfasst hatte, ohne die Angaben mit denen in der Steuererklärung der Klägerin abzugleichen.

Änderungsbescheid zuungunsten der Klägerin

Als das Finanzamt seinen Fehler bemerkte, erließ es einen Änderungsbescheid zuungunsten der Klägerin. Dabei berief es sich auf § 129 Satz 1 AO (Abgabenordnung). Denn danach kann eine Finanzbehörde Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die ihr beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlaufen sind, jederzeit berichtigen.

Das wurde von der Klägerin auch nicht in Frage gestellt. In ihrer gegen das Finanzamt eingereichten Klage berief sie sich jedoch darauf, dass das Finanzamt seinen Fehler erst nach Bestandskraft des Einkommensteuer-Bescheides entdeckt habe. Zudem sei der Fehler nicht auf einen der im § 129 AO genannten Tatbestände zurückzuführen. Das Amt dürfe den Bescheid daher nicht zu ihren Ungunsten korrigieren.

Blindes Vertrauen

Zu Recht, urteilten die Richter des Bundesfinanzhofs. Sie wiesen die Revision des Finanzamts gegen eine Entscheidung der Vorinstanz, welche ebenfalls zugunsten der Klägerin entschieden hat, als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter hätte das Finanzamt seinen Fehler nur dann zuungunsten der Klägerin korrigieren dürfen, wenn er Ursache „eines mechanischen Versehens“, wie zum Beispiel einem Schreib- oder Rechenfehler, gewesen wäre.

In dem entschiedenen Fall habe es sich jedoch um einen Ermittlungsfehler des Amtes gehandelt. Denn die Klägerin habe ihre Einkünfte in der Steuererklärung korrekt angegeben, während das Finanzamt blind, und ohne die Angaben miteinander abzugleichen, auf die ihm elektronisch übermittelten Daten des Arbeitgebers vertraut habe.

Den Einkommensteuerbescheid zulasten der Klägerin zu korrigieren, sei auch deswegen ungerecht, weil sich ein Steuerpflichtiger in Fällen, in denen durch eine fehlerhafte Meldung eines Arbeitgebers zu viel Arbeitslohn erfasst werde, nach Ablauf der Einspruchsfrist ebenfalls nicht auf § 129 AO berufen könne.

Neue Rechtslage

Die Rechtslage hat sich übrigens am 1. Januar 2017 durch eine Neuregelung in § 175b AO geändert. Denn dort heißt es: „Ein Steuerbescheid ist aufzuheben oder zu ändern, soweit von der mitteilungspflichtigen Stelle an die Finanzbehörden übermittelte Daten im Sinne des § 93c bei der Steuerfestsetzung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden.“

Diese Regelung gilt sowohl für Fehler zugunsten als auch zuungunsten eines Steuerpflichtigen, so dass „Waffengleichheit“ zwischen den Beteiligten besteht.